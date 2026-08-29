慈濟9~10月兩大重磅盛事接力呈現社區

長島兩大盛事接力登場: 十鼓震撼演出和慈善愛心宴音樂之夜，誠摯邀請各界共襄盛舉

慈濟 基金會於今年2026，適逢創立60週年，紐約分會也邁入第35個年頭，特別於今秋舉辦二場重磅盛事接力登場：9/12十鼓震撼演出 ；10/17慈善愛心宴音樂之夜，誠摯邀請鄉親共襄盛舉，共同見證慈濟深耕社區、援助全球災區的點點滴滴。

慈濟紐約分會，深耕紐約都會區今年已是第35年，今年亦適逢慈濟基金會創立60週年，一路以來從熱食與蔬果發放、急難關懷、醫療義診，到人文教育與靜思生活推廣，我們以一顆柔軟心，陪伴不同族裔與背景的家庭走過困境，走進社區、走近人心。金秋將至，慈濟基金會紐約分會今年秋天為大紐約地區的鄉親帶來兩場精彩非凡的活動，一場是老少咸宜的免費文化園遊會，一場是充滿音樂與慈悲的年度慈善之夜，誠摯邀請每一位關心台灣文化、樂於行善的朋友一起參與。

9/12：《台灣好食 華語好學》文化園遊會——認識台灣，從舌尖到心裡

這是一場結合美食、表演藝術與語言學習的沉浸式文化體驗。現場將有世界級主廚現身料理台灣經典美食，從熱騰騰的蔬食料理到道地台灣小吃，讓您和孩子一起用味蕾認識台灣。更令人期待的是，本次特別邀請到榮獲葛萊美獎（Grammy Award）暨獨立音樂獎（Independent Music Award）雙料提名肯定的台灣「十鼓擊樂團」（Tendrum Art Percussion Group）現場演出。這支源自台南老糖廠的傳奇鼓樂團隊，以震撼人心的擊鼓技藝結合舞蹈與武術元素著稱，將把台灣鼓樂文化的力與美帶到長島的舞台上。園區內同步設有多個美食、遊戲攤位，以及專為初學者設計的趣味互動華語教學，是闔家出遊、寓教於樂的絕佳選擇。時間：2026年9月12日（星期六）上午10:00AM～下午2:00 PM，地點：慈濟長島人文教育中心 Tzu Chi Long Island Education Center 50 Underhill Blvd. Syosset, NY 11791 。完全免費入場，無需事先報名，歡迎閣家共同參與。

10/17： 慈濟60・紐約35「2026慈善愛心宴」——心蓮萬蕊．善念共聚

慈濟紐約分會一年一度的慈善愛心宴，今年邀請的佳賓有：台灣知名的音樂人，也是校園民歌的重要推手之一：李壽全老師及來自台灣的獲獎人聲樂團阿卡拉貝，以流行音樂和科技元素，呈現獨具特色的音樂風格音響宴。該分會邀請大紐約地區各界舊雨新知（企業與善心人士）齊聚一堂，在充滿音樂與慈悲的夜晚裡，將每一份支持，都將化為實際行動，希望能團結眾力，幫助更多需要幫助的人，成就更多善行，讓愛與善念在紐約這片土地上持續萬蕊綻放。從心出發，一起來行善，讓愛在紐約延續。時間： 2026年10月17日（星期六）下午5:30PM； 地點：囍宴 Northern Gala, 138-18 Northern Boulevard, Flushing, NY 11354。詳情與報名，請洽主辦：慈濟基金會紐約分會：tzuchi.us/zh/Northeast-Gala 。

兩大活動即日起開放洽詢，席次有限，敬請把握機會及早報名，與該基金會共度充滿溫度與感動的秋天！ 二活動亦可掃各別的QR CODE了解詳情，或電洽：(718) 888-0866。