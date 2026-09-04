華航勞工節限時促銷啟動 美加出發亞洲航線來回優惠票價$750起

搭乘華航慢遊亞洲，中華航空限時機票促銷 9月4日正式開跑。

隨著美國勞工節（Labor Day）假期臨近，不少民眾已開始規劃秋季及年底的旅遊行程。中華航 空（China Airlines）為回饋北美地區旅客，特別於今年勞工節檔期推出限時機票 促銷活動，為計畫返鄉探親、商務差旅或安排假期度假的旅客，提供更具競爭力的票價選擇。

中華航空本次勞工節專屬優惠活動自9月4日正式啟動。華航北美分公司表示，本次促銷涵蓋多條美加來回亞洲熱門航線，旨在讓旅客能以更實惠的預算，享受華航享譽國際的舒適客艙服務與空中美食。無論是規劃跨洋長途飛行，或是銜接亞洲各地的旅遊轉點，現在皆是鎖定優惠的最佳時刻。

華航精選亞洲航線勞工節限時促銷日期自9月4 日至9月18日止，適用航線自LAX/ ONT/ SFO/ JFK/ SEA/ PHX/ YVR出發，或自美國內陸城市轉機經由上述機場出發，飛至中華航空官網訂票之精選航點。美國出發日期需在10月1 日至2027年5月21日(不適用於2026年12月11日至12月24日)；加拿大 出發日期需在2026年11月1日至2027年5月24日（不適用於2026年12月11日至12月24日）。

優惠票價如:

* 洛杉磯/安大略(加州)－馬尼拉(LAX/ONT–MNL)來回US$787起；

* 舊金山－胡志明市(SFO–SGN)來回US$798起；

* 紐約－馬尼拉(JFK–MNL)來回US$1,012起；

* 西雅圖－桃園(SEA–TPE)來回US$744起；

* 鳳凰城－馬尼拉(PHX–MNL)來回US$779起；

* 溫哥華－馬尼拉 (YVR–MNL)來回 CA$1,031起；

更多勞工節限時促銷活動詳情與具體優惠條款，請即瀏覽中華航空官方活動頁面：https://northamerica.china-airlines.com/2026-labor-day-sale_ch/。建議旅客提早規劃行程，把握勞工節黃金檔期儘速上網預訂，以更實惠的價格享受華航優質的飛航服務。

旅行，不只是從一座城市飛往另一座城市。真正讓人回味的，往往是途中吹過的風、偶然停留的小鎮，以及與在地人相遇的片刻。搭乘華航飛抵亞洲，騎上單車，沿著海岸、鄉間與城市巷弄自在前行。不趕著踩點，也不急著抵達終點；跟著自己的節奏，沿途欣賞風景、品味地方料理，慢慢走進每個目的地的日常；放慢一點，旅程反而看得更多。華航始終致力於提供旅客舒適、安全的飛行體驗，並以親切的服務品質深獲好評。