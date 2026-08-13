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今年中秋怎麼過？來法拉盛「潮玩中秋•好市集」吃喝玩樂一次滿足

紐約訊
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了解更多活動詳情及招商信息，歡迎撥打聯繫電話。
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2026年中秋佳節將至，世界日報延續傳統，將於9月19日（星期六）在法拉盛Kissena大道舉辦「第二屆 潮玩中秋•好市集」，活動時間為上午10時至下午5時。本次市集特別與Flushing BID（法拉盛商業改進區）及多家知名華人品牌合作，規模盛大、內容多元，為社區帶來一場兼具文化、娛樂與生活服務的中秋慶典。

本次市集集結近各式特色攤位，其中包括美食攤位囊括多國美味，讓民眾一站式品嚐多元風味，此外還有手工藝品與服飾等攤位。舞台表演為活動另一大亮點，現場將有人氣樂隊與專業舞團輪番演出，帶來動感音樂與精彩舞蹈，營造熱鬧節慶氛圍。市集中亦規劃多個贊助品牌資訊展區，提供旅遊、健康、交通、生活等實用資訊，讓民眾在歡慶之餘亦能取得有用資源，達到寓教於樂的效果。

飯糰外送作為本次「潮玩中秋•好市集」媒體協辦方，攜手世界日報為紐約華人送上專屬中秋驚喜。平台匯集本地海量華人特色美食，極速配送暖心送達。打開飯糰外帶選購人氣中餐、道地小吃，每月使用兌換碼【HAPPYNY】領取$66紅包券包。線上點美味，線下逛市集，共享團圓好時光。

主辦單位表示，潮玩中秋•好市集不僅是吃喝玩樂的慶典，也是促進社區交流、傳承華人節慶文化的重要平台。活動歡迎家庭、朋友與個人前來參與，一同感受法拉盛熱鬧的中秋氛圍並共享美好時光。

攤位正在招商中，企業展銷攤位每個 $680；資訊攤位每個 $580；美食與生活攤位每個 $380。凡購買兩個或以上之企業展銷攤位或資訊攤位，可享九折優惠；企業展銷攤位購買四個或以上，可享八五折優惠。若有意向的商家，歡迎聯絡世界日報活動組報名，聯繫電話為718-746-8889分機 213。

2025世界日報中秋市集現場人潮熱絡，民眾於攤位品嚐美食、參與互動。（本報資料庫...
2025世界日報中秋市集現場人潮熱絡，民眾於攤位品嚐美食、參與互動。（本報資料庫）

精華 FAQ

  • 活動將於2026年9月19日星期六在法拉盛Kissena大道舉行，時間為上午10時至下午5時，由世界日報主辦，延續中秋社區慶典傳統。

  • 市集匯集多國美食、手工藝品與服飾攤位，另有樂隊和舞團表演，並設旅遊、健康、交通等資訊展區，讓民眾邊逛邊獲得實用資源。

  • 企業展銷攤位每個$680，資訊攤位每個$580，美食與生活攤位每個$380；購買2個以上企業展銷或資訊攤位可享9折，企業展銷4個以上可享85折，聯絡電話為718-746-8889分機213。

法拉盛 中秋 華人

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