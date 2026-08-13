紐約華人不可錯過的夏日音樂盛會！KUA GLOBAL邀您在敬拜與音樂中重得力量
在繁忙快速的紐約生活中，每一天都充滿工作、家庭與各種挑戰。當城市腳步不停向前，人們也需要一段安靜與充電的時光，讓疲憊的心重新得著力量。今年8月，「KUA GLOBAL跨越」特別帶來兩場精彩活動，分別是8月15日下午舉行的《KUA WORSHIP 聯合敬拜》與8月15日晚上登場的《KUA MUSIC 自由 療癒 沉浸式音樂會》，邀請紐約華人朋友走進一場結合音樂、敬拜與生命故事的療癒旅程。
《KUA MUSIC 自由 療癒 沉浸式音樂會》集結藝人高怡平、聶雲、小馬、倪子鈞以及多位優秀的跨界音樂人、專業的樂手團隊，帶來可互動的音樂饗宴。
《KUA WORSHIP 聯合敬拜》以「紐約Come Out」為題，邀請多位牧者、敬拜者共同配搭，盼望透過敬拜音樂、禱告與神的話，使你我在看似無望、無力的生活中，如同聖經中所記載的拉撒路一樣經歷神蹟，能夠死裡復活，你和我都要在眼前的困境中，尋得走出來的機會與能力。
活動場地位於曼哈頓核心地帶的 Manhattan Center Hammerstein Ballroom，是紐約深具代表性的演出場館之一，以寬敞的空間、專業的舞台設計與卓越的音響設備聞名，深切渴望在這座充滿音樂歷史與文化氛圍的場館中，為參與者帶來不只是聽覺上的享受，更是一場視覺、音樂與心靈交織的沉浸式體驗。
無論您是音樂愛好者、敬拜服事者，或者只是渴望在忙碌生活中尋找平安與力量，都誠摯邀請紐約及周邊地區朋友，把握這個夏天，邀請家人與朋友一同參與。兩場活動都是免費索票，但座位有限、請務必把握機會，在城市喧囂之中，為自己預留一段心靈休息的時間，透過敬拜與音樂，重新連結生命中的盼望。
索票連結: KUA WORSHIP 聯合敬拜【紐約Come Out】，https://www.zeffy.com/en-US/ticketing/2026815kua-worship；紐約【自由 療癒】沉浸式音樂會，
https://www.zeffy.com/en-US/ticketing/2026815kua-music。
活動包含8月15日下午的《KUA WORSHIP 聯合敬拜》與晚上登場的《KUA MUSIC 自由 療癒 沉浸式音樂會》，主打敬拜、音樂與心靈療癒，邀請紐約華人共同參與。 活動地點位於曼哈頓核心的 Manhattan Center Hammerstein Ballroom，這是紐約具代表性的演出場館之一，以寬敞空間、專業舞台設計與優秀音響設備著稱。 兩場活動皆為免費索票，但座位有限，主辦方呼籲民眾盡早透過文中提供的 Zeffy 連結索票，並可邀請家人與朋友一同前往，享受音樂與敬拜帶來的更新。
精華 FAQ
活動包含8月15日下午的《KUA WORSHIP 聯合敬拜》與晚上登場的《KUA MUSIC 自由 療癒 沉浸式音樂會》，主打敬拜、音樂與心靈療癒，邀請紐約華人共同參與。
活動地點位於曼哈頓核心的 Manhattan Center Hammerstein Ballroom，這是紐約具代表性的演出場館之一，以寬敞空間、專業舞台設計與優秀音響設備著稱。
兩場活動皆為免費索票，但座位有限，主辦方呼籲民眾盡早透過文中提供的 Zeffy 連結索票，並可邀請家人與朋友一同前往，享受音樂與敬拜帶來的更新。
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