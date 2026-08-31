我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

音樂節被「摸胸」性騷擾？歌手陳粒：大家都喝了些酒

彭博：川普對伊朗發動經濟戰 考驗習近平普亭「安全俱樂部」

共聚中秋 關愛健康亞美醫師協會推動健康教育 深入華人社區

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

中秋佳節是華人家庭團聚、分享祝福的重要時刻。亞美醫師協會（CAIPA）很高興支持並贊助《世界日報》舉辦的中秋節社區活動，與華人社區一同歡度佳節，也藉此將「健康」的祝福帶給更多紐約華裔家庭。一直以來，CAIPA致力於連結專業醫療與社區，透過健康教育、醫療資源及社區活動，提升華裔民眾的健康意識，推動預防保健。

「健康月壇」— 讓專業醫療走進社區

作為CAIPA重要的社區健康教育項目，「健康月壇」由亞美醫師協會聯合專業醫生及社區合作夥伴共同舉辦，每月聚焦一個健康主題，針對華裔社區最關心的健康議題，邀請不同專科醫生分享實用、可靠的醫療知識，幫助民眾及早預防、主動管理健康。

* 健康資訊文章及實用手冊 - 以簡單易懂的方式分享健康知識；

* 網上健康講座 - 方便民眾隨時隨地獲取專業資訊；

* 「杏林小聚」現場講座 - 讓社區居民與醫生面對面交流，解答日常健康疑問；

* CAIPA網站及社交媒體 - 持續提供最新健康資訊及活動消息。

從慢性疾病、女性健康、兒童健康，到長者保健、營養及疾病預防，「健康月壇」希望將「預防勝於治療」的理念帶入每一個華裔家庭。

從健康教育到日常生活，CAIPA持續陪伴社區

除了「健康月壇」，CAIPA亦透過「紐約健康365」等健康教育平台，邀請醫生及醫療專業人士分享全年不同的健康資訊，讓華裔民眾在日常生活中持續關注自身及家人的健康。

為了讓健康資訊更加方便取得，CAIPA更推出「CAIPA NY 健康一點通」APP，將找醫生、健康資訊及社區健康活動集中於一個平台。民眾可以透過APP搜尋CAIPA醫生及專科資訊，閱讀健康文章、觀看健康影片，並掌握最新社區健康活動。

歡迎紐約華人下載「CAIPA NY 健康一點通」APP，健康不只是一份節日祝福，更需要每天的關心與行動。掃描QR Code，立即下載「CAIPA NY 健康一點通」APP。找醫生．問健康．一鍵搞定！

亞美醫師協會期待與《世界日報》及社區合作夥伴繼續攜手，將健康帶進社區、帶進家庭，讓每一個華人家庭都能享有更健康、更安心的生活。

亞美醫師協會是大紐約地區最成功的獨立執業醫師協會之一，擁有1500多名醫生和醫護會員，涵蓋70多個專科，有超過1800多個醫生診所遍佈紐約的華人社區。為亞裔社區中將近50萬名患者提供優質醫療服務。歡迎瀏覽亞美醫師協會官網www.CAIPA.com了解更多資訊或尋找醫生。

精華 FAQ

  • CAIPA支持並贊助《世界日報》中秋社區活動，藉佳節與華人家庭互動，同時傳遞健康理念，讓節慶祝福延伸為日常的健康關懷。

  • 健康月壇由醫生與社區夥伴共同舉辦，透過健康文章、網上講座、現場講座及網站社群更新，提供實用且易懂的專業醫療知識。

  • 民眾可使用「CAIPA NY 健康一點通」APP查找醫生、閱讀健康文章、觀看健康影片，並掌握最新社區健康活動，方便集中取得資訊。

世界日報 華裔 中秋

上一則

紐約長島市查獲580磅古柯鹼 市警局十年來最大宗

下一則

華埠「夏日玩水節」 孩童樂消暑拿好禮
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

潮玩中秋好市集贊助陣容升級 歡迎加入

潮玩中秋好市集贊助陣容升級 歡迎加入
階進慈善基金會 8月23日免費多項義診

階進慈善基金會 8月23日免費多項義診
劉醇逸促霍楚簽法案 降亞裔糖尿病篩檢門檻

劉醇逸促霍楚簽法案 降亞裔糖尿病篩檢門檻
美亞阿茲海默症慈善晚宴 500嘉賓齊獻愛心

美亞阿茲海默症慈善晚宴 500嘉賓齊獻愛心

熱門新聞

國家運輸安全委員會(NTSB)人員在紐約皇后區拉瓜地亞機場，檢視加拿大航空噴射機與消防車相撞的殘骸。(路透資料照)

紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班

2026-08-27 15:00
華人移民律師陳丹虹因涉及大規模移民欺詐，並已就簽證欺詐、證人干預及妨礙程序等聯邦罪名認罪，即日起吊銷其紐約州律師執照。（取材自陳丹虹律師事務所網站）

涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照

2026-08-29 18:03
紐約市今夏出現多起闖入下水道拾荒的事件，除布碌崙(布魯克林)、皇后區外，紐約市警局(NYPD)亦在調查一起上周發生在賓州車站的類似案件。圖為人孔蓋示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約多地驚見下水道拾荒案 警方調查多為無證客

2026-08-25 14:06
布碌崙拉丁學校何以躋身全國高中百強？(本報檔案照)

紐約明星高中名落孫山 布碌崙拉丁學校何以躋身全國百強？

2026-08-24 14:56
皇后區奧克蘭花園(Oakland Gardens)56歲華人居家護理員周Doris，涉嫌利用照顧長者期間取得的個人資料，在一年內開設五個信用卡帳戶並以對方名義申請汽車貸款，未經授權款項合計超過13萬8000元。(納蘇郡警局)

華人護理員涉竊長者個資 1年開5信用卡帳戶盜刷13.8萬

2026-08-25 02:29
錫安教會創辦人、主任牧師金明日接受世界日報專訪，講述遭羈押九個月及獲釋赴美的經過。(記者戴慈慧／攝影)

專訪金明日／遭中羈九月：登飛美班機才知獲釋 30人擠1監、絕食抗議

2026-08-25 22:00

超人氣

更多 >
對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力
新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高

新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高
直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」
拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框
范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛

范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛