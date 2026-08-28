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「聲動美東紅館演唱會」盛況空前圓滿落幕

紐約訊
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全體工作人員及歌手向來賓致謝
全體工作人員及歌手向來賓致謝

由紐約紅館茶餐廳 Marathon Cafe重磅呈獻的年度音樂盛事——「聲動美東紅館演唱會」（MID-AUTUMN Marathon Cafe CONCERT），己於8月21日盛大演出，全場座無虛席掌聲如雷 賓客與表演者璀璨相聚全場在熱烈的掌聲與歡呼聲中圓滿落下帷幕！多位實力派歌手輪番登場，為紐約觀眾帶來了一場震撼心靈、視覺與聽覺雙重享受的音樂盛宴。

音樂會在法拉盛御庭酒樓 舉行陣容鼎盛，主辦方特別邀請到多位在美東僑界享有盛譽的實力派唱將與表演藝術家，以致敬經典、唱響情懷為主軸，誓要為紐約觀眾打造一個難忘的音樂之夜。

超強演出陣容，經典重現

晚會星光熠熠，多位有著「紐約巨星」美譽的歌手同台飆歌，帶領賓客重溫華語及粵語流行樂壇的金曲輝煌：紐約甄妮車車：以大氣磅礴的唱功，再現巨星風采。紐約譚詠麟雄爺：演繹經典粵語金曲，重回香港樂壇黃金時代。

紐約陳慧嫻Phoebe：用細膩動人的歌聲，勾起無限情懷。

紐約鄧麗君IVY：溫柔甜美的嗓音，重現一代歌后的傳奇魅力。

紐約情歌唱將TINA：深情款款的演繹，直擊聽眾心靈。

紐約舞王Richmond：動感十足的舞台表現，引爆全場熱情。明星主持與嘉賓

晚會特別邀請到知名實力派藝人 淖汶 PL 擔綱嘉賓歌手及主持人。穩健幽默的主持風格串聯全場，並帶來精彩的驚喜演出，晚會高潮迭起、絕無冷場。

演唱會陣容鼎盛，匯聚了多位本地頂尖歌手與表演嘉賓。舞台上歌手們以深厚湛深的唱功與極具感染力的台風，演釋了一首又一首經典名曲與動人情歌；華麗的舞台燈光與震撼的音響效果交相輝映，將現場氣氛一次次推向最高潮。台下觀眾反應熱烈，掌聲歡呼聲此起彼落，全場沉醉在濃厚的節日歡樂與音樂魅力之中。

紐約紅館茶餐廳（Marathon Cafe） 主持人雄爺表示：「感謝所有歌手的傾力演出，更無限感激廣大歌迷與社區各界朋友的熱烈支持和到場力挺！看到現場座無虛席、大家沉醉在音樂中的笑容，是他們團隊最大的動力與榮耀。

隨著本次演唱會的完美收官，廣大歌迷紛紛表達了對下一次演出的熱切期盼。主辦團隊透露，目前已正式展開下一場大型演唱會的籌備工作，未來將持續打造更高標準、精彩絕倫的舞台演出，回饋廣大熱愛音樂的朋友。

紅館地址46-19 marathon parkway little neck NY11362

電話（929）260-8887

歌手在台上表演情況
歌手在台上表演情況

精華 FAQ

  • 本次年度音樂盛事由紐約紅館茶餐廳 Marathon Cafe 重磅呈獻，並在法拉盛御庭酒樓舉行，吸引眾多僑界與歌迷到場支持，現場氣氛十分熱烈。

  • 晚會邀請多位美東僑界知名唱將與表演藝術家，包括紐約甄妮車車、譚詠麟雄爺、陳慧嫻 Phoebe、鄧麗君 IVY、情歌唱將 TINA 與舞王 Richmond，呈現經典金曲與舞台魅力。

  • 主辦團隊表示，本次演出獲得觀眾熱烈回響，已正式展開下一場大型演唱會的籌備工作，未來將持續提升舞台水準，回饋喜愛音樂的社區朋友。

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