男子吃生魚片查出肝膿瘍醫生：夏天這幾種食物千萬別亂吃！

百康仁德（Rendr）家庭全科張進醫生，溫馨提醒民眾須特別注意夏季食品安全以保健康。

42歲的李先生（化名）因為持續低燒、打冷顫、頭痛、渾身沒力氣，兩次前往急診就醫。醫生根據症狀判斷他很可能是得了新冠，建議他回家休養。然而一週過去，李先生的病情反而越來越嚴重。無奈之下，他來到了自己的家庭醫生、百康仁德（Rendr）張進醫生（Jin Zhang, DO）的診所。

張進醫生仔細詢問病史後發現，病患除持續發燒外，還出現噁心、食慾明顯下降等症狀。更重要的是，與上個月來診時相比，他的體重竟然下降了近30磅，讓醫生意識到事情不簡單。

張進醫生立即安排抽血檢查。結果顯示，患者不僅肝功能異常，還伴有電解質紊亂，懷疑並不是普通病毒感染，而是急性肝臟疾病。張醫生隨即將患者轉送醫院進一步檢查，CT結果顯示患者是得了細菌性肝膿瘍。

所謂細菌性肝膿瘍，就是細菌進入肝臟後形成膿液積聚，如果沒有及時治療，感染可能擴散到全身，嚴重時甚至危及生命。患者隨後住院10天，接受穿刺引流，將膿液抽出，並連續兩週靜脈注射抗生素。直到一個多月後，患者身體才逐漸恢復，重新能夠自由活動。

真正的原因，竟然藏在餐桌上。進一步詢問飲食習慣時，患者的一句話引起了張進醫生的注意。原來，李先生特別喜歡吃生魚片，經常從超市購買冰鮮三文魚，回家直接切片生吃。張進醫生表示，其實超市販售的冰鮮三文魚並不一定符合生食標準。即使外觀看起來很新鮮，如果運輸、儲存或處理過程中受到細菌污染，同樣可能導致嚴重感染。況且夏季天氣炎熱，細菌繁殖速度更快，風險也隨之增加。

夏季飲食，這四件事千萬別忽視﹕

1. 盡量少吃高風險生食

生魚片、生蠔、生醃海鮮在夏季格外受饕客歡迎，但要警惕的是，這些未經充分加熱的海產品，都可能攜帶細菌、病毒或寄生蟲。如果一定要選擇生吃，要選取在-4°F(-20°C）或以下冷凍7天；或在-31°F（-35°C）或以下冷凍15小時的海鮮。尤其是老人、孕婦、兒童，以及患有糖尿病、慢性肝病或免疫力較低的人群，更應盡量避免生食。

2. 食物別在室溫放太久

夏季最危險的溫度區間是40℉~140℉（4℃~60℃），細菌會在這溫度範圍內迅速繁殖。無論是開派對還是點外賣，都別把食物放在室溫中超過2小時。剩菜再次食用前，一定要徹底加熱，中心溫度達到158℉（70℃）以上。另外，木耳、銀耳不要在室溫下長時間泡發。如果泡發後出現發黏、異味，應立即丟棄，以免產生有毒物質。

3. 生熟食分開處理

很多食物並不是壞在食材本身，而是壞在「交叉污染」。切過生肉、生海鮮的刀具和砧板，如果沒有徹底清洗，又拿來切水果、涼菜，就可能把細菌帶到其他食物上。因此，家裡最好準備生熟分開的刀具和砧板。處理完生肉後，要立即洗手，並將冰箱裡的熟食放在上層、生食放在下層，避免血水污染其他食物。

4. 發苦的瓜果，別捨不得扔

夏季常見的絲瓜、黃瓜一旦出現異常苦味，就可能含有葫蘆素。這種毒素耐高溫，即使炒熟也無法完全破壞，食用後可能引起劇烈嘔吐、腹瀉，嚴重時甚至損傷肝腎功能。如果瓜果吃起來發苦，最安全的做法就是直接丟棄。要是有部分腐爛、發霉的情況，也要直接丟進垃圾桶，別切掉壞的部分接著吃。

張進醫生（Jin Zhang, DO）是家庭全科醫生，可提供常見病診斷與治療、各類身體檢查、疫苗接種、慢性病管理、女性健康等服務。診所地址：131-07 40th Rd, E18, Flushing, NY 11354，諮詢電話：(718)353-8050。