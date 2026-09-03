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心繫西藏吉隆泥石流災區 梁冠軍捐資百萬支援賬災

紐約訊
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西藏泥石流災區災情嚴重，梁冠軍捐資百萬賑災。
西藏泥石流災區災情嚴重，梁冠軍捐資百萬賑災。

西藏日喀則吉隆口岸發生跨境重大泥石流災害，地處中尼邊境要道，災情嚴峻。廣東省僑聯顧問、美國美東華人社團聯合總會主席、廣州軟體學院董事長梁冠軍心繫受災同胞，向廣東省僑界仁愛基金會捐資100萬元支援當地搶險救援、群眾安置與災後重建，以實際行動彰顯海外僑胞守望桑梓的家國情懷。

梁冠軍作為海外僑界代表人物，素來熱心公益，在汶川、雅安、西藏地震以及國內各類重大災害事件中，均第一時間主動捐款支援災區，亦長期投身西藏助學、基建幫扶等公益專案。除個人慷慨捐資之外，他還主動牽頭、多方奔走，廣泛發動僑界社團、華僑華人同胞伸出援手，彙聚海外僑界力量馳援祖國救災工作。遠隔重洋的海外中華兒女每當祖國遭遇危難之時皆聞令而動、慷慨相助。他的義舉並非個體的孤立善舉，而是億萬海外中華兒女家國情懷的集中體現，彰顯出旅居海外的炎黃子孫休戚與共的民族底色，為海外華人社群贏得國際社會的理解與敬重。

期盼廣大海外僑胞傳承桑梓大義，同心共濟，密切關注故土所需，各盡所能施以援手，維繫海內外中華兒女血脈相連的精神紐帶。

西藏泥石流災區災情嚴重，梁冠軍捐資百萬賑災。
西藏泥石流災區災情嚴重，梁冠軍捐資百萬賑災。

精華 FAQ

  • 他是為西藏日喀則吉隆口岸發生泥石流的災區捐資，金額為100萬元。這筆款項將透過廣東省僑界仁愛基金會，用於支援當地救災與重建工作。

  • 善款將主要投入搶險救援、受災群眾安置，以及災後重建等工作，協助災區盡快恢復基本生活與秩序，減輕泥石流造成的衝擊。

  • 文章指出他作為海外僑界代表人物，曾在汶川、雅安、西藏地震及多類重大災害中率先捐助，也長期投入西藏助學與基建幫扶，並號召僑界共同馳援。

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