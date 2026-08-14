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法拉盛萬華超市買菜抽獎送現金禮卡 10/1公開抽出超過千元現金獎 入群再領潮帽

紐約訊
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購物買菜抽現金，萬華最貼心。
購物買菜抽現金，萬華最貼心。

法拉盛廣受華人喜愛的優質購物地標——萬華超市法拉盛店（Walfood II Market），重磅推出「喜從天降，萬華送現金」大型酬賓抽獎活動。凡消費滿$30即獲抽獎券，更有機會把高額現金禮卡帶回家；同時加碼推出「好友獎」，加入微信福利群，即可免費獲贈夏日時尚鴨舌帽。超市自備室內免費停車直達賣場，是炎炎夏日購物首選之地，敬請全家大小一同來採購、試手氣！

萬華超市總是費心體恤僑胞生活不易，此次總價值數千元的現金禮卡大紅包，真正做到將實惠給鄰里。即日起至 2026年9月30日止，凡在萬華超市法拉盛店單筆消費滿 $30或以上，憑收據即可至服務台領取抽獎券一張，消費越多，中獎機率越高。

萬華超市將於 2026年10月1日（週四）上午10點 在店內舉辦公開抽獎，秉持公平、公正、公開原則，現場抽出幸運得主。獎項如下：

• 一等獎（1名）： 獨得 $500 萬華禮卡

• 二等獎（2名）： 各得 $300 萬華禮卡

• 三等獎（5名）： 各得 $100 萬華禮卡

• 鼓勵獎（20名）：各得 $20  萬華禮卡

為讓顧客隨時掌握第一手優惠，萬華超市同步推出「好友獎」。顧客只需在店內或世界日報廣告上掃描二維碼（QR Code）加入「萬華購物群」，即可至服務台免費領取特製夏日時尚鴨舌帽一頂，數量有限，送完為止。萬華超市負責人表示，建立微信群旨在最快提供最新特價訊息、當季生鮮與節慶限定商品預購，並可即時提供顧客服務。這頂貼心的鴨舌帽不僅是實用的夏日遮陽好物，更象徵萬華與社區緊密互動的友好橋樑。

除豐厚的獎品，萬華超市法拉盛店更擁有優越的購物環境。店內設有大型室內免費停車場，由北方大道（Northern Blvd）過友聯街（Union St.）於台灣會館前迴轉即可輕鬆進入。顧客下車後，可搭乘電梯直達賣場，人車皆可免受炎夏曝曬或驟雨淋濕。停車場內，更聘有專人指揮引導，協助搬運重物及提供婦幼、身障者的友善服務，讓您的購物體驗更加舒適，備感尊榮。

萬華超市始終堅持「品質第一、服務至上」的理念，從每日清晨農場直供的翠綠時蔬、活水現撈的生猛海鮮，到中港台及東南亞特色家鄉零食與調味醬料，均經過嚴格把關，力求為廣大僑胞供應最優質、新鮮且齊全的全方位購物選擇。

這場集結「高額抽獎、實用好禮、便利社群、頂級停車環境」的超值酬賓活動現已全面展開！不論是週末家庭大採購還是日常補給，歡迎僑胞攜家帶眷親臨選購。萬華超市法拉盛店地址： 138-18 Northern Blvd., Flushing, NY 11354，電話： 718-888-8666。

購物買菜抽現金，萬華最貼心。
購物買菜抽現金，萬華最貼心。

精華 FAQ

  • 即日起至2026年9月30日止，顧客在法拉盛店單筆消費滿$30或以上，憑收據到服務台領取1張抽獎券；消費越多，取得抽獎機會也越高。

  • 萬華超市將於2026年10月1日週四上午10點在店內公開抽獎，共有1名$500一等獎、2名$300二等獎、5名$100三等獎，以及20名$20鼓勵獎。

  • 顧客掃描QR Code加入「萬華購物群」後，可到服務台免費領取1頂夏日時尚鴨舌帽，送完為止；此外店內還有室內免費停車、電梯直達賣場與協助搬運服務。

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