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舞劇《花木蘭》登場　世界日報讀者購票享七折四場9/18-9/20座位有限　線上訂票輸入折扣碼「SJRB」享優惠

紐約訊
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中國民族舞劇《花木蘭》將於9月18日至20日在紐約林肯中心大衛•寇克劇院演出四場...
中國民族舞劇《花木蘭》將於9月18日至20日在紐約林肯中心大衛•寇克劇院演出四場。（主辦方／提供）

世界日報為中國民族舞劇《花木蘭》紐約林肯中心演出舉辦的讀者贈票活動，已於8月25日截止，活動期間獲得讀者踴躍響應。主辦單位已完成抽選，近日本報陸續透過電話或電子郵件通知中獎讀者及領票方式，敬請讀者留意來電及電子郵件。

未獲抽中的讀者仍可上網選購演出門票。結帳前於折扣碼欄位輸入世界日報讀者專屬優惠碼「SJRB」，即可享全票七折優惠。四場演出座位有限，敬請及早訂票。

舞劇《花木蘭》褪去以往影視及戲劇濾鏡，以純粹的東方藝術表達，運用無聲的舞蹈語彙，呈現真摯動人的中國巾幗風骨。全劇沒有一句對白，透過15米大型環形轉台，打造無幕切換、無間隙轉場的舞台效果；同時將正統武術體系融入舞劇敘事，與古典舞的婉轉靈動相互交融。

該劇曾榮獲中國舞蹈最高專業獎項「荷花獎」，並於2023年登上波士頓博赫中心及華盛頓甘迺迪中心，六場演出全部售罄。本次將於紐約林肯中心大衛•寇克劇院（David H. Koch Theater）演出四場，敬請讀者把握觀賞機會。

中獎名單依讀者「報名姓名」及「聯絡電話後四碼」，於世界日報及世界新聞網公告如下：Andy（0782）、Lei（0507）、Angela（1379）、Lilian（7368）、Grace（8372）、Shuchen（2236）、Marco（8749）、Shirley（6969）、Sui Sui（2201）、Shunmei（5016）、Hsinmei（1835）、Vanessa（1100）、Lisa（8788）、Fayu（4762）及Michael（1592）。中獎讀者請於接獲通知後，依照指示辦理領票手續。未於9月2日前回覆者，將取消中獎資格。取票相關事宜，或您已確認中獎，請主動電洽世界日報活動組，電話718-746-8889轉213。

四場演出時間分別為9月18日（五）晚上7時30分、9月19日（六）下午1時30分及晚上7時30分，以及9月20日（日）下午2時30分。演出地點為紐約林肯中心大衛•寇克劇院（David H. Koch Theater, Lincoln Center）。

門票價格分為30元、59元、109元、169元、229元及299元。購票網址為https://www.davidhkochtheater.com/tickets-and-events/mulan，讀者也可掃描本版二維碼直接進入購票頁面。結帳前於折扣碼欄位輸入「SJRB」，即可享全票七折優惠。

掃描二維碼直接購票。
掃描二維碼直接購票。

精華 FAQ

  • 本次演出共4場，時間分別是9月18日晚上7時30分、9月19日下午1時30分及晚上7時30分，以及9月20日下午2時30分，地點在林肯中心大衛•寇克劇院。

  • 未中獎的讀者仍可線上購票，結帳前在折扣碼欄位輸入世界日報讀者專屬優惠碼「SJRB」，即可享全票7折優惠，主辦方也提醒4場座位有限，應及早訂票。

  • 主辦單位已完成抽選，正陸續以電話或電子郵件通知中獎者與領票方式；中獎者需在9月2日前回覆，否則將取消資格，亦可電洽718-746-8889轉213詢問。

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