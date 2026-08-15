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華人善終基金歡慶29週年 舉行大型慈善演唱籌款盛宴慶祝

紐約訊
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華人善終會董事會成員與部份慷慨解囊之善長仁翁日前出席記者會。
華人善終會董事會成員與部份慷慨解囊之善長仁翁日前出席記者會。

華人善終基金慶祝29週年，日前舉行記者招待會宣布10月18日(星期日) 晚上六時在中城 Guastavino’s 宴會廳舉行「社區好友攜手歌頌真善美慈善演唱籌款盛宴」慶祝。

創會會長陳麥潔明表示：華人善終基金會自1997年成立至今，一直秉持協助孤寡無依或無力負擔殯殮費用者，走完人生最後一程的宗旨，並且不遺餘力倡導中國傳統倫理道德的理念，以喚起社會對弱勢群體的關懷。她說，華人善終基金會各位董事有感已兩年沒有正式舉辦籌集善款活動。於今，善終會藉著成立29週年之際，正在緊鑼密鼓籌備「社區好友攜手歌頌真善美慈善演唱籌款盛宴」，屆時基金會董事成員將傾力演出外，並邀請社區領袖及好友同台表演。

二十九年來，華人善終基金會一直秉持簡單而深遠的使命，確保每一位社區成員，無論經濟狀況如何，都能有尊嚴地走完人生的最後旅程。該會為註冊 501（c）（3）慈善機構，主要為無力負擔殯葬費用的家庭提供經濟援助，協助處理身後事宜；亦為無親無故或經濟資源不足的往生者提供妥善安排；同時支援年長者及臨終關懷病患，並弘揚關愛與服務的中華傳統美德。

陳會長非常榮幸並誠摯邀請您參與善終會二十九週年慈善盛典，當晚將以高雅隆重Black Tie形式舉行，共同慶祝二十九年來的關愛、慈善與社區服務的努力成果。無論您選擇成為鑽石、白金、金、翡翠、紅寶石級別或餐桌贊助，您的慷慨善心將直接支持該會各項慈善計劃，讓該會繼續服務大紐約華人社區有需要的家庭。每一份贊助與每一筆捐款，都能確保任何人不會因為經濟困難而失去應有的尊嚴告別。

29週年慈善盛會訂在曼哈頓Guastavino’s宴會廳(409 E 59th St., New York NY 10022)舉行。當晚安排有精彩歌唱演出、現場樂隊伴奏、慈善晚宴、愛心募捐活動等豐富節目，讓嘉賓在享受難忘的夜晚同時，共同為有需要的家庭帶來希望與溫暖。此外，凡捐助$3,500成為「贊助表演（好友）」的善長，即可於該會提供的歌曲名單中，自選一首喜愛歌曲，並於慈善晚宴當晚由專業樂隊伴奏，在舞台上現場演唱。無論是圓一個舞台夢、與親友分享音樂的喜悅，或藉著歌曲向摯愛表達心意，這都是一次難得而別具意義的體驗。讓您的歌聲傳遞愛心，支持基金會的慈善使命。

蒞臨出席記者會大多是歷年來鼎力支持華人善終會的社團、商企、社區人士與善長仁翁，部份熱心人士已率先捐助了近十萬元善款鼎力支持。陳麥潔明會長及各董事衷心感謝，希望在未來的籌備日子，陸續得到社區更多的支持，多多益善、少少無拘、福有攸歸，將溫暖和福氣帶給更多需要幫助的人。

精華 FAQ

  • 活動訂於10月18日星期日晚上6時，在曼哈頓中城Guastavino’s宴會廳舉行，並以Black Tie高雅隆重形式進行，邀請社區人士共襄盛舉。

  • 盛宴旨在為基金會籌募善款，持續支援無力負擔殯葬費用的家庭，並協助處理身後事宜，同時延續其關懷弱勢、弘揚中華傳統美德的宗旨。

  • 凡捐助$3,500成為「贊助表演（好友）」者，可自選一首喜愛歌曲，並在慈善晚宴當晚由專業樂隊伴奏於舞台現場演唱，實現特別的表演體驗。

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