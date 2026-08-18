抗老醫美專家陳惠萍醫師以玩美電波Oligio為客除皺紋效果佳

抗老醫美專家陳惠萍醫師。

抗老 醫美專家陳惠萍醫師表示，玩美電波（Oligio）是非侵入式第五代單極射頻電波療程，適合亞洲人膚質，並取得美國FDA、臺灣TFDA、韓國KFDA及歐盟CE等國際認證。透過立體加熱原理，將熱能傳導至真皮層，刺激膠原蛋白與彈力蛋白重組，幫助肌膚緊緻、提升彈性，改善皺紋。

陳醫師指出，音波主要由內而外加熱深層筋膜，達到拉提及改善輪廓的效果；電波則由外而內刺激膠原蛋白增生，著重緊膚除皺，兩者可相輔相成。

玩美電波適合改善輕、中、重度皺紋、毛孔粗大、橘皮組織、法令紋、木偶紋、雙下巴、臉頰下垂、嘴邊肉、下顎線鬆弛、火雞脖子及眼周細紋，也可改善眉眼輕度下垂，以及胸部、腹部、臀部、蝴蝶袖等身體肌膚鬆弛問題。

針對玩美電波與鳳凰電波的差別，陳醫師表示，兩者皆屬單極電波，施打深度皆可達4.3mm。玩美電波具有療程快速、舒適及低痛感等優勢，並搭配冷卻及多點溫度感應機制，治療時可控制表皮溫度，降低燙傷風險，提升療程舒適度。

陳醫師提醒，實際療程效果及適合的治療方式，仍須依個人膚況評估。

詳情請親洽陳惠萍醫美診所。地址：136-33 37th Ave., #4A, Flushing（復興大廈）；預約電話：718-509-6475，醫生服務國語、粵語及英語。門診時間：週一、二、四、五上午9點至下午5點；週六上午9點至下午3點。