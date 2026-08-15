SoCalGas強化天然氣安全宣導　提醒民眾辨識服務人員、防範公然冒充詐騙

多數SoCalGas員工會穿著印有公司標誌的制服、駕駛公司車輛，並且必須攜帶SoCalGas官方照片識別證。

安全使用天然氣 除了講求設備與管線的維護之外，民眾能否正確辨識公用事業人員身分，同樣是居家安全的重要一環。南加州 瓦斯公司（SoCalGas）近期持續透過網站、社區宣導及安全教育資訊，提醒用戶在面對到府服務、瓦斯表檢查或管線維護時，應提高警覺，確認來訪人員的身分與服務目的，避免不法人士假冒公用事業人員進入住家或公然詐騙 。

SoCalGas在安全宣導中反覆強調，「辨識身分」是民眾面對到府服務時的重要安全步驟。一般而言，多數SoCalGas員工會穿著印有公司標誌的制服、駕駛公司車輛，並且必須攜帶SoCalGas官方照片識別證。民眾如果對來訪人員的身分有疑問，可以要求對方出示識別證，在未確認之前，不必讓對方進入住家。

這項提醒也正是呼應SoCalGas廣告所傳達的核心概念——讓民眾對「誰可以進入家中、如何確認身分」更加清楚。尤其對於長者、獨居居民以及不熟悉天然氣公司作業方式的家庭而言，建立基本辨識觀念，有助於降低遭遇假冒公用事業人員及相關詐騙的風險。

值得注意的是，SoCalGas也特別提醒，不能單純以制服或公司車輛作為唯一判斷標準。部分經SoCalGas授權的承包商可能不駕駛印有SoCalGas標誌的車輛，也可能不穿SoCalGas制服，但依法規及公司相關要求，應攜帶能夠證明其與SoCalGas關係的正式照片識別證。

如果是參與SoCalGas「Energy Savings Assistance Program」的授權承包商，其識別證也有特定要求，包括計畫標誌、代表姓名及照片、有效期限、承包商名稱、證件號碼及相關登記資料等。居民如果對承包商身分有疑問，可以透過SoCalGas官方電話進一步核實。

SoCalGas同時提醒，員工到府服務時不會要求住戶現場付款。過去曾有詐騙者冒充公用事業人員，藉由威脅立即斷氣、要求支付費用或進入住家等方式詐騙。該公司也提醒民眾，網路搜尋公用事業公司的電話或繳費網站時，也可能遇到仿冒網站，因此最好使用官方帳單或SoCalGas正式網站提供的繳費與聯絡資訊。

除了辨識服務人員之外，SoCalGas的天然氣安全教育也鼓勵居民熟悉天然氣洩漏的基本警訊。官方資料將辨識方式概括為「看、聽、聞」，包括看到天然氣設備連接處損壞、地面泥土或有水源異常噴動、管線附近出現乾枯植被，聽到嘶嘶或呼嘯聲，以及聞到天然氣特有的氣味等。天然氣本身沒有顏色與氣味，因此業者會加入特殊氣味物質，協助居民在發生洩漏時察覺。

從一張強調「安全辨識」的廣告，到完整的天然氣安全教育，SoCalGas希望傳達的訊息相當明確： 居民不需要因為有人自稱公用事業人員就立即開門，也不應因為對方穿制服就完全放下戒心。 總之，民眾有必要查驗公用事業人員的工作識別證、必要時更需要透過官方管道核實，才是安全的做法。