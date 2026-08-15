張向榮律師提醒療養院疏忽的嚴重性

張向榮律師（左）及勞特伯律師（右）帶領專業團隊，為大紐約地區提供最值得信賴的全方位人身傷害法律代理服務。

當家庭將親人安置於療養院 時，往往期望其能夠獲得細緻、尊重且符合醫療標準的照護。一旦這種信任被打破，後果可能極其嚴重。在最嚴重的情況下，疏忽並不僅止於本可避免的傷害，而是發展為任何家庭都不應承受的重大損失。專精各類人身傷害案件的張向榮、勞特伯聯合律師樓(CHEUNG & LAUTERBORN PC)，有鑑於近年來美東地區療養院虐待、醫護失誤及醫療糾紛案件顯著增加，特別提醒病人及家屬，注意維權和應得的醫護品質。

張向榮律師表示：致命的療養院案件，往往始於一些原本可以避免的行為。例如，住戶可能出現未及時治療的褥瘡，在缺乏監護的情況下發生跌倒，出現嚴重脫水，或因用藥錯誤而受到傷害。此類案件之所以尤為令人痛心，在於許多死亡並非突發或不可避免，而是發生在預警信號被忽視、投訴被置之不理，或基本護理標準未被遵守之後。

一、疏忽與非正常死亡的區別：

並非所有療養院疏忽都會發展為非正常死亡。所謂疏忽，是指未能提供合理的照護；而非正常死亡，則是指該等疏忽直接導致住戶死亡的情形。在療養院案件中，法律爭議往往集中於因果關係。家屬可能已經意識到照護過程中存在問題，但關鍵在於：該等疏忽是否直接導致最終的死亡結果。例如，一次本可避免的跌倒可能導致髖部骨折，進而引發併發症、住院治療、感染，最終導致死亡。在另一類案件中，持續未能對住戶進行適當監護，可能導致窒息、走失或敗血症未被及時治療等嚴重後果。當證據顯示，若當時護理機構、其工作人員或相關服務提供方採取了適當措施，住戶的死亡本可避免，即可認定該行為已跨越界限，構成非正常死亡案件。

二、可能導致致命後果的常見情形:

療養院有義務為需要照護的住戶提供充分的護理、監護與保護。當護理機構未能達到上述標準時，療養院有義務為需要照護的住戶提供充分的護理、監護與保護。當護理機構未能達到上述標準時，相關風險可能迅速發展為危及生命的嚴重後果。

與非正常死亡相關的常見疏忽情形包括：

• 未能預防或及時治療褥瘡

• 用藥錯誤或藥物間的不良相互作用

• 脫水或營養不良

• 因監護不足導致的跌倒

• 在病情變化後未及時提供醫療處理

• 感染未能及時治療

• 因監護不足導致的窒息事件

• 住戶走失或擅自離開療養機構

• 身體虐待或不當粗暴對待

• 未遵循醫師醫囑或護理計畫

這些問題尤其令人擔憂，因為療養院住戶往往在行動、用藥、個人衛生及溝通方面高度依賴護理人員。對於健康成年人而言或許可以承受的回應延遲，對於存在基礎疾病的年長住戶而言，卻可能迅速演變為致命後果。

張向榮、勞特伯聯合律師樓專業熱誠，律師樓有國、粵、福州及英語的專業服務。該律所免費提供受虐案件諮詢，對所接案件，不成功訴訟，不收任何費。如需法律協助，可聯絡中文諮詢專線：212-347-0628。辦公室地址（請先預約）：法拉盛：136-20 38 Ave., Ste. 10B, Flushing, NY 11354；長島：200 Garden City Plaza, Ste. 224, Garden City, NY 11530，進行免費、保密的案件評估。