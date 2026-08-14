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最新離焦框架眼鏡　安全、舒適、非侵入式 兒童近視控制新選擇

紐約訊
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兒童近視防控迎來新選擇。美國食品藥物管理局（FDA）正式批准美國首款專為兒童近視控制設計的離焦框架眼鏡——依視路（Essilor）Stellest™星趣控®鏡片。位於法拉盛的杜濤醫生眼科診所，是美國首批提供Stellest™星趣控鏡片驗配與銷售的眼科中心之一。

過去二十年，兒童近視控制主要依靠OK鏡（角膜塑形鏡）、低濃度阿托品眼藥水，以及MiSight、NaturalVue等離焦隱形眼鏡。然而，部分年幼兒童因眼睛乾澀、過敏或無法適應隱形眼鏡，難以長期使用相關療法，尤其4至8歲正是近視快速發展的重要階段。

Stellest™星趣控鏡片最大的優勢在於提供清晰視力矯正的同時，協助延緩近視加深。根據臨床研究，每日配戴12小時以上，可平均延緩近視進展達71%。鏡片採用依視路H.A.L.T.專利技術，結合11圈星環及1021個微透鏡，利用特殊光學設計在視網膜前形成訊號區域，以減緩眼軸過度增長，從而控制近視進展。

在安全性與舒適度方面，鏡片採用輕量聚碳酸酯材質，堅固耐用，並具備UVA、UVB防護功能。多數兒童可在短時間內適應，日常視覺感受與普通眼鏡相近。此外，依視路推出鏡片保障計畫：若配戴9個月內，近視增加超過50度（0.5D），可免費更換一次鏡片。

杜濤醫生眼科診所提供完整兒童近視防控服務，包括蔡司IOL Master 700眼軸測量、OK鏡／CRT角膜塑形鏡、MiSight／NaturalVue離焦日拋隱形眼鏡及阿托品眼藥水療程，並依據孩子的眼軸長度、視力變化及家庭需求制定個人化方案。

杜濤眼科醫學博士畢業於約翰斯．霍普金斯大學，曾於紐約多家醫院及西奈山醫學院擔任主治醫師，並具有Paragon角膜塑形鏡相關執照。

該診所位於法拉盛38-08 Union St., #3H, Flushing, NY 11354（Flushing Commons大廈內），服務成人、長者及兒童各類眼疾與視力矯正。看診時間為週一、週二、週三、週五及週六。詳情請洽718-661-3738，接受多種保險，自費者亦有優惠。

精華 FAQ

  • Stellest星趣控是美國首款專為兒童近視控制設計的離焦框架眼鏡，經FDA正式批准，兼具視力矯正與延緩近視加深功能，適合不易配戴隱形眼鏡的孩童。

  • 鏡片採用H.A.L.T.專利技術，結合11圈星環與1021個微透鏡，在視網膜前形成訊號區域，藉此減緩眼軸過度增長；研究顯示每日配戴12小時以上，平均可延緩近視進展達71%。

  • 診所提供眼軸測量、OK鏡或CRT角膜塑形鏡、MiSight與NaturalVue離焦日拋隱形眼鏡，以及阿托品療程，並依孩子眼軸、視力與家庭需求制定個人化方案，且接受多種保險。

法拉盛 FDA

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