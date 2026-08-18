我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

槍殺妻子死囚18日伏法 佛州今年第13次執行死刑

菲律賓校園槍擊2死9傷 學生帶2把槍進校 還全程拍攝

抗老醫美專家陳惠萍醫師以玩美電波Oligio為客除皺紋效果佳

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
抗老醫美專家陳惠萍醫師。
抗老醫美專家陳惠萍醫師。

抗老醫美專家陳惠萍醫師表示，玩美電波（Oligio）是非侵入式第五代單極射頻電波療程，適合亞洲人膚質，並取得美國FDA、臺灣TFDA、韓國KFDA及歐盟CE等國際認證。透過立體加熱原理，將熱能傳導至真皮層，刺激膠原蛋白與彈力蛋白重組，幫助肌膚緊緻、提升彈性，改善皺紋。

陳醫師指出，音波主要由內而外加熱深層筋膜，達到拉提及改善輪廓的效果；電波則由外而內刺激膠原蛋白增生，著重緊膚除皺，兩者可相輔相成。

玩美電波適合改善輕、中、重度皺紋、毛孔粗大、橘皮組織、法令紋、木偶紋、雙下巴、臉頰下垂、嘴邊肉、下顎線鬆弛、火雞脖子及眼周細紋，也可改善眉眼輕度下垂，以及胸部、腹部、臀部、蝴蝶袖等身體肌膚鬆弛問題。

針對玩美電波與鳳凰電波的差別，陳醫師表示，兩者皆屬單極電波，施打深度皆可達4.3mm。玩美電波具有療程快速、舒適及低痛感等優勢，並搭配冷卻及多點溫度感應機制，治療時可控制表皮溫度，降低燙傷風險，提升療程舒適度。

陳醫師提醒，實際療程效果及適合的治療方式，仍須依個人膚況評估。

詳情請親洽陳惠萍醫美診所。地址：136-33 37th Ave., #4A, Flushing（復興大廈）；預約電話：718-509-6475，醫生服務國語、粵語及英語。門診時間：週一、二、四、五上午9點至下午5點；週六上午9點至下午3點。

精華 FAQ

  • 玩美電波以單極射頻將熱能傳導至真皮層，透過立體加熱刺激膠原蛋白與彈力蛋白重組，進而達到緊緻肌膚、提升彈性與改善皺紋的效果。

  • 它可用於改善輕、中、重度皺紋、毛孔粗大、法令紋、木偶紋、雙下巴、臉頰下垂、下顎線鬆弛、火雞脖子與眼周細紋，也能處理身體鬆弛問題。

  • 音波偏向由內而外加熱深層筋膜，主打拉提輪廓；電波則由外而內刺激膠原增生，著重緊膚除皺。陳醫師也說玩美電波與鳳凰電波同屬單極電波，但其療程更快、舒適且低痛感。

抗老

上一則

曼達尼中文太標準 遭質疑「AI做的」市長團隊全說了

下一則

艾姆赫斯特公寓修繕近兩月 仍有273項違規
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

飛躍皇后與長島皮膚專科：成人與兒童全方位皮膚醫療及美容專家

飛躍皇后與長島皮膚專科：成人與兒童全方位皮膚醫療及美容專家
AI提升「戰痘」力 提高用藥遵從性 避免中斷治療

AI提升「戰痘」力 提高用藥遵從性 避免中斷治療
吃進沒補到 6招延緩膠原蛋白流失防老化

吃進沒補到 6招延緩膠原蛋白流失防老化
改善女性更年期 多吃蛋白質+3類運動

改善女性更年期 多吃蛋白質+3類運動

熱門新聞

結婚綠卡是很多移民申請綠卡的途徑。(本報檔案照)

婚姻綠卡越查越細 睡哪邊也要問…20年舊案仍會翻出

2026-08-13 19:06
一個以華人為主的商業性婚姻詐騙集團在十年內為超過1000名外國人辦理與美國公民的虛假婚姻，以騙取美國合法移民身分，受益者中絕大多數為中國人。圖中露臉男子為詐騙集團成員之一Anthony Cheng。(取自起訴書，檢方提供)

10年非法仲介1000中國人假結婚 華人詐騙集團遭訴

2026-08-12 13:17
長島市豪華公寓示意圖；與新聞無關。（美聯社）

紐約亞裔夫妻度假驚見陌生女「進家門」竟是門衛給的鑰匙

2026-08-12 17:10
32歲福州華女王楠紐約不幸病故，社區助其骨灰返回家鄉。(親子互助會提供)

華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里

2026-08-10 02:30
如果「客戶」不在紐約，該集團還能提供全球範圍內的「飛行服務」。圖為一對假結婚「新人」在中國遼寧省的鐵嶺辦理婚姻登記。(取自起訴書，檢方提供)

初次見面即領證 紐約從假婚姻到「真夫妻」的造假產業鏈

2026-08-12 19:41
紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。（歐新社）

曼達尼中文太標準 遭質疑「AI做的」市長團隊全說了

2026-08-17 16:33

超人氣

更多 >
華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉
無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招

無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招
妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」
微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫

微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫
伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事

伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事