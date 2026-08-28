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安森藍十字藍盾啟動年度「返校季」活動 助學子健康迎新學年

紐約訊
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Anthem社區外展經理戴日基(Gary Tai)與紐約市議員Sandra Un...
Anthem社區外展經理戴日基(Gary Tai)與紐約市議員Sandra Ung的幕僚長Alexander Har親切交流，雙方就社區發展及教育支持議題交換意見。

隨著新學年臨近，安森藍十字藍盾保險公司（Anthem Blue Cross and Blue Shield）日前正式啟動年度「返校季」（Back-to-School）系列活動，旨在為紐約地區家庭提供支持，確保學生們能以最佳的身心狀態迎接挑戰。

安森此次活動於8月17日在位於皇后區法拉盛的社區服務中心率先啟動。活動現場氣氛熱烈，皇后區區長理查茲（Donovan Richards Jr.）對安森關愛社區表達支持與讚許。他強調，學生的學業成就與良好的健康狀況密不可分，「感謝安森深植社區，確保家庭能獲取關鍵的健康資訊與資源，讓即將到來的新學年能夠健康且高效地開啟。」

安森紐約區 Medicaid 和 Medicare 總裁 Christy Valentine Theard 博士表示：「背包和鉛筆固然重要，但健康的身體更是學習的基石。這些活動不僅是分發學習用品，更重要的是為家庭建立連結，提供必要的關懷與資源，幫助孩子們在課堂內外都能蓬勃發展。」

此次活動延續了去年的成功經驗，去年該計畫共發放了超過十萬件學習用品及一萬本書籍。今年，活動將持續至9月9日，透過與皇后區圖書館、紐約兒童中心、牙買加社區合作組織及公共衛生解決方案組織等在地機構合作，深入城市與郊區社區，提供包括衛生用品、健康檢查（視力與聽力篩檢）、心理健康轉介及健康教育等多項服務。

此外，安森也將再度與 Optimum及華納兄弟探索頻道（Warner Bros. Discovery）旗下的 News12合作，在布魯克林、布朗士、威斯特徹斯特（Westchester）及納蘇郡（Nassau County）舉辦多場品牌返校季活動。News12將透過現場專題報導，記錄社區互動與家庭參與的感人故事。

安森藍十字藍盾深耕紐約90年，始終致力於改善民眾健康。欲了解更多關於安森健保更多醫療健保資訊或相關活動，民眾可蒞臨鄰近的安森社區服務中心諮詢查問，法拉盛地址﹕138-31 39th Ave, Flushing, NY 11354；曼哈頓地址﹕139 Centre St, New York, NY 10013；布碌崙日落公園地址﹕5320 5th Ave., Brooklyn, NY 11220。歡迎造訪瀏覽網站：www.anthem.com。

精華 FAQ

  • 此活動旨在支持紐約地區家庭，協助學生以良好身心狀態迎接新學年，並透過社區資源連結，提供健康資訊、必要用品與服務，讓孩子在課堂內外都能更順利適應學習挑戰。

  • 活動不僅發放學習用品與衛生用品，也提供視力、聽力篩檢、心理健康轉介及健康教育，並透過多個社區機構合作，把資源送進城市與郊區不同社區。

  • 安森將與皇后區圖書館、紐約兒童中心等機構合作，並與Optimum及News12在布魯克林、布朗士、威斯特徹斯特和納蘇郡舉辦活動，持續至9月9日。

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