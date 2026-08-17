近期活動
08月17日（週一）:
●活力舞蹈健身
Uplifted Dance Fitness
08/17,6:15 p.m.–7:00 p.m.
Location: 1848 Carnaga Ave Multi-Use Room - 2nd Fl
https://www.nycgovparks.org/
08月18日（週二）:
● Bryant Park晨間瑜伽
Morning Yoga at Bryant Park
08/18,10:00 a.m.–11:00 a.m.
Location: Upper Terrace in Bryant Park
https://www.nycgovparks.org/
08月19日（週三）
●幼兒歡樂時光
Toddler Time
08/19, 10:30am - 11:30am
Location: 40-20 Broadway, Astoria,
https://www.queenslibrary.org/s
08月20日（週四）
●美式麻將俱樂部
American Mahjong Club
08/20,12:30pm - 3:00pm
Location: 108-19 71 Ave, Forest Hills
https://www.queenslibrary.org/
08月21日（週五）
●歡樂舞蹈健身課程
Feel Good Dance Fitness
08/21, 1:00 p.m.–1:45 p.m.
Location: 108-25 62 Dr Forest Hills Forest Hills Older Adult Center
https://www.nycgovparks.org/
08月22日（週六）
●“知音話廊” 音樂普及講座系列之二（共八講）
A Chinese-Language Music Appreciation Lecture Series by Professor Feng Jiqing
08/22,10:30am - 12:30pm
Location: 41-17 Main Street, Flushing
https://www.queenslibrary.org/
08月23日（週日）
●八月週日下午電影欣賞
Sunday Afternoon Movies, August
08/23, 1:00pm - 3:15pm
Location:256-04 Union Turnpike, Glen Oaks
https://www.queenslibrary.org/
公告內容涵蓋運動健身、親子活動、桌遊社交、文化講座與電影欣賞等類型，時間安排在8月17日至23日之間，適合不同年齡層與興趣的居民參與。 像是Uplifted Dance Fitness、Bryant Park晨間瑜伽與Feel Good Dance Fitness多由NYC Parks相關場地舉辦；Toddler Time、American Mahjong Club、音樂講座與週日電影欣賞則與Queens Library相關。 每場活動都有明確日期、時段與地址，例如Bryant Park晨間瑜伽在8月18日10:00 a.m.至11:00 a.m.舉行，地點在Upper Terrace in Bryant Park，參與前可依各活動連結確認細節。
精華 FAQ
公告內容涵蓋運動健身、親子活動、桌遊社交、文化講座與電影欣賞等類型，時間安排在8月17日至23日之間，適合不同年齡層與興趣的居民參與。
像是Uplifted Dance Fitness、Bryant Park晨間瑜伽與Feel Good Dance Fitness多由NYC Parks相關場地舉辦；Toddler Time、American Mahjong Club、音樂講座與週日電影欣賞則與Queens Library相關。
每場活動都有明確日期、時段與地址，例如Bryant Park晨間瑜伽在8月18日10:00 a.m.至11:00 a.m.舉行，地點在Upper Terrace in Bryant Park，參與前可依各活動連結確認細節。
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