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聯合健保9/12辦「家庭健康日」免費社區活動 提供健康資訊、健保諮詢、親子互動和精彩表演

紐約訊
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聯合健康保險「家庭健康日」誠邀您參加，全家同樂、健康同行、精彩不停。
聯合健康保險「家庭健康日」誠邀您參加，全家同樂、健康同行、精彩不停。

聯合健康保險為紐約華人長者及跨世代家庭舉辦全程免費的中文家庭健康日，透過健康教育、健保資訊、政府與社區資源、及親子互動，推動家庭健康、社區關懷與健康資訊普及。家庭健康日訂於9月12日(星期六)上午10時至下午3日時在法拉盛天廣購物商場(Tangram Mall)舉行，歡迎社區民眾屆時踴躍前來參加。

活動內容包括開幕典禮暨舞臺表演、紅藍卡年度開放期專題講座、預防老年人跌倒的有效運動、紐約白卡與基本計劃資訊分享、可負擔房屋資訊、以及近期詐騙案件在華人社區層出不窮，聯合健康保險特別為此邀請到紐約市警察局皇后區109分局防止罪案小組講解如何保護個人財產和身份安全，另有健保一對一諮詢、政府福利與社會安全資訊分享、兒童臉部彩繪、動物氣球、幸運抽獎及有獎問答。

「家庭健康日」活動現場節目涵蓋紅藍卡年度開放期、預防跌倒、白卡與基本計劃、可負擔房屋資訊，以及防詐騙與財產安全等社區關注議題講座，如「紅藍卡年度開放期又到了！我需要做什麼？」、「增加平衡與肌力:防老年人跌倒的有效運動」、「白卡計劃與基本計劃和多少」、「如何獲得可負擔房屋」、「識破詐騙陷阱﹕保障個人財產與身份安全」。

現場亦將有多個醫療與社區合作夥伴提供資訊與資源，包括亞美醫師協會、百康仁德、紐約大學朗格尼醫學中心、華人策劃協會，以及多個本地醫療與社區服務機構。法拉盛天廣購物商場(Tangram Mall)地址：133-33 39th Avenue, Flushing, NY 11354，活動諮詢熱線:（212）431-4300。

聯合健康保險致力幫助全國民眾生活更健康，簡化健康護理事項，滿足消費者健康和保健的需求，和醫療護理提供者保持互信的關係。在美國，聯合健康保險提供完善的個人、僱主、聯邦醫療保險(Medicare，俗稱「紅藍卡」)和醫療補助 (Medicaid，俗稱「白卡」) 等全方位健康福利計劃，並和全國超過一百七十萬名醫生和專業護理人員，以及七千家醫院和其他護理設施直接簽約。聯合健康保險還通過在南美洲擁有和營運的醫療護理設施為當地居民提供健保福利及照護。聯合健康保險是多元化健保公司聯合健康集團(UnitedHealth Group) (紐約證券交易所代碼：UNH) 旗下企業之一。欲瞭解更多資訊，請瀏覽聯合健康保險網站 www.uhc.com 或在領英（LinkedIn）上關注UnitedHealthcare。

計劃透過聯合健康保險公司(UnitedHealthcare Insurance Company) 或其關聯機構之一提供保險。和聯邦醫療保險優惠計劃和處方藥計劃相關的上述公司：是和聯邦醫療保險(Medicare，俗稱「紅藍卡」) 簽有合約並有聯邦醫療保險批准的D部分贊助商的Medicare Advantage組織。參加註冊這些計劃與聯邦醫療保險的合約是否續約而定。如在訪問和會面期間有特殊需求的人員，請致電 1-800-801-1900。

精華 FAQ

  • 活動訂於9月12日星期六上午10時至下午3時，在法拉盛天廣購物商場Tangram Mall舉行，地址為133-33 39th Avenue, Flushing, NY 11354，民眾可免費參加。

  • 現場有紅藍卡年度開放期、預防跌倒運動、白卡與基本計劃、可負擔房屋資訊，以及政府福利和社會安全諮詢，並安排健保一對一服務，協助民眾理解保險與資源。

  • 聯合健康保險特別邀請紐約市警察局皇后區109分局防止罪案小組，現場講解如何保護個人財產與身份安全，提醒民眾識破詐騙陷阱，降低受害風險。

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