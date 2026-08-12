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香港連續3年銷量No.1——黃道益活絡油

紐約訊
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傳承半世紀，居家保健必備—香港黃道益活絡油。
傳承半世紀，居家保健必備—香港黃道益活絡油。

五十多年來，黃道益活絡油一直秉承傳統中醫智慧，致力於舒筋活絡及日常肌肉關節護理，深受香港及世界各地消費者信賴。根據香港市場銷售資料，黃道益活絡油連續三年榮獲香港銷量 No.1，成為許多家庭常備的外用護理產品。

現代人長時間使用電腦、工作勞累、運動鍛鍊，或隨著年齡增長，都容易出現肩頸僵硬、腰背痠痛、肌肉疲勞及關節不適等問題。黃道益活絡油憑藉多年累積的品牌口碑及產品品質，成為不少消費者日常舒緩肌肉及關節不適的選擇。

1968年，黃道益先生憑藉多年臨床經驗及對中草藥的深入研究，在香港成功研製黃道益活絡油，並一直堅持品質與配方，至今已有半個多世紀歷史。

黃道益活絡油採用多種植物精油配製而成，滲透力佳，塗抹後能迅速滲透肌膚，配合按摩，有助舒緩因肌肉疲勞、運動後不適、勞損及關節不適所帶來的不舒服感覺，適合日常肌肉及關節護理使用。

正確按摩方法，效果更佳

配合適當按摩，可幫助產品更均勻吸收。

使用建議：

1. 尋找不適部位

用拇指輕按患處，找出最感痠痛或緊繃的位置。

2. 適量塗抹

將2至3滴黃道益活絡油滴於掌心或直接塗抹於不適部位。

3. 輕柔按摩

以拇指指腹作圈狀按摩，或順著肌肉紋理推拿約5至10分鐘。

4. 熱敷加強

按摩後可配合熱毛巾熱敷，有助促進局部血液循環及產品吸收。

美國正貨購買提示

隨著黃道益活絡油享譽全球，市場上亦出現不少仿冒產品。為保障消費者權益，購買時請認明以下正貨標誌：

* 美國總代理：Wicsun Trading Inc.（維新貿易公司）

* NDC：57597-043-01

產品標示之 NDC 57597-043-01 為美國藥品識別號碼，代表該產品已依美國相關法規完成登記，可合法於美國市場銷售。

請廣大消費者認明美國正貨標識，謹慎選購，以保障自身權益。

美國總代理：Wicsun Trading Inc.（維新貿易公司）

地址：22 Steuben Street, Brooklyn, NY 11205

查詢電話：718-852-6844

精華 FAQ

  • 文章指出，產品結合傳統中醫智慧與多年配方品質，長期用於舒筋活絡及肌肉關節護理，深受香港及海外消費者信賴，因此連續3年獲香港銷量No.1。

  • 它適合肩頸僵硬、腰背痠痛、肌肉疲勞、運動後不適，以及因勞損或年齡增長引起的關節不適，屬於日常外用護理選擇。

  • 購買時應認明美國總代理Wicsun Trading Inc.（維新貿易公司）及NDC 57597-043-01，文中亦提供Brooklyn地址與查詢電話，供消費者核實來源。

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