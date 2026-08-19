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大地之上 人与艺术重新相遇紅格爾國際大地藝術季：六年的藝術實踐

紐約訊
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由獨立策展人宋妙迪主導的國際策展團隊，自2020年起持續策劃紅格爾國際大地藝術季（HONGGEER International Land Art Season）。六年來，團隊以中國北方不同大地現場為實踐基礎，連接來自不同國家、地區與學科的藝術家、學者及研究者，在持續實踐中逐漸形成自己的策展判斷與實踐框架。

紅格爾並不只是藝術季，而是在具體的中國大地經驗中提出一個當代問題：當藝術進入大地，今天的Land Art究竟還能意味著什麼？人工智慧、演算法與數位技術正在重新塑造人類的生產、認知與感知；氣候變化與生態危機則迫使人類重新面對生命賴以存在的大地。對紅格爾而言，兩者共同構成重新思考藝術與大地關係的時代條件。

2026年第六屆紅格爾國際大地藝術季來到黃河流域烏梁素海，以「大地•人•藝術（LAND • HUMAN • ART）」作為長期實踐框架，邀請不同領域的藝術家與跨學科研究者，以雕塑、裝置、聲音、行為、影像及數位媒介進入現場。六年實踐使紅格爾形成一個核心判斷：藝術不是從作品開始，而是從人與大地建立關係開始。大地不是藝術的對象，而是藝術生成的參與者。因此紅格爾認為，大地藝術不是把藝術帶到大地，而是在進入大地之後，讓大地參與藝術的生成，並因此改變人類自身。

在這一框架中，LAND是具有記憶、生態、文化與未來可能性的生命場域，回答「藝術從哪裡開始」；HUMAN是在土地、技術、生態與社會關係中重新尋找自身位置的存在，回答「誰真正參與了創作」；ART則是人與大地相遇後產生的新的感知方式與思想行動，回答「最終留下什麼」——不是作品的物質形態，而是人與世界重新連接的可能。

這也構成紅格爾區別於單純戶外展示的根本：它不試圖替大地發言，而是讓風、水、植物、氣候、生態、地方文化與歷史進入創作，使具體的大地條件參與作品生成。同時，紅格爾將藝術現場延伸為思想現場。2026年進一步建立國際學術交流機制與官方文獻體系，使藝術與生態、科技、人文、社會等領域形成連接，在多重維度中拓展對人與世界的理解，探索藝術參與現實、產生新視角與積極變化的可能。

對策展人宋妙迪而言，紅格爾不是一個每年結束的藝術節，而是一項持續發展的策展實踐，試圖在中國具體的大地經驗與國際藝術語境之間建立對話。六年之後，紅格爾仍在生長。它持續追問：在一個不斷被技術重新塑造的世界裡，人如何重新理解自己與大地的關係，而藝術又能承擔怎樣的作用與意義？

紅格爾國際大地藝術季策展團隊由宋妙迪主導，持續推動大地藝術與當代藝術、生態、科技、地方文化及跨學科研究之間的國際交流。

媒體垂詢與商務合作請聯繫：

郵箱:[email protected]

精華 FAQ

  • 其核心理念是藝術不是從作品開始，而是從人與大地建立關係開始；大地也不是被展示的對象，而是參與藝術生成的共同力量。

  • 第6屆將在黃河流域烏梁素海舉行，邀請藝術家與跨學科研究者，以雕塑、裝置、聲音、行為、影像與數位媒介進入現場創作。

  • 因為它不替大地發言，而是讓風、水、植物、氣候、生態與地方文化共同參與作品生成，並逐步建立學術交流與文獻體系。

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