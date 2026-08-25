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抗通膨 省荷包平安保險攜手A級大廠為您省保費

紐約訊
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平安保險將以誠信與專業，為您守護心血，精打細算。圖為布碌崙分公司。
平安保險將以誠信與專業，為您守護心血，精打細算。圖為布碌崙分公司。

面對後疫情時代的經濟震盪與嚴峻通膨，許多保險公司因營運獲利考量，選擇緊縮承保範圍，甚至紛紛退出市場，這讓許多僑胞在投保或續保時面臨價格飆漲、求助無門的困境。在地深耕逾40年的「平安保險」，憑藉長年建立的專業口碑與穩定關係，不僅未受市場波動影響，更持續獲得多家國際A級保險公司的青睞，指定其為「汽車與房屋保險」的獨家代理，成為僑胞在不景氣環境下的強大後盾。

平安保險特別提醒僑胞，近期坊間常有屋主為了降低保費，刻意隱瞞房屋現況，例如將兩家庭房屋違法改建為六家庭，或是隱瞞地下室出租的事實，這在保險理賠法庭上是大忌。平安保險負責人強調：「保險誠信至關重要，切勿心存僥倖。保險公司沒來查驗不代表沒事，一旦發生火災等大型事故，保險公司會進行嚴格的現場勘查，若發現實際居住狀況與保單內容不符，理賠申請將立即被拒絕，屋主不僅拿不到賠償，甚至可能因為詐欺面臨官司。」為了確保意外發生時能獲得最完整的保障，請務必據實告知房屋狀況，讓平安保險根據您的具體情況，規劃出「既合法又划算」的客製化保障。無論您的房屋是合法單位家庭或是非法改建，都應據實告知保險公司，平安保險在此方面經驗豐富，能為您申請適合的保險方案，建議您可以攜帶房屋的詳細資料至平安保險洽詢，憑藉平安保險豐富的代理資源，往往能為客戶挖掘出被忽略的折扣空間，這不僅是為了節流，更是為您的資產保障進行一次專業的體檢，在合法範圍內為您省下高額保費。

平安保險的專業不僅止於保費，更在於對各行各業風險的深度掌握。以下為常見的商業風險案例供僑胞參考：

* 餐館與食品業：除了火災險，業者常忽略「食品責任險」的重要性。若餐廳不慎引發食物中毒事件，這類理賠往往高達數萬美元，若無專業保單轉嫁風險，對小本經營的餐館恐是致命打擊。

* 美甲與美容業：美甲店不僅僅是修剪，更涉及化學試劑使用。若顧客因工具器械操作不當或對產品過敏引發糾紛，完善的「執業責任險」（Professional Liability）能保護業主免於訴訟風險。

* 房屋出租險：許多華人屋主以為火災險包山包海，卻忽略了「租客責任」與「租金損失險」。若發生意外導致房屋需重新整修，投保完善的保險方案能確保您在整修期間仍有租金補償，降低空窗期財務損失。

擁有40多年產險經驗的平安保險服務涵蓋樓宇、餐館、美容美甲、洗籠、勞工、裝修及電召車等多種商業險，為僑胞提供高性價比的保險方案，致力於為華人社區提供最「適用」且「特廉」的保障方案。為僑胞提供高性價比的保險方案，目前在曼哈頓華埠、法拉盛及布碌崙均設有據點，由專業團隊為您排憂解難。

平安保險各分部服務資訊：

* 總公司（紐約華埠）：且林士果8號5樓500室（永發大廈），電話：212-233-8258

* 法拉盛分公司：羅斯福大道135-32號3樓，電話：718-359-5380（週一至週六營業）

* 布碌崙分公司：8大道48-06號1樓，電話：718-436-3388（週一至週五營業）

精華 FAQ

  • 平安保險憑藉40多年深耕經驗與國際A級保險公司合作，取得汽車與房屋保險代理資源，並依客戶房屋與營業狀況規劃方案，在合法範圍內爭取較低保費與更合適保障。

  • 因為若屋主刻意隱瞞兩家庭改六家庭、地下室出租等情況，火災或重大事故後保險公司會嚴查現場，若與保單不符，理賠可能被拒，甚至還可能面臨詐欺官司。

  • 其服務涵蓋樓宇、餐館、食品責任、美容美甲執業責任、房屋出租險、租客責任、租金損失、勞工、裝修及電召車等，並在曼哈頓華埠、法拉盛與布碌崙設有據點服務僑胞。

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