近期活動
08月31日（週一）:
●舒緩瑜伽
Gentle Yoga
08/31,11:30 a.m.–12:30 p.m.
Location: 214-20 Northern Blvd Bayside
https://www.nycgovparks.org/
09月01日（週二）:
●小輪子，大樂趣
Little Wheels, Big Fun
09/01,3:00 p.m.–6:00 p.m.
Location: Mazzei Playground Bronx
https://www.nycgovparks.org/
09月02日（週三）
●ESOL 英語會話小組
ESOL Conversation Group
09/02, 10:00am - 12:00pm
Location: 196-36 Northern Blvd, Flushing
https://www.queenslibrary.org/
09月03日（週四）
●如何使用我的電子設備
How To Use My Device
09/03,12:00pm - 1:00pm
Location:134-26 225 Street, Laurelton
https://www.queenslibrary.org/
09月04日（週五）
●低強度尊巴舞蹈健身課程
Zumba Gold
09/04,9:00 a.m.–10:00 a.m.
Location: Constance Baker Motley Recreation Center
https://www.nycgovparks.org/
09月05日（週六）
●健身俱樂部循環訓練
Fit Club Circuit Training
09/05,8:00 a.m.–8:45 a.m.
Location: 23 Ave. bet. 212 St. and Bell Blvd
https://www.nycgovparks.org/
09月06日（週日）
●家庭露營：布碌克林
Family Camping: Brooklyn
09/06, 6:00 p.m.–7:00 a.m.
Location:Marine Park 3301 Avenue U
https://www.nycgovparks.org/
公告涵蓋健身與休閒、語言學習、數位教學及家庭戶外活動等類型，像是瑜伽、尊巴、ESOL會話、如何使用電子設備，以及家庭露營，適合不同年齡與興趣的居民參與。 活動集中在8月31日到9月6日之間，連續7天都有安排，從週一到週日每天都有不同主題與場次，方便居民依照時間與需求選擇參加。 地點分布於Bayside、Bronx、Flushing、Laurelton、Brooklyn等紐約多個社區，部分活動由nycgovparks.org主辦，另有活動來自Queens Library，顯示社區資源相當多元。
精華 FAQ
公告涵蓋健身與休閒、語言學習、數位教學及家庭戶外活動等類型，像是瑜伽、尊巴、ESOL會話、如何使用電子設備，以及家庭露營，適合不同年齡與興趣的居民參與。
活動集中在8月31日到9月6日之間，連續7天都有安排，從週一到週日每天都有不同主題與場次，方便居民依照時間與需求選擇參加。
地點分布於Bayside、Bronx、Flushing、Laurelton、Brooklyn等紐約多個社區，部分活動由nycgovparks.org主辦，另有活動來自Queens Library，顯示社區資源相當多元。
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