我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離婚消息曝光首露面 陳幸妤笑稱：怕媒體太無聊

勁球10.4億頭獎 伊利諾州一注獨得 上次開出已是5/2

紐約華人不可錯過的夏日音樂盛會！KUA GLOBAL邀您在敬拜與音樂中重得力量

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
歌手紀文惠的生命見證。
歌手紀文惠的生命見證。

在繁忙快速的紐約生活中，每一天都充滿工作、家庭與各種挑戰。當城市腳步不停向前，人們也需要一段安靜與充電的時光，讓疲憊的心重新得著力量。今年8月，「KUA GLOBAL跨越」特別帶來兩場精彩活動，分別是8月15日下午舉行的《KUA WORSHIP 聯合敬拜》與8月15日晚上登場的《KUA MUSIC 自由 療癒 沉浸式音樂會》，邀請紐約華人朋友走進一場結合音樂、敬拜與生命故事的療癒旅程。

《KUA MUSIC 自由 療癒 沉浸式音樂會》集結藝人高怡平、聶雲、小馬、倪子鈞以及多位優秀的跨界音樂人、專業的樂手團隊，帶來可互動的音樂饗宴。

《KUA WORSHIP 聯合敬拜》以「紐約Come Out」為題，邀請多位牧者、敬拜者共同配搭，盼望透過敬拜音樂、禱告與神的話，使你我在看似無望、無力的生活中，如同聖經中所記載的拉撒路一樣經歷神蹟，能夠死裡復活，你和我都要在眼前的困境中，尋得走出來的機會與能力。

活動場地位於曼哈頓核心地帶的 Manhattan Center Hammerstein Ballroom，是紐約深具代表性的演出場館之一，以寬敞的空間、專業的舞台設計與卓越的音響設備聞名，深切渴望在這座充滿音樂歷史與文化氛圍的場館中，為參與者帶來不只是聽覺上的享受，更是一場視覺、音樂與心靈交織的沉浸式體驗。

無論您是音樂愛好者、敬拜服事者，或者只是渴望在忙碌生活中尋找平安與力量，都誠摯邀請紐約及周邊地區朋友，把握這個夏天，邀請家人與朋友一同參與。兩場活動都是免費索票，但座位有限、請務必把握機會，在城市喧囂之中，為自己預留一段心靈休息的時間，透過敬拜與音樂，重新連結生命中的盼望。

索票連結: KUA WORSHIP 聯合敬拜【紐約Come Out】，https://www.zeffy.com/en-US/ticketing/2026815kua-worship；紐約【自由 療癒】沉浸式音樂會，

https://www.zeffy.com/en-US/ticketing/2026815kua-music。

KUA跨越敬拜團。
KUA跨越敬拜團。

KUA跨越敬拜團帶領大家向神敬拜。
KUA跨越敬拜團帶領大家向神敬拜。

精華 FAQ

  • 活動包含8月15日下午的《KUA WORSHIP 聯合敬拜》與晚上登場的《KUA MUSIC 自由 療癒 沉浸式音樂會》，主打敬拜、音樂與心靈療癒，邀請紐約華人共同參與。

  • 活動地點位於曼哈頓核心的 Manhattan Center Hammerstein Ballroom，這是紐約具代表性的演出場館之一，以寬敞空間、專業舞台設計與優秀音響設備著稱。

  • 兩場活動皆為免費索票，但座位有限，主辦方呼籲民眾盡早透過文中提供的 Zeffy 連結索票，並可邀請家人與朋友一同前往，享受音樂與敬拜帶來的更新。

華人 曼哈頓

上一則

「這只是交易 他不是你丈夫」 假結婚華人主謀敲打美國公民

下一則

台灣實驗音樂家楊惠鈞 「SQUEEKERS」布碌崙玩聲
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

華榮慈善音樂會 8月8日國際樂壇大師獻藝

華榮慈善音樂會 8月8日國際樂壇大師獻藝
「長島之聲」將再聚法拉盛 唱響中西樂韻

「長島之聲」將再聚法拉盛 唱響中西樂韻
陳彥志與陳建騏談創作與現場：那些打動人心的演唱會瞬間

陳彥志與陳建騏談創作與現場：那些打動人心的演唱會瞬間
聖荷西爵士音樂節36周年登場 打造灣區夏季音樂盛宴

聖荷西爵士音樂節36周年登場 打造灣區夏季音樂盛宴

熱門新聞

Jack Shi買下位於皇后區森林小丘（Forest Hills）Ingram Street 20號的住宅，正是漫畫中彼得帕克（Peter Parker）與梅嬸的住址。（記者馬雯婷／攝影）

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

2026-08-07 16:00
32歲福州華女王楠紐約不幸病故，社區助其骨灰返回家鄉。(親子互助會提供)

華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里

2026-08-10 02:30
一個以華人為主的商業性婚姻詐騙集團在十年內為超過1000名外國人辦理與美國公民的虛假婚姻，以騙取美國合法移民身分，受益者中絕大多數為中國人。圖中露臉男子為詐騙集團成員之一Anthony Cheng。(取自起訴書，檢方提供)

10年非法仲介1000中國人假結婚 華人詐騙集團遭訴

2026-08-12 13:17
紐約港自由島(Liberty Island)附近8日晚間發生致命翻船事故，一艘載有14人的小型動力船，在自由女神像附近水域翻覆。圖為自由女神像。(記者高雲兒╱攝影)

自由女神像旁遊船翻覆 皇后區母女雙亡 船長被控13罪

2026-08-09 13:58
柯先生遭受車輛碰撞後，一度失去意識，經診斷，全身多數骨裂，並有大量開放性傷口。(受訪者提供)

獨／紐約網紅麵館新任華人主廚下班遇車禍重傷 肇事駕駛逃逸

2026-08-05 19:27
圖為等候在移民法庭外，準備逮捕出庭移民的ICE幹員。(路透)

獨／持C8卡華男紐約長島出席小庭被ICE抓捕 社區居民連署籲放

2026-08-05 18:26

超人氣

更多 >
超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買
加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕
最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問
陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子
中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習

中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習