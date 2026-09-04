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紐約幼獅青少年管弦樂團19日甄選2026-27年團員

紐約訊
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2025年年底，幼獅樂團在貝賽158中學舉辦年度耶誕音樂會。
2025年年底，幼獅樂團在貝賽158中學舉辦年度耶誕音樂會。

成軍近30年的紐約幼獅青少年管弦樂團(YOUTH ORCHESTRA, CYCNY) ，謹定於9月19日周六下午1-4時甄選2026-27新團員，地點在皇后區貝賽地段158中學(Marie Curie MS 158)大禮堂，即日起接受10-18歲學生報名。

前去應試學生需會至少一種樂器，包括長笛( F l u t e)、雙簧管(O b o e)、單簧管(C l a r i n e t)、低音管(B a s s o o n)、法國號(F r e n c h  H o r n)、小號(T r u m p e t)、長號(T r o m b o n e)、低音號（T u b a）、小提琴（V i o l i n）、中提琴（V i o l a）、大提琴（C e l l o）、低音提琴（D o u b l e B a s s）、豎琴（H a r p）以及打 擊 樂 器（P e r c u s s i o n）。此外，學生須彈奏自選曲一首(無須伴奏)、音階(兩個八度)及視奏。

目前該團已排定2026-27年三場音樂會，敬請期待及到場觀賞: （一）耶誕音樂會，2026年12月20日（周日）下午4時，在貝賽地段158中學大禮堂；師生才藝演奏會，2027年3月20日（周六）下午4時；台灣會館音樂會， 2027年5月22日（周六）下午7時，以上兩場音樂會，舉行地點同在法拉盛台灣會館。

樂團已故藝術總監方秀蓉曾介紹，1998年成立的幼獅樂團，秉持「服務社區，作育英才」和「幼吾幼以及人之幼」的理念，廣泛在社區各個機構與團體舉辦音樂會，舉凡圖書館、公園、學校以及長者、醫療與復健中心，都可以看到該團團員上臺表演的活躍身影，不但自娛娛人，與君同樂，還能為社區帶來朝氣與活力。

由鍾啓仁出任音樂總監與指揮暨弦樂指導的該樂團，延聘多位名師，陣容堅強，包括銅與木管廖信惠、銅管張若葳、打擊樂林季靜、鋼琴張紀葳、室內樂洪莉玲等位。

多年來，該樂團由於培訓認真，成效卓著，得到各方贊助與支持，贊助單位計有青年社區發展局（NYC Department of Youth and Community Development）、紐約市議員黃敏儀、綠洲基金會（The Oasis Foundation）、The Jatain Foundation、中華民國僑務委員會、紐約第一銀行、莊松河醫師基金會、華美銀行、www.PatsyChen.com、普利斯通商務網路（superprism.net）、駐紐約臺北經濟文化辦事處、紐約華僑文教服務中心、林口印刷以及臺灣會館。

上述甄選團員活動以及耶誕音樂會地點均在158中學，即46-35 Oceania St., Bayside, NY 11361，至於2027上半年舉行的兩場幼獅音樂會，地點均為台灣會館，即137-44 Northern Blvd, Flushing, NY 11354。報名、咨詢請洽行政總監張俊生，手機:  347-306-2511、行政總務黃馨儀，手機:  (347)596-5996。幼獅樂團網址：www.YouthOrchestra.com，電郵：[email protected]

2026年年初，紐約州參議員劉醇逸舉辦迎春活動，邀請幼獅樂團前去表演。
2026年年初，紐約州參議員劉醇逸舉辦迎春活動，邀請幼獅樂團前去表演。

精華 FAQ

  • 甄選活動訂於9月19日周六下午1時至4時舉行，地點在皇后區貝賽的Marie Curie MS 158大禮堂，即日起已開放10至18歲學生報名參加。

  • 應試學生須會至少1種樂器，並演奏自選曲1首且無須伴奏，另外還要準備2個八度音階與視奏測驗，涵蓋木管、銅管、弦樂、豎琴與打擊等樂器。

  • 樂團已安排3場音樂會，包括2026年12月20日耶誕音樂會、2027年3月20日師生才藝演奏會與5月22日台灣會館音樂會；報名可洽張俊生或黃馨儀。

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