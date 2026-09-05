燄峰花園 龍真朝秀、丁財官三旺，專人講解 免費看地

燄峰花園，多位堪輿大師尋龍點穴認證，距離紐約市1小時30分，歡迎各宗教團體、同鄉會等團體洽詢團購。

占地三百多英畝、坐落於紐約州上州 蘇利文縣（Sullivan County）的風水寶地——燄峰花園（福山陵、觀音寶塔），經多位堪輿大師尋龍點穴認證。其中18英畝福山陵龍真朝秀、丁財兩旺，深獲讚譽。

燄峰花園座北向東南，環境清雅安寧，背靠山陵、面向大湖，小溪流水環繞。園內專人維護，環境整潔優美，讓先人安息、福蔭後代。園區房位齊全，週一至週日免費看地，從唐人街出發約80分鐘，歡迎提前預約。

天然山水環抱，風水格局完整:

北有高山，前有廣闊明堂，三層水順弓環繞；東有青龍山，西有白虎嶺，朝山重疊、綿延百里。寶地位於圓形群山之中，猶如太師椅，格局雄壯，四季景色宜人，被譽為美東難得一見的旺丁、旺財、旺官風水福地。紐約上州 四季氣候清爽，景色宜人。

燄峰花園觀音寶塔設計之初，特別聘請多名風水大師勘察、規劃與設計。陵園山下建有大殿，內供菩薩，可保逝者亡魂安穩、早登極樂。墓碑合理擺放，園道綠化自然遮掩，符合中華民族傳統墓園理念。燄峰花園是紐約地區唯一華人地主開發經營的墓園，提供土葬和骨灰入塔，完全按照中國傳統習俗規劃。

福山陵10穴，觀音琉璃靈寶塔:

福山陵內含10穴，蘊藏天地靈氣。室內靈寶塔由台灣知名公司規劃設計，園內觀音寶塔採用上等觀音琉璃面板，是紐約第一座五星級琉璃靈寶塔位。園區佔地2400英畝，湖水、溪流、池塘形成三層水弓環繞，呈朝天螺格局。花園座落半山，朝山重疊，青龍、白虎、朱雀、玄武排列完美，坐北朝南，景致如畫，龍真朝秀、丁財二旺，房位四季面陽，磁場極佳。

對面南山有情、形似如意，代表事事如意；溪水由西向東流，四季不停，代表龍不出山、永庇佑；後山三層山高寬廣、綿延百里，靠山雄厚，寓意旺家、旺財、旺子。從山腰觀看對面案桌，屬旺官寶地，子孫後代將出大官。園區專人協助挑選吉日、安排安葬及墓碑設計；墓地永久使用、永久免費管理，並提供各宗教團體、同鄉會團購方案。

永久使用，華僑家族陵園首選:

美國墓地一經付費即可無限期使用，具有永久安全性，因此成為華僑家族陵園首選。隨紐約人口持續增長，華人福地供應緊缺、價格上揚，購買福地亦被視為另類房地產投資。

該陵園為政府批示的正規項目，常年開放並設專人講解服務。距離紐約市約1小時30分，鄰近Woodbury Mall、Lego Land、Kartrite Resort Indoor Water Park，附近還有多個蘋果園。園區週一～日（七天）免費看地，可安排專車接送及專人講解。歡迎各宗教團體、同鄉會等團體洽詢團購。

詳情請電洽：紐約福地/墓碑公司（通福州、國語廣東話）張先生：(267) 528-5998；（215）519-0610。