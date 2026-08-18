法拉盛合法持照課後託管班招生中 助學生穩步提升學術與綜合素質
為了幫助繁忙的家長解決課後照顧與學業輔導的後顧之憂，位於法拉盛 Barclays 街的JHS 189Q合法課後託管班即日起正式開啟 2026–2027 學年招生活動。託管班憑藉優質的師資團隊與多元化的特色課程，致力於為幼稚園(Kindergarten) 至 8 年級學生打造安全、高效且豐富的課後成長空間。
該託管班持有紐約市合法執照，嚴格遵守各項安全規定，讓家長安心無虞。託管班由經驗豐富的優秀教師團隊主持，每日細心輔導，確保學生能 100% 高品質完成當天學校作業，有效提升學術成績。此外，每週特別安排一日特色課程，涵蓋美術、跆拳道、STEM 科學與小提琴等，全方位培養學生的社交能力與領導力。同時，託管班還提供健康營養的午餐及豐富的校外參觀活動 (Field Trip)，全面豐富學生的課餘生活。
目前，來自皇后區多所學校 (包括 JHS 189、JHS 185、IS 25、PS 20、PS 22、PS 24、PS 32、PS 79、PS 107 等) 的學生均已入讀。
招生與課程資訊：
* 招生對象：幼稚園 (Kindergarten) 至 8 年級學生
* 報名時間：即日起 (2026年8月1日開啟) 接受報名，按報名先後順序錄取，額滿即止
* 課程日期：2026年9月14日 ～ 2027年6月18日 (共10個月)
* 上課時間：週一至週五 下午 2:30 ～ 6:00
* 校區地址：144-80 Barclay Ave, Flushing, NY 11355
* 諮詢熱線：917-497-4024
溫馨提示：託管班不提供接送服務，歡迎廣大家長來電諮詢及報名。
位於紐約皇后區法拉盛的JHS 189Q (144-80 Barclay Ave, Flushing, NY 11355) 在過去20餘年間持續開展暑期學校項目，致力於在提升學生學業成績的同時，兼顧情緒穩定與社會性發展，構建全面發展的教育模式，在社區中贏得了長期而穩定的信任。該校的課後及暑期專案不僅僅局限於學業補習，更被認為是一套支援學生個體均衡成長的綜合性教育體系。
該託管班提供每日作業輔導、每週特色課程、健康營養午餐與校外參觀活動，並由經驗豐富教師團隊帶領，協助學生提升學業表現與綜合能力。 招生對象為幼稚園至8年級學生，課程日期為2026年9月14日至2027年6月18日，上課時間是週一至週五下午2:30至6:00，採先報先錄、額滿為止。 校區位於144-80 Barclay Ave, Flushing, NY 11355，諮詢熱線為917-497-4024；託管班不提供接送服務，家長可直接來電詢問並辦理報名。
精華 FAQ
該託管班提供每日作業輔導、每週特色課程、健康營養午餐與校外參觀活動，並由經驗豐富教師團隊帶領，協助學生提升學業表現與綜合能力。
招生對象為幼稚園至8年級學生，課程日期為2026年9月14日至2027年6月18日，上課時間是週一至週五下午2:30至6:00，採先報先錄、額滿為止。
校區位於144-80 Barclay Ave, Flushing, NY 11355，諮詢熱線為917-497-4024；託管班不提供接送服務，家長可直接來電詢問並辦理報名。
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