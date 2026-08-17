NYC健康保險資訊諮詢和援助計劃(HIICAP)

HICAP守護紐約市民健康。老人局 Aging Connect專線提供包括華語（粵語、國語）多語種翻譯服務，市民無需擔心語言障礙。

為了確保每位合格的紐約居民都能獲得公正、客觀的健保指導，紐約市 老人局 (NYC Department for the Aging) 積極運作並推廣 「健康保險資訊諮詢和援助計劃」（Health Insurance Information, Counseling, and Assistance Program，簡稱 HIICAP）。這是一個完全免費、權威且絕對保密的公共服務網絡，旨在成為紐約人在健保迷宮中的指路明燈。

一、 什麼是 HIICAP？

HIICAP 是紐約州健康保險援助計劃 (SHIP) 在紐約市當地的具體落實項目，獲得醫療保險 " rel="154445">聯邦醫療保險 和醫療補助服務中心 (CMS) 的資金與官方支持。不論您是即將年滿 65 歲需要首次註冊紅藍卡，還是已經加入計劃卻面臨高昂藥費壓力，HIICAP 受過嚴格專業培訓並獲得州政府認證的輔導員，都能根據您的個人健康狀況和經濟條件，量身定制最適合的保險策略。由於輔導員不代表任何保險公司，因此他們的建議完全保持中立，純粹以受益人的最大利益為依歸。

二、 HIICAP 的四大核心服務範疇

HIICAP 的服務範圍涵蓋了長者與殘障人士在醫療保險中可能遇到的所有疑難雜症，主要可歸納為以下四大區塊：

1. 紅藍卡 (Medicare) 基礎與進階架構解析

紅藍卡分為多個部分，HIICAP 輔導員能協助民眾逐一釐清：

1)A 部分（住院保險）：涵蓋醫院護理、技術性護理機構照護及安寧療護。

2)B 部分（醫療保險）：涵蓋醫生門診、門診手術、預防性醫療服務及耐用醫療設備。

3)C 部分（紅藍卡優勢計劃/Medicare Advantage）：由私營保險公司提供，將 A、B 部分以及通常包含的 D 部分整合在一起。輔導員會協助比較不同計劃的網絡內醫生、自付額上限。

4)D 部分（處方藥計劃）：協助長者在每年的「年度開放註冊期」（Annual Open Enrollment Period）內，將自己正在服用的藥物清單輸入系統，對比各家藥廠的付費級別（Tiers），挑選出全年度自付總額最低的計劃。

5)Medigap（紅藍卡補充保險）：解釋如何購買傳統紅藍卡補充險，以填補 A 部分和 B 部分留下的自付扣除額與共同保險漏洞。

2. 篩選與申請「費用節省計畫」

HIICAP 的一項重要使命就是輔導員會協助評估，主動幫符合條件的低收入或中產階級長者民眾「申請各項福利，減免健保費用」。

1)紅藍卡儲蓄計劃 (Medicare Savings Programs, MSP)：這是由紐約州運作的補助計畫。在最新的 2026 年標準中，紐約州 MSP 具備「無資產審查 (No Asset Test)」的優厚特性，且大幅調高了收入上限。例如，2026年合格居民（QMB計畫）的月收入上限已調整為單身 $1,856、夫妻 $2,509。一旦通過，州政府將全面代繳每個月高達 $202.90 的紅藍卡 B 部分保費，直接減輕長者每月的固定開銷。

2)聯邦額外補助 (Extra Help / Low-Income Subsidy)：協助降低紅藍卡 D 部分處方藥的自付額和藥品共付額 (Copays)。

3)紐約州長者購藥補助計畫 (EPIC)：針對年收入在一定水平內的紐約老友，提供第二層的處方藥費扣抵，與紅藍卡 D 部分完美互補。

3. 理賠爭議、帳單疑問與申訴權益維護

當長者收到醫療院所令人困惑的「非醫療帳單說明 (MSN)」或保險公司的拒賠通知時，HIICAP 是強大的法律與權益後盾。輔導員能引導受益人了解申訴程序，協助填寫表格，甚至在必要時轉介至專業的法律援助機構，確保病患不會因程序疏失而蒙受冤屈或背負龐大醫療債務。

4. 長期照護保險與雙重資格 (Dual Eligibility) 指導

對於同時符合紅藍卡與白卡（Medicaid醫療補助）資格的「雙重合格者」，HIICAP 能指導如何將兩者有效結合，並針對長期照顧險（Long-Term Care Insurance）的條款與利弊進行深入剖析，未雨綢繆規劃老年生活。

HIICAP諮詢師遍佈全市。如需與諮詢師面談或電話諮詢，請點擊下方連結查看服務點清單。您也可以致電Aging Connect，電話號碼為212-AGING-NYC (212-244-6469)。