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08月31日（週一）:

●舒緩瑜伽

Gentle Yoga

08/31,11:30 a.m.–12:30 p.m.

Location: 214-20 Northern Blvd Bayside

https://www.nycgovparks.org/

09月01日（週二）:

●小輪子，大樂趣

Little Wheels, Big Fun

09/01,3:00 p.m.–6:00 p.m.

Location:  Mazzei Playground Bronx

https://www.nycgovparks.org/

09月02日（週三）

●ESOL 英語會話小組

ESOL Conversation Group

09/02,  10:00am - 12:00pm

Location: 196-36 Northern Blvd, Flushing

https://www.queenslibrary.org/

09月03日（週四）

●如何使用我的電子設備

How To Use My Device

09/03,12:00pm - 1:00pm

Location:134-26 225 Street, Laurelton

https://www.queenslibrary.org/

09月04日（週五）

●低強度尊巴舞蹈健身課程

Zumba Gold

09/04,9:00 a.m.–10:00 a.m.

Location: Constance Baker Motley Recreation Center

https://www.nycgovparks.org/

09月05日（週六）

●健身俱樂部循環訓練

Fit Club Circuit Training

09/05,8:00 a.m.–8:45 a.m.

Location: 23 Ave. bet. 212 St. and Bell Blvd

https://www.nycgovparks.org/

09月06日（週日）

●家庭露營：布碌克林

Family Camping: Brooklyn

09/06, 6:00 p.m.–7:00 a.m.

Location:Marine Park 3301 Avenue U

https://www.nycgovparks.org/

精華 FAQ

  • 公告涵蓋健身與休閒、語言學習、數位教學及家庭戶外活動等類型，像是瑜伽、尊巴、ESOL會話、如何使用電子設備，以及家庭露營，適合不同年齡與興趣的居民參與。

  • 活動集中在8月31日到9月6日之間，連續7天都有安排，從週一到週日每天都有不同主題與場次，方便居民依照時間與需求選擇參加。

  • 地點分布於Bayside、Bronx、Flushing、Laurelton、Brooklyn等紐約多個社區，部分活動由nycgovparks.org主辦，另有活動來自Queens Library，顯示社區資源相當多元。

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