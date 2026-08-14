美東華人學術聯誼會 迎51週年8月16日喜來登酒店免費講座　邀各界共探AI新時代

CAAPS專題演講免費入場，內容橫跨AI醫療、健康照護、教育文化、都市規劃與交通、科技創新，以及可信賴AI與自主商務等領域。

成立邁入第51年，美東華人 學術聯誼會（CAAPS）將於8月16日（星期日）在紐約法拉盛 喜來登大飯店舉行2026年度年會，免費活動時間下午1時至5時30分，誠摯邀請學術界、科技界、醫療專業人士、企業人士、教育文化工作者及社區各界人士參加，共同迎接人工智慧 快速發展下的新時代。

本屆年會以「在人工智慧時代發展學術專業知識」（Advancing Knowledge in the Age of Artificial Intelligence）為主題，大會安排專題演講及六大分組研討，內容橫跨AI醫療、健康照護、教育文化、都市規劃與交通、科技創新，以及可信賴AI與自主商務等領域，內容豐富。

年會活動安排如下:

（一)下午1時至2時10分舉行專題演講，邀請Graphen Group創辦人暨執行長林清詠博士主講「Creating AI & Humanoid Robot for the Well-Being of Mankind: Drugs, Care, Health, Education, and Finance」，從藥物、照護、健康、教育及金融等面向，探討人工智慧與人形機器人的發展，以及科技如何進一步服務人類福祉。

（二)下午2時20分至3時50分，各分組研討同步展開。其中「Agents at the Bedside: How AI is Rewriting Medicine & Healthcare」聚焦AI如何重新塑造醫療與健康照護，議題包括醫療級多代理AI、AI與數位孿生精準醫療，以及AI代理人如何協助生物醫學研究。參與講者包括耶魯大學醫學院教授Dr. Jun Deng及Mount Sinai副教授Dr. Kuan-lin Huang等專業人士。

另一場「AI in Healthcare: From Discovery to Delivery」則從醫療研發一路探討AI走向臨床應用的過程，內容涵蓋以人為中心的AI、認知健康、負責任的醫療AI，以及如何將可信賴AI轉化為以病患為中心的臨床成果，匯集NYU Langone Health、AImoji、Hofstra University及Johnson & Johnson等不同領域專業人士。

（三)教育與文化場次則將目光從科技延伸到社會議題，討論紐約市未來十年的兒童照護服務、從壓力走向人生目標，以及新聞編輯室如何融合新聞、視覺設計與數據。參與者包括Chinese American Planning Council、前LinkedIn產品經理及《紐約時報》圖像／多媒體編輯等。

（四)下午4時至5時30分，年會進入第二階段分組研討。「Urban Planning and Transportation」將探討全球海洋AI智慧遊輪、紐約城市住宅、自治移動的發展階段，以及曼哈頓華埠基礎建設改善等議題，從城市發展與交通科技角度，思考未來智慧城市的可能樣貌。

（五)「Technology Innovation & Applications」則是科技產業人士關注的重點場次之一，議題包括大型語言模型從Transformer走向Agentic AI、AI抗體藥物開發、AI對未來工作型態的轉變，以及雙重用途科技投資。講者來自Analytic Partners、Stevens Institute of Technology、Pfizer及Draper Associates，涵蓋科技、製藥、投資與企業創新等領域。

（六)「Trustworthy Agentic AI: From Safety to Autonomous Commerce to Physical AI」將進一步探討可信賴代理人工智慧，從生成式AI的數位安全延伸至實體安全、自主商務，以及AI與半導體製造結合的Physical AI、IBM Watson Research Center及Cornell University等研究人員將分享最新觀察，讓與會者掌握AI從軟體走向實體世界的發展趨勢。

走過50年，CAAPS第51屆年會不只是年度學術交流活動，更是一次承先啟後、繼往開來的聚會。面對AI快速改變產業、醫療、教育與日常生活，CAAPS期盼透過年會凝聚不同世代、不同專業領域的人才，讓資深專業經驗與新世代創新思維相互交流，吸引更多新血加入，共同拓展下一個50年的發展。CAAPS誠摯邀請各界人士於8月16日共同參與這場跨學術、跨產業、跨世代的年度盛會，在交流中掌握AI發展趨勢，也為未來的科技創新與社會發展尋找更多合作契機。

免費活動地點在紐約法拉盛喜來登大飯店，地址： Sheraton LaGuardia East Hotel, 135-20 39th Avenue, Flushing, NY 11354。