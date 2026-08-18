法拉盛合法持照課後託管班招生中 助學生穩步提升學術與綜合素質

JHS 189Q合法課後託管班現正熱烈招生中，提供孩子安全豐富的課後學習環境，是家長們的省心首選。

為了幫助繁忙的家長解決課後照顧與學業輔導的後顧之憂，位於法拉盛 Barclays 街的JHS 189Q合法課後託管班即日起正式開啟 2026–2027 學年招生活動。託管班憑藉優質的師資團隊與多元化的特色課程，致力於為幼稚園(Kindergarten) 至 8 年級學生打造安全、高效且豐富的課後成長空間。

該託管班持有紐約市 合法執照，嚴格遵守各項安全規定，讓家長安心無虞。託管班由經驗豐富的優秀教師團隊主持，每日細心輔導，確保學生能 100% 高品質完成當天學校作業，有效提升學 術成績。此外，每週特別安排一日特色課程，涵蓋美術、跆拳道、STEM 科學與小提琴等，全方位培養學生的社交能力與領導力。同時，託管班還提供健康營養的午餐及豐富的校外參觀活動 (Field Trip)，全面豐富學生的課餘生活。

目前，來自皇后區多所學校 (包括 JHS 189、JHS 185、IS 25、PS 20、PS 22、PS 24、PS 32、PS 79、PS 107 等) 的學生均已入讀。

招生與課程資訊：

* 招生對象：幼稚園 (Kindergarten) 至 8 年級學生

* 報名時間：即日起 (2026年8月1日開啟) 接受報名，按報名先後順序錄取，額滿即止

* 課程日期：2026年9月14日 ～ 2027年6月18日 (共10個月)

* 上課時間：週一至週五 下午 2:30 ～ 6:00

* 校區地址：144-80 Barclay Ave, Flushing, NY 11355

* 諮詢熱線：917-497-4024

溫馨提示：託管班不提供接送服務，歡迎廣大家長來電諮詢及報名。

位於紐約皇后區法拉盛的JHS 189Q (144-80 Barclay Ave, Flushing, NY 11355) 在過去20餘年間持續開展暑期學校項目，致力於在提升學生學業成績的同時，兼顧情緒穩定與社會性發展，構建全面發展的教育模式，在社區中贏得了長期而穩定的信任。該校的課後及暑期專案不僅僅局限於學業補習，更被認為是一套支援學生個體均衡成長的綜合性教育體系。

JHS 189Q合法課後託管班現正熱烈招生中，提供孩子安全豐富的課後學習環境，是家長們的省心首選。