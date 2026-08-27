參與「夏之聲」演出的主要藝術家。

8月20日，由鋼琴老師許樂道率領的「莫札特課室團隊」在法拉盛 圖書館隆重主辦了一場「夏之聲」音樂盛會，免費服務社區。十多位出色的華裔 音樂家傾情登台，透過高水準的純現場演奏，為觀眾呈現了一場中西合璧、傳統與經典交融的視聽盛宴。

本場演出以中西方音樂的深度對話為核心特色，鋼琴、二胡、古箏與小提琴同台共鳴，使中國傳統民樂與西方古典藝術相互呼應，生動詮釋了音樂跨越地理與語言的獨特力量。音樂會主要曲目包括合唱「長江之歌」、「親愛的爸爸」、「梧桐樹」、「Edelweiss」、「Ave Maria」、「Queen of the Night」、「Caro Nome」、「帕米爾 我的家鄉多美」、「Ballet」、「Julie & Team」、「Dr. Sue & Jack」、「在銀色夜光下」、「伏爾加船伕曲」、「小夜曲」、「同一首歌」等等，音樂會吸引了不少音樂愛好者，豐富了社區民眾的生活。

參與上述演出的有花腔女高音黃旋家，這次是她6年後輝煌重返舞臺，還有著名男低音何孝慶、著名抒情女高音徐陽、音樂玩家蘇佳、醫生姜祖健、舞者高夏、民樂二胡權威畢美旋，同時還有活躍於社區的音樂人士仇曦（Charles）以及Gilbert Yu等等。由於受場地與演出時間的限制，多個演出項目，包括許老師的鋼琴獨奏都沒能排上，許老師計劃另行擇期再為社區舉辦一場音樂會。

參與演出的社區人士仇曦有感而發：在AI與數位科技快速發展、虛擬影音無所不在的今天，「夏之聲」音樂會堅定地選擇回歸現場。藝術家們用指尖的震動與真誠的情感，重建了創作者、演奏者與聽眾之間久違的即時心靈交流。在這座多元文化的國際大都市，這場演出不僅展現了中西經典經過歲月沉澱的跨世代傳承，更是一次深刻的東西方文化碰撞。

「夏之聲」的成功舉辦，彰顯了經典重返舞台的珍貴價值。它讓古老傳統在現代社會繼續被清晰聆聽，也讓現場觀眾再次深刻感受到了真實音樂以及人與人之間情感連結的不可替代性。