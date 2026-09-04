華航勞工節限時促銷啟動 美加出發亞洲航線來回優惠票價$750起
隨著美國勞工節（Labor Day）假期臨近，不少民眾已開始規劃秋季及年底的旅遊行程。中華航空（China Airlines）為回饋北美地區旅客，特別於今年勞工節檔期推出限時機票促銷活動，為計畫返鄉探親、商務差旅或安排假期度假的旅客，提供更具競爭力的票價選擇。
中華航空本次勞工節專屬優惠活動自9月4日正式啟動。華航北美分公司表示，本次促銷涵蓋多條美加來回亞洲熱門航線，旨在讓旅客能以更實惠的預算，享受華航享譽國際的舒適客艙服務與空中美食。無論是規劃跨洋長途飛行，或是銜接亞洲各地的旅遊轉點，現在皆是鎖定優惠的最佳時刻。
華航精選亞洲航線勞工節限時促銷日期自9月4 日至9月18日止，適用航線自LAX/ ONT/ SFO/ JFK/ SEA/ PHX/ YVR出發，或自美國內陸城市轉機經由上述機場出發，飛至中華航空官網訂票之精選航點。美國出發日期需在10月1 日至2027年5月21日(不適用於2026年12月11日至12月24日)；加拿大出發日期需在2026年11月1日至2027年5月24日（不適用於2026年12月11日至12月24日）。
優惠票價如:
* 洛杉磯/安大略(加州)－馬尼拉(LAX/ONT–MNL)來回US$787起；
* 舊金山－胡志明市(SFO–SGN)來回US$798起；
* 紐約－馬尼拉(JFK–MNL)來回US$1,012起；
* 西雅圖－桃園(SEA–TPE)來回US$744起；
* 鳳凰城－馬尼拉(PHX–MNL)來回US$779起；
* 溫哥華－馬尼拉 (YVR–MNL)來回 CA$1,031起；
更多勞工節限時促銷活動詳情與具體優惠條款，請即瀏覽中華航空官方活動頁面：https://northamerica.china-airlines.com/2026-labor-day-sale_ch/。建議旅客提早規劃行程，把握勞工節黃金檔期儘速上網預訂，以更實惠的價格享受華航優質的飛航服務。
旅行，不只是從一座城市飛往另一座城市。真正讓人回味的，往往是途中吹過的風、偶然停留的小鎮，以及與在地人相遇的片刻。搭乘華航飛抵亞洲，騎上單車，沿著海岸、鄉間與城市巷弄自在前行。不趕著踩點，也不急著抵達終點；跟著自己的節奏，沿途欣賞風景、品味地方料理，慢慢走進每個目的地的日常；放慢一點，旅程反而看得更多。華航始終致力於提供旅客舒適、安全的飛行體驗，並以親切的服務品質深獲好評。
本次促銷自9月4日正式啟動，並持續至9月18日止，屬於短期限定優惠，適合有返鄉、商務或度假需求的北美旅客把握期間上網訂票。 優惠適用於LAX、ONT、SFO、JFK、SEA、PHX、YVR等地出發，或自美國內陸城市轉機經上述機場前往華航官網指定亞洲航點的航班。 最低票價為SEA–TPE來回US$744起；其他如LAX/ONT–MNL、SFO–SGN等也有優惠。美國出發適用至2027年5月21日，加拿大至2027年5月24日，惟2026年12月11日至12月24日不適用。
精華 FAQ
本次促銷自9月4日正式啟動，並持續至9月18日止，屬於短期限定優惠，適合有返鄉、商務或度假需求的北美旅客把握期間上網訂票。
優惠適用於LAX、ONT、SFO、JFK、SEA、PHX、YVR等地出發，或自美國內陸城市轉機經上述機場前往華航官網指定亞洲航點的航班。
最低票價為SEA–TPE來回US$744起；其他如LAX/ONT–MNL、SFO–SGN等也有優惠。美國出發適用至2027年5月21日，加拿大至2027年5月24日，惟2026年12月11日至12月24日不適用。
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