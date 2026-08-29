「真光傳城」今年60場 從音樂到戲劇佈道分享生命力量

「真光傳城」全年推動60場佈道 張伯笠牧師9月開講

今夏起，一場接一場的音樂、見證、信息與戲劇活動，陸續走進大紐約華人社區。由基督教角聲佈道團推動、15間華人教會共同參與的「真光傳城」60場佈道行動，今年繼續在紐約、新澤西 及康州地區展開。隨著暑期過去，活動將進入秋季高潮，多位海外講員及音樂事工團隊將接力來紐，與華人家庭分享生命故事、信仰與盼望。

「真光傳城」今年以「讓城市有真光．愛中與您同行」為主題，由不同教會在全年舉辦聚會，配合各地區社區需要，邀請不同背景的講員、音樂人及藝術工作者參與。主辦單位盼望透過跨教會合作模式，讓教會走近鄰舍，在社區中建立更多接觸及交流機會。今年至今，先後在紐約、康州及波士頓 已舉行多場音樂會。

接下來的秋季活動由不同海外團隊接力展開。9月18日至22日，台灣歐讚音樂將來到大紐約進行音樂創作與詩歌分享。歐讚音樂長期以音樂作為傳遞信仰與生命信息的平台，除服事教會外，也希望藉著音樂接觸不同文化及信仰背景的人，讓聽眾在旋律與歌詞中尋找共鳴。

9月底另一焦點，是張伯笠牧師主講的「有信心的移民之路」。移民海外生活往往伴隨適應、家庭及工作等挑戰。張伯笠牧師將於9月26日至28日分享信息，從自身生命經歷及牧會體會出發，談論信仰如何成為移民人生中的力量，鼓勵華人在陌生環境中帶著信心面對未來。

進入10月，香港音樂人團隊「美麗傳奇」將於10月23日至25日參與活動，成員包括歌手陳芷盈及張彥博。除了音樂演出，團隊亦將從個人故事出發，與觀眾談及人生高低起伏與信仰盼望，讓音樂成為交流的橋樑。

同一個週末，亞東劇團亦將帶來戲劇演出。相較於音樂聚會，舞台劇以故事及人物刻畫呈現人生不同面向，讓觀眾從家庭、人際關係及生命抉擇等議題中看見自己或身邊人的影子，並從中重新思考生命的意義。

從音樂會到戲劇演出，「真光傳城」希望以不同形式接觸不同年齡及背景的人士。主辦單位指出，華人社區需要多元，單靠一種形式未必能觸及所有人，因此透過不同教會及團隊參與，讓福音信息藉由音樂、藝術、故事及見證，以貼近生活的方式進入社區。

對參與教會而言，60場聚會亦是彼此配搭、互相支持的機會。不同堂會按地區及會眾需要，與其他教會及海外團隊合作分享資源，讓原本分散的教會力量形成更廣泛的服事網絡。

主辦單位盼望，「真光傳城」帶來的不是一次性參與人數，而是一份可以延續的社區關係。無論是長期在美生活的家庭、新近移民的朋友，或對信仰仍在探索的人士，都可以在活動中找到聆聽、交流及思考的空間。

今年60場行動仍在進行中，秋季多項聚會將陸續舉行。活動詳情、各場日期及地點，可瀏覽 ny.cchc.org/2026Rally 了解最新安排。