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潮玩中秋好市集贊助陣容升級 歡迎加入

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去年潮玩中秋‧好市集現場人潮熱絡，民眾穿梭攤位間品嚐美食、參與互動。(世界日報資...
去年潮玩中秋‧好市集現場人潮熱絡，民眾穿梭攤位間品嚐美食、參與互動。(世界日報資料庫)

中秋佳節將至，由世界日報主辦「第二屆潮玩中秋‧好市集」將於9月19日(六)上午11時至下午5時，在法拉盛Kissena Blvd.(Main St. 至 Sanford Ave.)登場。這場結合美食、舞台表演與生活資源的中秋嘉年華，今年招商反應熱烈，已吸引多家知名企業與機構加碼贊助，陣容較去年更加壯大，為社區居民帶來更豐富多元的服務與體驗。

世界日報表示，本屆市集贊助陣容再升級，黎保利律師事務所以鑽石級贊助商力挺活動，將於現場設置專業諮詢攤位，為民眾提供法律諮詢服務，協助解答意外傷害理賠等法律疑問。此外，聯合健保(UnitedHealthcare)、健信醫保(Centerlight Health System)、紐約人壽、Eldercare AEP Plan／MJHS，以及CAIPA亞美醫師協會等五家機構，則以黃金贊助商身分共襄盛舉，現場將分別設立攤位，提供醫療保健、長者照護、保險規畫等一站式諮詢服務，讓社區居民，不必東奔西走即可在市集現場獲得專業解答。

除了豐富贊助資源，市集現場也將延續熱鬧氣氛，規畫美食攤位匯集多國風味小吃，滿足民眾味蕾；舞台區安排人氣樂團與舞蹈團體輪番演出，帶來動感十足的節目；另設手工藝品、生活用品等多元攤位，讓大小朋友都能盡興而歸。

值得一提的是，飯糰外賣持續作為本屆「潮玩中秋‧好市集」媒體協辦方，攜手世界日報為華人送上專屬中秋驚喜。民眾只要打開飯糰外送App選購人氣中餐或道地小吃，每月使用兌換碼【HAPPYNY】即可領取$66紅包券包。

在攤位招商方面，主辦單位指出，隨著贊助商與買氣持續攀升，攤位數量有限，籲請有意設攤的商家把握機會盡早報名。招商攤位分為三大類：企業展銷攤位、資訊攤位與美食生活小攤區，價格與優惠方案詳見表單:

世界日報誠摯邀請社區商家與民眾在中秋佳節齊聚法拉盛，共度中秋節。攤位目前正熱烈招商中，有意參展商家請洽詢世界日報活動組，聯繫電話718-746-8889分機213報名。

精華 FAQ

  • 活動將於9月19日星期六上午11時至下午5時，在法拉盛Kissena Blvd.舉行，地點範圍為Main St.至Sanford Ave.，方便社區民眾前往參與。

  • 黎保利律師事務所以鑽石級贊助商參與，並設法律諮詢攤位；聯合健保、健信醫保、紐約人壽、Eldercare AEP Plan／MJHS及CAIPA等機構，則提供醫療、保險與長者照護諮詢。

  • 主辦單位表示攤位數量有限，現正熱烈招商，分為企業展銷攤位、資訊攤位與美食生活小攤區，有意參展商家可洽世界日報活動組，電話718-746-8889分機213報名。

世界日報 健保 中秋

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