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長青樹痛症中心提供久坐背痛預防與治療 中西醫療法合璧全方位緩解疼痛

紐約訊
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現代人因長期久坐辦公室、姿勢不良或運動職災，常受腰痠背痛與坐骨神經痛折磨。位於紐約貝賽的「長青樹痛症中心」，以優質服務提供全方位痛症減緩治療，並對沒有保險的人提供優惠。診所設有說華語的助理，治療師以專業的醫療診斷、檢查為僑胞服務。

長青樹痛症中心指出，許多人常受疼痛折磨，包括運動後受損的足踝扭傷、肌肉拉傷、腰背扭傷等。在肌肉、骨骼及關節長期累積不上之下，造成頸椎、腰椎間盤突出，進而壓迫神經引發坐骨神經痛，還可能導致膝蓋、肩膀、腳踝等全身關節疼痛。

對於辦公室上班族而言，想要預防這類疼痛，日常必須特別注意維持正確坐姿。辦公時應保持背部自然挺直並貼緊椅背，可在腰後放置支撐墊維持腰椎前凸的生理弧度，雙腳平放地面，螢幕頂端與眼睛平齊，避免長時間低頭或前傾。此外，切忌久坐不動，每工作五十分鐘務必站起來活動十分鐘，透過走動或伸展打破肌肉持續緊繃的狀態。平時也應注意多做核心肌群訓練與大腿後側拉伸，強化腹臀肌肉，如同天然護腰般保護脊椎，才能有效放鬆坐骨神經周邊組織。

一旦出現持續隱痛或下肢麻痛，診所會依疼痛狀況給予物理治療、運動治療、痛症治療、手法治療、中醫治療（針灸+中藥）及按摩治療等。其中中醫治療在減緩坐骨神經痛上療效顯著，針灸治療是透過針具在特定的位置刺激神經系統，達到鎮痛及放鬆肌肉和關節附近組織的作用，可以增加活動及恢復功能；若再輔以中藥熱敷，更能活血化瘀，加速減輕疼痛。

為了達到最佳效果，診所將中西醫方法結合起來。物理治療是透過電能、熱能、光波、磁力等物理媒介和原理，配合應用生理、病理和解剖科學，起到治療病患、提昇身體活動能耐、改善及加強生活或工作能力的效果。運動治療則是指物理治療師利用自然生理原理，帶動患者肢體產生適度動作或姿勢，從而達到伸展關節組織、強化肌肉收縮、減輕水腫疼痛、降低肌肉痙攣等目的。手法治療包括關節舒整、牽拉及放鬆手法，協助鬆弛緊張肌肉、改善關節活動障礙；最後搭配按摩治療，根據臟腑經脈氣血以柔和、輕按之勁，改善經脈氣血、調整臟腑功能。長青樹痛症中心結合中西醫優勢，是上班族擺脫久坐疼痛、重獲靈活健康的最佳選擇。

長青樹痛症中心收紅藍卡、一般保險、學生保險，對沒有保險的人有優惠。地址：42-24 213 St., 1FL, Bayside, NY 11361（Q13公車Bell Blvd下車），電話：718-225-0077、718-225-0070。

精華 FAQ

  • 主要針對久坐辦公、姿勢不良或運動受傷引起的腰痠背痛、坐骨神經痛、足踝扭傷、肌肉拉傷、頸腰椎不適與關節疼痛，提供整合式評估與治療。

  • 應維持背部挺直貼椅背，腰後放支撐墊，雙腳平放地面，螢幕與眼睛同高，避免低頭前傾；每工作50分鐘起身活動10分鐘，並加強核心與大腿後側訓練。

  • 診所提供物理治療、運動治療、痛症治療、手法治療、中醫針灸與中藥、按摩等，並有華語助理服務，收紅藍卡、一般保險、學生保險，無保險者也有優惠。

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