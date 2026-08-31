共聚中秋 關愛健康亞美醫師協會推動健康教育 深入華人社區

中秋 佳節是華人家庭團聚、分享祝福的重要時刻。亞美醫師協會（CAIPA）很高興支持並贊助《世界日報 》舉辦的中秋節社區活動，與華人社區一同歡度佳節，也藉此將「健康」的祝福帶給更多紐約華裔 家庭。一直以來，CAIPA致力於連結專業醫療與社區，透過健康教育、醫療資源及社區活動，提升華裔民眾的健康意識，推動預防保健。

「健康月壇」— 讓專業醫療走進社區

作為CAIPA重要的社區健康教育項目，「健康月壇」由亞美醫師協會聯合專業醫生及社區合作夥伴共同舉辦，每月聚焦一個健康主題，針對華裔社區最關心的健康議題，邀請不同專科醫生分享實用、可靠的醫療知識，幫助民眾及早預防、主動管理健康。

* 健康資訊文章及實用手冊 - 以簡單易懂的方式分享健康知識；

* 網上健康講座 - 方便民眾隨時隨地獲取專業資訊；

* 「杏林小聚」現場講座 - 讓社區居民與醫生面對面交流，解答日常健康疑問；

* CAIPA網站及社交媒體 - 持續提供最新健康資訊及活動消息。

從慢性疾病、女性健康、兒童健康，到長者保健、營養及疾病預防，「健康月壇」希望將「預防勝於治療」的理念帶入每一個華裔家庭。

從健康教育到日常生活，CAIPA持續陪伴社區

除了「健康月壇」，CAIPA亦透過「紐約健康365」等健康教育平台，邀請醫生及醫療專業人士分享全年不同的健康資訊，讓華裔民眾在日常生活中持續關注自身及家人的健康。

為了讓健康資訊更加方便取得，CAIPA更推出「CAIPA NY 健康一點通」APP，將找醫生、健康資訊及社區健康活動集中於一個平台。民眾可以透過APP搜尋CAIPA醫生及專科資訊，閱讀健康文章、觀看健康影片，並掌握最新社區健康活動。

歡迎紐約華人下載「CAIPA NY 健康一點通」APP，健康不只是一份節日祝福，更需要每天的關心與行動。掃描QR Code，立即下載「CAIPA NY 健康一點通」APP。找醫生．問健康．一鍵搞定！

亞美醫師協會期待與《世界日報》及社區合作夥伴繼續攜手，將健康帶進社區、帶進家庭，讓每一個華人家庭都能享有更健康、更安心的生活。

亞美醫師協會是大紐約地區最成功的獨立執業醫師協會之一，擁有1500多名醫生和醫護會員，涵蓋70多個專科，有超過1800多個醫生診所遍佈紐約的華人社區。為亞裔社區中將近50萬名患者提供優質醫療服務。歡迎瀏覽亞美醫師協會官網www.CAIPA.com了解更多資訊或尋找醫生。