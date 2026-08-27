百康仁德醫師建議：減少含糖飲料攝取 預防疾病找上門

百康仁德醫療集團內科醫生游侶提醒民眾警惕含糖飲料的危害，並落實慢性病的預防。

炎炎夏日，含糖飲料成為許多人的消暑首選，但其對健康的影響不容輕忽。紐約百康仁德醫療集團（Rendr）內科醫生游侶( Lu You, MD)溫馨提醒，呼籲社區民眾正視過度攝取糖分，除讓人易胖和損傷牙齒外，並會增加心血管疾病 風險和給肝臟帶來負擔。

一杯飲料，可能就喝掉一天人體被允許安全吸收的糖份上限。美國心臟協會建議，每天添加糖攝入上限為女性不超過25克，男性不超過36克。而一罐7.5盎司的迷你裝可樂，就已經含有約25克糖，直接達到添加糖攝入上限。而奶茶更容易讓人掉進「糖的陷阱」：即使選擇「不額外加糖」，珍珠、芋圓、奶蓋、椰果等配料本身就含有大量糖份。此外，還有那些標有「0蔗糖」的飲料，往往也會添加玉米糖漿、果葡糖漿、麥芽糖漿、濃縮果汁等，同樣是「糖份炸彈」。值得一提的是，看似「健康」的果汁並不健康。水果一旦榨汁，纖維大多被去掉，糖份吸收更快。即使是「100%純果汁」或「無添加糖」果汁，其中的游離糖也需要限制。

甜的是嘴，累的是心。據塔夫茨大學發表的一項研究估計，全球每年約有220萬例新增2型糖尿病 和120萬例新增心血管疾病，與含糖飲料攝入有關。游侶醫生解釋說，含糖飲料中的糖份會迅速進入血液，使血糖快速升高。長期如此，不僅容易導致胰島素抵抗，還會引發慢性炎症，促進脂肪在內臟周圍堆積，增加心臟病和中風風險。

而哈佛大學公共衛生學院在2024年發表的一項研究也發現：

* 每天喝1杯含糖飲料，心血管疾病風險增加18%；

* 每天喝2杯及以上含糖飲料，即使每週進行150分鐘的中等強度運動，風險仍增加21%。

換句話說，堅持健身也不能完全抵消長期喝「小甜水」帶來的健康風險。

喝得越多，肝臟越累。提起傷肝，很多人首先想到的是酒，其實含糖飲料同樣會讓肝臟「加班」。飲料中的大量果糖主要由肝臟代謝，長期大量攝入容易促進脂肪堆積，增加炎症反應，對肝臟造成持續負擔。根據今年發表於《美國醫學會雜誌》（JAMA）的一項研究發現，每天多喝一杯含糖飲料，肝細胞癌風險增加10%，肝內膽管癌風險增加15%。另一項發表在《自然食品》（Nature Food）的研究也發現，每天多喝約250毫升含糖飲料，與嚴重肝病、肝硬化及肝病死亡風險升高有關。

夏天解渴，別讓「小甜水」當主角。游侶醫生指出，偶爾喝一杯含糖飲料沒有太大問題，但長期、高頻飲用，心臟和肝臟受損的風險會隨著攝入量增加而上升。她建議：

* 口渴時首選白開水；

* 奶茶、可樂偶爾解饞即可；

* 與其喝果汁，不如直接吃完整水果，既能補充維生素，也能獲得膳食纖維和更持久的飽腹感；

* 可選擇無糖茶、無糖咖啡等無糖飲品；

* 購買飲料時，請留意營養成分表和添加糖含量。

百康仁德醫療集團的游侶醫生是內科全科醫生，可提供常見病診斷與治療、各類身體檢查、疫苗接種、慢性病管理、女性健康等服務。曼哈頓診所地址：139 Centre St, STE 709, New York, NY 10013，諮詢電話：（212）965-0496；布魯克林診所地址：1902 86th St, Brooklyn, NY 11214，諮詢電話：（718）372-0888。