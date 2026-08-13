紐約華人不可錯過的夏日音樂盛會！KUA GLOBAL邀您在敬拜與音樂中重得力量

歌手紀文惠的生命見證。

在繁忙快速的紐約生活中，每一天都充滿工作、家庭與各種挑戰。當城市腳步不停向前，人們也需要一段安靜與充電的時光，讓疲憊的心重新得著力量。今年8月，「KUA GLOBAL跨越」特別帶來兩場精彩活動，分別是8月15日下午舉行的《KUA WORSHIP 聯合敬拜》與8月15日晚上登場的《KUA MUSIC 自由 療癒 沉浸式音樂會》，邀請紐約華人 朋友走進一場結合音樂、敬拜與生命故事的療癒旅程。

《KUA MUSIC 自由 療癒 沉浸式音樂會》集結藝人高怡平、聶雲、小馬、倪子鈞以及多位優秀的跨界音樂人、專業的樂手團隊，帶來可互動的音樂饗宴。

《KUA WORSHIP 聯合敬拜》以「紐約Come Out」為題，邀請多位牧者、敬拜者共同配搭，盼望透過敬拜音樂、禱告與神的話，使你我在看似無望、無力的生活中，如同聖經中所記載的拉撒路一樣經歷神蹟，能夠死裡復活，你和我都要在眼前的困境中，尋得走出來的機會與能力。

活動場地位於曼哈頓 核心地帶的 Manhattan Center Hammerstein Ballroom，是紐約深具代表性的演出場館之一，以寬敞的空間、專業的舞台設計與卓越的音響設備聞名，深切渴望在這座充滿音樂歷史與文化氛圍的場館中，為參與者帶來不只是聽覺上的享受，更是一場視覺、音樂與心靈交織的沉浸式體驗。

無論您是音樂愛好者、敬拜服事者，或者只是渴望在忙碌生活中尋找平安與力量，都誠摯邀請紐約及周邊地區朋友，把握這個夏天，邀請家人與朋友一同參與。兩場活動都是免費索票，但座位有限、請務必把握機會，在城市喧囂之中，為自己預留一段心靈休息的時間，透過敬拜與音樂，重新連結生命中的盼望。

索票連結: KUA WORSHIP 聯合敬拜【紐約Come Out】，https://www.zeffy.com/en-US/ticketing/2026815kua-worship；紐約【自由 療癒】沉浸式音樂會，

https://www.zeffy.com/en-US/ticketing/2026815kua-music。

KUA跨越敬拜團。

KUA跨越敬拜團帶領大家向神敬拜。