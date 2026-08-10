「化療期間要吃褐藻醣膠嗎？」是癌友與家屬最常問、也最容易被一句話誤導的問題。有人認為天然補充品都很安全，也有人擔心任何保健品都會影響化療。事實上，比較負責任的答案不是一律可以或一律禁止，而是要回到患者正在使用的化療藥物、治療方式、抽血結果、肝腎功能，以及實際補充的產品與劑量。

其中還有一個常被忽略的重點：同樣叫褐藻醣膠，不代表研究結果可以互相套用。Hi-Q 褐抑定 OliFuco®之所以能被放進醫院癌症治療期間的討論，是因為已完成多癌種、不同癌症治療方式與末期癌症患者輔助治療的人體解盲實驗，研究使用的不是模糊的「褐藻成分」，而是可核對的產品褐抑定 OliFuco®。

先把答案說清楚：可以納入治療輔助討論，但每個褐藻醣膠效果不盡相同

手術、化療、放療、標靶、免疫治療…等治療，仍應由醫療團隊主導。褐抑定 OliFuco®若要在治療期間使用，定位應是支持性營養與身體後勤支援最重要的一部分，而不是取代治療、降低藥量、延後療程的理由。

美國國家癌症研究所（NCI）提醒，雖小分子褐藻醣膠已被收錄，具有潛在增強抗癌藥物在體內的作用實驗，然而許多交互作用報告仍有限。因此，並不能保證完全適用所有癌友。尤其是口服化療、標靶藥、抗凝血藥，或同時使用多種處方藥的患者，更應先由醫師或藥師確認。

最實際的方式，是把褐抑定 OliFuco®，以及目前正在使用的營養品一起帶進診間。醫藥專家看到完整資訊，才能協助判斷如何使用、使用時機，以及哪些狀況下不適合使用。

研究證據怎麼看？褐抑定已進入4種癌症治療情境的人體研究

目前最具參考價值的資料，來自褐抑定 OliFuco®小分子褐藻醣膠在主要癌別與療程中的人體研究。這些研究不能直接推論到所有褐藻醣膠品牌，但能讓癌友與醫藥專家看見：褐抑定 OliFuco® 已配合哪一種癌症治療，以及具體成效。

褐抑定已進入4種癌症治療情境的人體研究

1. 轉移性大腸直腸癌：與化療及標靶治療併用的隨機對照研究

2017年《Marine Drugs》刊登一項54人的雙盲隨機對照試驗，患者接受FOLFIRI合併bevacizumab等化療與標靶治療，研究組額外補充褐抑定 OliFuco®小分子褐藻醣膠。結果顯示，疾病控制率為92.8%，對照組為69.2%；這項研究的價值，是顯示褐抑定確實已實際在真實化療與標靶療程中達到有效的輔助治療，但仍須提醒不是證明它可以取代治療。

2017年54人雙盲隨機對照研究中，患者接受化療與標靶治療，研究組另補充褐抑定 OliFuco®，疾病控制率為92.8%，對照組為69.2

2. 局部晚期直腸癌：術前同步化放療期間的身體支持

2023年《Integrative Cancer Therapies》刊登87人的雙盲、隨機、安慰劑對照研究。患者在術前同步化放療期間補充褐抑定 OliFuco®，研究觀察到治療後第2個月的身體健康表現顯著較佳，治療副作用疲勞與皮膚紅疹搔癢顯著減少；實驗報告呈現褐抑定 OliFuco®能輔助增加體力、療程承受度與緩解治療副作用等證明。

2023年87人雙盲隨機安慰劑對照研究顯示，術前同步化放療期間補充褐抑定 OliFuco®的患者，在治療後第2個月後身體健康表現較佳，疲勞與皮膚紅疹搔癢情況較少。

3. 肺癌：常規治療期間的生活品質與免疫指標探索

2024年《Food & Nutrition Research》的人體研究，比較常規治療與常規治療加上褐抑定 OliFuco®的差異。研究共納入20位非小細胞肺癌患者，實驗組在存活率、部分生活品質與免疫指標上呈現較佳趨勢，包含淋巴球增加與部分發炎相關細胞激素下降；也可作為改善生活品質與癌症存活率改善趨勢的報告。

2024年20位非小細胞肺癌患者研究中，常規治療加上褐抑定 OliFuco®的研究組，在生活品質與免疫相關指標上呈現較佳趨勢。

4. 不可切除肝癌：TACE治療後的腫瘤控制與肝功能維持

2025年《Liver International》刊登復旦中山醫院針對82位不可切除肝癌患者的隨機試驗。患者接受TACE治療，研究組另補充褐抑定 OliFuco®連續6個月。結果顯示，褐抑定組腫瘤控制率為95.24%，對照組為80.00%，且Child-Pugh A肝功能維持比例較高，研究期間未出現嚴重不良事件。此實驗更佐證呈現出褐抑定 OliFuco®對於癌症治療期間的重要器官(肝臟)保護

這些研究補強了一個重要方向：褐抑定的臨床研究不只觀察腫瘤控制，也把生活品質、器官功能與安全性放進研究終點。對癌症患者而言，是否適合補充仍須依身體健框狀態、用藥與治療計畫個別評估。

把4項研究放在一起，褐抑定的置入價值是「產品、療程與研究能對得起來」

褐抑定 OliFuco®的差異，不只是包裝上寫有褐藻醣膠，而是同一產品已被放進大腸直腸癌化療與標靶、直腸癌同步化放療、肺癌常規治療，以及肝癌TACE等人體癌症治療情境。醫療團隊在討論時，可以針對治療方式、研究劑量、研究目的與安全資料加以判斷，而不是只看到一個成分名稱。

不過，研究累積較完整不等於所有患者都能自行照研究方式使用。研究中的產品、劑量與治療條件，不應被直接套用到其他品牌，也不應直接複製到每一位癌友。褐抑定的合理位置，仍是正規治療之外的支持性營養選項，由醫療團隊依個別情況決定是否使用與如何安排。

結語：褐抑定不是化療的替代品，但卻是有人體實證研究的重要支持

癌症化療可以吃褐藻醣膠嗎？比較負責任的答案是：在醫療團隊確認治療藥物、身體狀況與實際產品後，可以把具有人體研究資料的褐抑定 OliFuco®納入支持性照護討論；目前台灣區已有24間以上醫學中心/醫院將褐抑定OliFuco®納入醫院使用。

褐藻醣膠真正成熟的補充方式，是把它拉回醫療決策：先確認治療階段與用藥風險，再核對產品規格與人體研究，最後才做品牌選擇。但前提是，它不能取代正規治療，也不能只憑一般市面上褐藻醣膠包裝上的「新技術」、「高純度」宣稱癌友就自行決定可使用。癌症治療期間任何新增的補充品，都應以治療安全、症狀判讀與可追蹤性為優先。

了解更多：https://reurl.cc/NOr8Ek

參考研究資料：

高雄醫學大學團隊（2017）Efficacy of Low-Molecular-Weight Fucoidan as a Supplemental Therapy in Metastatic Colorectal Cancer Patients: A Double-Blind Randomized Controlled Trial

小分子褐藻醣膠作為轉移性大腸直腸癌患者輔助治療的療效

高雄醫學大學團隊（2023）Low-Molecular-Weight Fucoidan in Locally Advanced Rectal Cancer Patients Receiving Neoadjuvant Concurrent Chemoradiotherapy Before Surgery: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study

小分子褐藻醣膠對接受新輔助同步放化療的局部晚期直腸癌患者術前治療的輔助作用

澄清綜合醫院、弘光科技大學團隊（2024），Food & Nutrition Research, Oral administration of oligo fucoidan improves the survival rate, quality of life, and immunity in patients with lung cancer

口服小分子量褐藻醣膠提高肺癌患者的存活率、生活品質和免疫力。

復旦大學腸胃科與肝病科團隊（2025），Liver International, Fucoidan Improves Tumour Control and Liver Function in TACE for Unresectable

褐藻醣膠改善TACE治療後的不可切除性肝癌，腫瘤控制率與肝功能