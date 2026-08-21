安裝太陽能成功減地稅25萬美元 愛美家太陽能專業為客申請安裝

愛美家太陽能業務範圍遍及全美的商用太陽能，以及紐約和周邊地區的家用太陽能。

愛美家太陽能（Amergy Solar）為全美最大華人 太陽能企業，近日在紐約市 大學點成功完成安裝了一座2.5萬平方呎的大型倉庫光伏環保電力工程，8月該專案已正式投入使用。這項大型工程實現了「自發自用、多餘電量聯網」的運作模式，預計年發電價值超過10萬美元，長期25年創造300萬美元以上的發電，愛美家並成功協助用戶申請到25萬美元的減地稅補貼。

大學點倉庫專案： 自發自用的綠色典範

位於皇后區大學點的上述大型冰凍食品倉庫，電費是龐大的營運負擔，所幸該物業擁有極佳的日照條件與開闊的頂部空間。愛美家太陽能團隊在深入現場勘測後，為該倉庫量身打造了高效率的自發自用光伏發電系統。經精準測算，該系統每年產出的綠色電力價值高達10萬美元以上，不僅大幅降低了企業的高額日常電費開支，更讓投閒置散的工業屋頂變身為源源不絕的「綠色聚寶盆」。

政策紅利： 25萬美元減地稅與多重補貼

除了長期的發電效益外，愛美家太陽能憑藉深耕美國太陽能市場，具備17年的豐富安裝經驗與專業資質，成功協助大學點倉庫業主申請到高達25萬美元的減地稅補貼。在紐約市與聯邦政府 的推動下，商業綠色建築與再生能源補貼政策近年持續釋放紅利。今年，商業用戶依然可以申辦極具吸引力的聯邦太陽能補貼與地方能源減免。然而，政府各項補貼額度往往會隨時間推移或有總量限制。愛美家團隊以專業的申報流程，完美串聯稅收抵免、地稅減免及州內各項環保獎勵政策，最大化降低了業主的初期建置成本，實現了極佳的投資回報率。

據愛美家王經理透露，該公司能幫用戶向政府申請太陽能補貼，在以上所說的大學點物業安裝太陽能板後，所有投入成本100%都以四種補貼方式返還給用戶，用戶實際支出是$0成本。而太陽能發電期長達25年以上，真正實現了補貼最大化，發電最大化，長久持續創造效益，實現將倉庫本身化作電力公司的美好願景。

多元安裝技術： 最大化解鎖每平方呎潛能

每一個商業屋頂的結構都獨一無二。作為全美頂尖的華人太陽能企業，愛美家聘有一流的工程設計與施工團隊，精通多種高難度、高複雜度的安裝方式，包括平屋頂安裝---採用專用配重或無穿透支架，在保護防水層的同時調整最佳傾斜角，獲取最高光照效率；斜屋頂安裝---精準固定、最佳發電，兼顧建築美學與抗風能力；鋁片屋頂與頂棚安裝---針對輕鋼架、金屬浪板及各式特殊工業廠棚，量身設計專屬夾具與力學結構。王經理還說，愛美家從不採用千篇一律的套版方案，而是根據屋頂的朝向、傾斜度、承重能力及周邊遮蔽物進行定製化精準排布，確保每一片太陽能板都能發揮極致效能，讓業主的每一寸屋頂空間都轉化為實在的經濟收益。

掌握時代機遇： 儘早申請、降低成本

大學點倉庫專案的成功落地，為紐約廣大商業地產與倉庫業主樹立了綠色轉型的成功標竿。面對持續變動的能源價格與珍貴的政府補貼窗口期，企業唯有「儘早規劃、儘早申請」，才能以最低的初始成本佔據綠色能源的先機。請選擇實力雄厚、經驗豐富的愛美家太陽能，從前期的免費諮詢評估、現場檢測、方案設計、政府繁雜許可申請，到高效安裝與後期電網連接及維護，愛美家提供一站式無憂服務，助您輕鬆邁向低成本、高回報的自發自用新時代。

愛美家太陽能提供專業諮詢，評估服務，請洽347-353-0999王經理，或瀏覽該公司網站： www.Amergysolar.com。愛美家紐約分部免費諮詢評估電話： 929-391-0499洽王經理，網站: https://www.amergysolar.com/。