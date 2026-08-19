廣州歷史名樓「塔影樓」辛亥革命元勳陳少白故居公開招售
廣州市西堤標誌性歷史建築「塔影樓」，座落於白鵝潭畔，經陳氏後人多年努力，已於本年 7 月 1 日正式歸還並恢復管業，現正式對外公開招售。
「塔影樓」不僅是建築藝術的瑰寶，更承載了厚重的近代歷史：
* 歷史意義：此樓為辛亥革命元勳、反清「四大寇」之一陳少白的故居，亦曾是同盟會反清時期的地下聯絡站，見證了中國終結兩千年封建帝制的歷史時刻，被譽為時代豐碑。
* 建築特色：該樓於1919年建在西堤聯興碼頭旁，陳少白以其作為聯興碼頭事務所兼私人寓所，全樓為四層西式洋房、頂層是中式四檐滴水結構，風格融匯清末民初及西洋建築元素，因晚上倒映至江中尤如燈塔，故名塔影樓，後被公布為廣州市登記保護文物單位。為廣州市目前唯一一幢臨水閣式私人住宅，面向白鵝潭，坐擁獨特晨昏景緻。
* 地理優勢：坐落於羊城最繁華的海濱地段，地理位置得天獨厚，極具文物保護價值與商業開發潛力。
由於上述歷史與建築價值極為特殊，當地政府相關部門決定交由業主後人自決處置。現業主公開招售，鐵價不二，定價為人民幣50,000,000 元（最後成交價將參考律師意見）。
成功購得者，除擁有此歷史名樓之產權外，更將獲贈由業主親撰之《吾家小傳—塔影樓往事知多少》及專文《未容青史盡成灰》。
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塔影樓經陳氏後人多年努力後，已於7月1日正式歸還並恢復管業，現由業主公開招售。文中強調它兼具歷史、建築與文物價值，因此由後人自行處置。 塔影樓是辛亥革命元勳陳少白故居，也曾作為同盟會反清時期的地下聯絡站，見證晚清革命活動。它被視為終結兩千年封建帝制的重要歷史見證。 業主開價為人民幣5000萬元，並表示最後成交價會參考律師意見。成功購得者除取得產權外，還會獲贈業主親撰的《吾家小傳—塔影樓往事知多少》及《未容青史盡成灰》。
精華 FAQ
塔影樓經陳氏後人多年努力後，已於7月1日正式歸還並恢復管業，現由業主公開招售。文中強調它兼具歷史、建築與文物價值，因此由後人自行處置。
塔影樓是辛亥革命元勳陳少白故居，也曾作為同盟會反清時期的地下聯絡站，見證晚清革命活動。它被視為終結兩千年封建帝制的重要歷史見證。
業主開價為人民幣5000萬元，並表示最後成交價會參考律師意見。成功購得者除取得產權外，還會獲贈業主親撰的《吾家小傳—塔影樓往事知多少》及《未容青史盡成灰》。
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