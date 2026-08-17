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近期活動

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08月17日（週一）:

●活力舞蹈健身

Uplifted Dance Fitness

08/17,6:15 p.m.–7:00 p.m.

Location: 1848 Carnaga Ave Multi-Use Room - 2nd Fl

https://www.nycgovparks.org/

08月18日（週二）:

● Bryant Park晨間瑜伽

Morning Yoga at Bryant Park

08/18,10:00 a.m.–11:00 a.m.

Location: Upper Terrace in Bryant Park

https://www.nycgovparks.org/

08月19日（週三）

●幼兒歡樂時光

Toddler Time

08/19,  10:30am - 11:30am

Location: 40-20 Broadway, Astoria,

https://www.queenslibrary.org/s

08月20日（週四）

●美式麻將俱樂部

American Mahjong Club

08/20,12:30pm - 3:00pm

Location: 108-19 71 Ave, Forest Hills

https://www.queenslibrary.org/

08月21日（週五）

●歡樂舞蹈健身課程

Feel Good Dance Fitness

08/21, 1:00 p.m.–1:45 p.m.

Location: 108-25 62 Dr Forest Hills Forest Hills Older Adult Center

https://www.nycgovparks.org/

08月22日（週六）

●“知音話廊” 音樂普及講座系列之二（共八講）

A Chinese-Language Music Appreciation Lecture Series by Professor Feng Jiqing

08/22,10:30am - 12:30pm

Location: 41-17 Main Street, Flushing

https://www.queenslibrary.org/

08月23日（週日）

●八月週日下午電影欣賞

Sunday Afternoon Movies, August

08/23,  1:00pm - 3:15pm

Location:256-04 Union Turnpike, Glen Oaks

https://www.queenslibrary.org/

精華 FAQ

  • 公告內容涵蓋運動健身、親子活動、桌遊社交、文化講座與電影欣賞等類型，時間安排在8月17日至23日之間，適合不同年齡層與興趣的居民參與。

  • 像是Uplifted Dance Fitness、Bryant Park晨間瑜伽與Feel Good Dance Fitness多由NYC Parks相關場地舉辦；Toddler Time、American Mahjong Club、音樂講座與週日電影欣賞則與Queens Library相關。

  • 每場活動都有明確日期、時段與地址，例如Bryant Park晨間瑜伽在8月18日10:00 a.m.至11:00 a.m.舉行，地點在Upper Terrace in Bryant Park，參與前可依各活動連結確認細節。

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