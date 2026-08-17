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國泰銀行榮登《時代》雜誌 2026 年美國最佳公司榜單

紐約訊
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國泰銀行的控股公司國泰萬通金控公司,獲得《時代》雜誌評選為2026 年美國最佳公...
國泰銀行的控股公司國泰萬通金控公司,獲得《時代》雜誌評選為2026 年美國最佳公司之一。

國泰銀行的控股公司國泰萬通金控公司（Cathay General Bancorp）榮幸獲得《時代》雜誌評選為2026 年美國最佳公司之一。此殊榮是與全球領先的統計數據及行業排名機構 Statista合作評選，並於2026年7月9日正式公布。

《時代》雜誌（TIME）與 Statista依據三大主要面向評選出 2026 年美國最佳公司：

• 員工滿意度 – 基於過去三年對美國企業約217,000 名已驗證員工的調查資料，涵蓋企業推薦度及員工對公司形象、職場氛圍、工作條件、薪酬福利、工作環境與平等機會的雇主評分。

• 財務績效 – 資料源自Statista過去五年的營收資料庫。參選公司營收於2025 年須達至少 1 億美元。績效評估涵蓋多項指標：短期（2023–2025 年）與長期（2021–2025 年）營收成長率（相對與絕對成長率）、淨利變化、資產成長率，以及2023–2025 年間的資產報酬率（ROA）發展趨勢。

• 永續透明度 – 依據 Statista永續資料庫的ESG指數及進一步研究：

1. 環境 – 2024 年碳排放強度、與2022年相比的減碳成效，及CDP評分。

2. 社會 – 女性董事席次比例及是否具備人權政策。

3. 治理 – 是否具備符合GRI標準的企業社會責任報告及合規與反貪腐政策。

完整名單可前往TIME.com查看

國泰萬通金控（Cathay General Bancorp, 納斯達克股票代碼：CATY）為國泰銀行（Cathay Bank）的控股公司，其官方網站為 www.cathaygeneralbancorp.com。國泰銀行創立於 1962 年，提供多元化的金融服務，目前在全美各州營運超過 60 家分行，包括加利福尼亞州、紐約州、華盛頓州、德克薩斯州、伊利諾州、麻薩諸塞州、馬里蘭州、內華達州及紐澤西州。在海外市場方面，國泰銀行於香港設有分行，並在北京、上海及台北設有代表處。如需了解更多國泰銀行的詳細資訊，請造訪官方網站www.cathaybank.com。

精華 FAQ

  • 因為《時代》雜誌與Statista依員工滿意度、財務績效及永續透明度三大指標進行評選，國泰萬通金控在綜合表現上達標，因此獲選為2026年美國最佳公司之一。

  • 評選主要看三項：員工滿意度，包含調查與雇主評分；財務績效，依營收、淨利、資產與ROA趨勢；永續透明度，則檢視ESG指數、碳排、女性董事比例與治理政策。

  • 國泰萬通金控是國泰銀行的控股公司，國泰銀行創立於1962年，在美國多州擁有超過60家分行，並於香港設分行，北京、上海及台北設有代表處，提供多元金融服務。

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