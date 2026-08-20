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舞劇《花木蘭》亮相林肯中心 世界日報贈票活動同步開跑 8月25日截止報名

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舞劇《花木蘭》以正統武術融入舞蹈敘事，還原戰場氣象。主辦方／提供
舞劇《花木蘭》以正統武術融入舞蹈敘事，還原戰場氣象。主辦方／提供

跨越十五個世紀的歲月長河，木蘭傳說早已超越一則民間故事，成為全世界認知東方精神的文化符號。9月18日至20日，中國民族舞劇《花木蘭》將登上紐約林肯中心大衛•寇克劇院，帶來四場限定演出。與此同時，世界日報推出贈票活動，讀者可於8月25日前上網報名，有機會免費觀賞這齣被譽為中國舞壇經典的作品。

無數影視、舞台作品曾對木蘭形象進行多元解構，賦予奇幻色彩與英雄敘事。此次登場的《花木蘭》褪去以往影視和戲劇濾鏡，摒棄商業改編，以最純粹的東方藝術表達，用無聲的舞蹈語彙向世界還原最本真、最動人的中國式巾幗風骨。

不同於大眾認知中無所畏懼、完美無瑕的英雄形象，這一版《花木蘭》重新定義了這位東方英雄的底色。英雄不是天生無畏，而是明知惶恐，依然負重前行。劇目跳出宏大敘事的空洞歌頌，沉入人物內心最細膩的褶皺處，描摹一個少女被迫告別閨閣、割捨溫柔、奔赴沙場的掙扎與成長。銅鏡照得見少女眉眼溫柔，刀劍映得出沙場鐵血凜冽。

在藝術表達上，舞劇《花木蘭》構建出獨樹一幟的東方舞台美學。十五米超大環形轉台打破傳統舞劇的時空局限，無幕切換、無間隙轉場，讓故鄉與邊關、溫柔與肅殺在流轉間無縫銜接，形成獨屬於舞台的電影級蒙太奇質感。主創團隊突破性地將正統武術體系深度融入舞劇敘事，以真實力道的拳腳、劍勢、陣列群舞還原戰場磅礡氣象，並與古典舞的婉轉靈動相互交融，營造出「一招一式皆是敘事，一姿一態盡是深情」的藝術氛圍。

全劇無一句對白，卻勝過千言萬語。古琴悠遠、羌笛蒼涼、琵琶鏗鏘的原創國風配樂貫穿始終，以東方獨有的音律語言，訴說思鄉的繾綣、征戰的孤勇、歸鄉的釋然。在跨文化交流的國際舞台上，肢體與旋律突破言語隔閡，讓不同國籍、不同文化背景的觀眾，都能讀懂東方人骨子裡的孝悌、忠義、隱忍與擔當。

作為中國舞壇「雙子星」周莉亞、韓真早期力作，舞劇《花木蘭》曾斬獲中國舞蹈最高專業獎項「荷花獎」。該劇自2017年首演以來，歷經多輪巡演打磨，2023年依託「中華風韻」品牌亮相波士頓博赫中心和華盛頓肯尼迪中心，六場演出全部售罄，中外觀眾反響熱烈。此次登陸被譽為「世界舞蹈藝術試金石」的林肯中心大衛•寇克劇院，是中國原創民族舞劇硬核實力的再度體現。

【演出信息】

9月18日（五）19:30

9月19日（六）13:30

9月19日（六）19:30

9月20日（日）14:30

【地點與票價】

紐約林肯中心大衛•寇克劇院

David H. Koch Theater, Lincoln Center

票價 $30／$59／$109／$169／$229／$299

https://www.davidhkochtheater.com/tickets-and-events/mulan

掃描二維碼直接購票

剛與柔的極致對衝，讓木蘭成為有膽怯、有堅守的真實個體。主辦方／提供
剛與柔的極致對衝，讓木蘭成為有膽怯、有堅守的真實個體。主辦方／提供

購票二維碼
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精華 FAQ

  • 舞劇《花木蘭》將於9月18日至20日登上紐約林肯中心大衛•寇克劇院，共安排4場限定演出，場次分別為18日晚間、19日下午與晚間，以及20日下午。

  • 世界日報同步推出贈票活動，讀者只要在8月25日前上網報名，就有機會免費觀賞演出；文中也提供購票連結與掃描二維碼，可直接購買門票。

  • 此版本捨棄商業化改編，以無對白的舞蹈、原創國風配樂與武術融入敘事，搭配15米超大環形轉台，呈現故鄉與沙場交錯的東方舞台美學。

花木蘭 世界日報 林肯

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