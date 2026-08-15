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「真光傳城」全年推動60場佈道　張伯笠牧師9月開講

紐約訊
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「真光傳城」2026城市宣教聯盟誠邀社區家庭、朋友及鄰舍踴躍參與；全年其他聚會的...
「真光傳城」2026城市宣教聯盟誠邀社區家庭、朋友及鄰舍踴躍參與；全年其他聚會的時間、地點及最新活動資訊，可瀏覽 ny.cchc.org/2026Rally，或掃描活動二維碼查詢。

為回應華人社區對關懷、盼望及生命價值的需要，基督教角聲佈道團聯同紐約、新澤西及康州15間華人教會，共同推動「真光傳城」2026城市宣教聯盟，全年計劃舉辦60場教會佈道系列活動，透過音樂、戲劇、生命見證及福音信息，深入不同社區，與市民分享信仰中的愛、平安與盼望。

「真光傳城」今年以「讓城市有真光．愛中與您同行」為主題，突破過往集中舉辦大型聚會的模式，改為全年分階段在不同教會及社區舉行。主辦方盼望透過持續性的聚會、交流及關懷行動，與社區建立更緊密的聯繫，陪伴市民在人生不同階段認識福音、經歷信仰，並讓關懷從一次性的聚會延伸至日常生活。

重磅活動：張伯笠牧師9月法拉盛舉行三場佈道會

在全年60場活動中，9月將迎來一項重磅佈道活動。張伯笠牧師將於9月26日至28日在法拉盛舉行三場佈道會，主題為「有信心的移民之路」，特別聚焦移民在人生轉換及新環境中所面對的挑戰。

根據活動介紹，離開熟悉的地方、在新的城市重新開始，許多移民都經歷過語言、工作、家庭、身分及未來等不同層面的挑戰。有些人在適應新生活的過程中可能感到迷惘，甚至開始重新思考人生真正的方向。主辦方表示，希望透過此次佈道會，為正在適應移民生活的人士提供一個交流、聆聽及認識信仰的機會。

三場聚會時間分別為：9月26日（星期六）晚上7時、9月27日（星期日）下午4時，以及9月28日（星期一）晚上7時。地點為角聲福音廣場，42-35 Main Street, 2nd Floor, Flushing, NY 11355。

除張伯笠牧師的三場佈道會外，「真光傳城」全年60場聚會亦將按照不同地區及教會的需要陸續舉行。活動內容涵蓋音樂、戲劇、生命見證、福音信息及交流等，並邀請不同牧者、講員及事工夥伴參與，讓各場聚會各具特色，回應不同社區群體的需要。

為豐富活動內容，主辦單位亦邀請多個海外福音團隊參與，包括香港「美麗傳奇」、加拿大「The Channels」、台灣「歐讚音樂」及「亞東劇團」等。他們將透過音樂、戲劇及其他多元形式傳遞福音信息。全年亦將陸續邀請不同牧者、講員及事工夥伴參與，讓不同社區可以按照自身特色及需要安排聚會。

參與協辦的15間教會包括真光教會、聖恩教會、長島基督喜信會、華信教會、香柏基督教會、法拉盛第一長老教會、皇后區華人基督教會、紐約福音使命教會、豐收華夏基督教會、法拉盛基督閩恩教會、法拉盛第一浸信會、若歌教會、華人福音會、新港華人宣道會及昆士華人宣聖會。各教會將按全年安排承辦不同場次，攜手把福音及關懷帶進紐約、新澤西及康州不同社區。

主辦單位表示，希望透過全年60場活動，讓市民無論是否有宗教背景，都能在輕鬆、開放的環境中認識耶穌基督帶來的愛與盼望，並在生活面對不同挑戰時得到支持與力量。

精華 FAQ

  • 主辦方希望回應華人社區對關懷、盼望與生命價值的需要，透過全年持續的佈道、交流與關懷行動，把福音帶進不同社區，也讓信仰的愛和平安延伸到日常生活。

  • 今年改為全年分階段在不同教會與社區舉行，不再集中辦大型聚會。活動以音樂、戲劇、見證和信息等形式，按地區需要靈活安排，強調持續陪伴與社區連結。

  • 三場佈道會將於9月26日至28日在法拉盛角聲福音廣場舉行，主題為「有信心的移民之路」。主辦方希望回應移民在語言、工作、家庭與身分轉換中的挑戰。

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