我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美航2班機「用同一航班號」險相撞 管制員緊急用1招區分避災

劍橋大學最年輕非裔教授涉抄襲 上周才請辭 驚傳身亡

張向榮律師提醒療養院疏忽的嚴重性

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
張向榮律師（左）及勞特伯律師（右）帶領專業團隊，為大紐約地區提供最值得信賴的全方...
張向榮律師（左）及勞特伯律師（右）帶領專業團隊，為大紐約地區提供最值得信賴的全方位人身傷害法律代理服務。

當家庭將親人安置於療養院時，往往期望其能夠獲得細緻、尊重且符合醫療標準的照護。一旦這種信任被打破，後果可能極其嚴重。在最嚴重的情況下，疏忽並不僅止於本可避免的傷害，而是發展為任何家庭都不應承受的重大損失。專精各類人身傷害案件的張向榮、勞特伯聯合律師樓(CHEUNG & LAUTERBORN PC)，有鑑於近年來美東地區療養院虐待、醫護失誤及醫療糾紛案件顯著增加，特別提醒病人及家屬，注意維權和應得的醫護品質。

張向榮律師表示：致命的療養院案件，往往始於一些原本可以避免的行為。例如，住戶可能出現未及時治療的褥瘡，在缺乏監護的情況下發生跌倒，出現嚴重脫水，或因用藥錯誤而受到傷害。此類案件之所以尤為令人痛心，在於許多死亡並非突發或不可避免，而是發生在預警信號被忽視、投訴被置之不理，或基本護理標準未被遵守之後。

一、疏忽與非正常死亡的區別：

並非所有療養院疏忽都會發展為非正常死亡。所謂疏忽，是指未能提供合理的照護；而非正常死亡，則是指該等疏忽直接導致住戶死亡的情形。在療養院案件中，法律爭議往往集中於因果關係。家屬可能已經意識到照護過程中存在問題，但關鍵在於：該等疏忽是否直接導致最終的死亡結果。例如，一次本可避免的跌倒可能導致髖部骨折，進而引發併發症、住院治療、感染，最終導致死亡。在另一類案件中，持續未能對住戶進行適當監護，可能導致窒息、走失或敗血症未被及時治療等嚴重後果。當證據顯示，若當時護理機構、其工作人員或相關服務提供方採取了適當措施，住戶的死亡本可避免，即可認定該行為已跨越界限，構成非正常死亡案件。

二、可能導致致命後果的常見情形:

療養院有義務為需要照護的住戶提供充分的護理、監護與保護。當護理機構未能達到上述標準時，療養院有義務為需要照護的住戶提供充分的護理、監護與保護。當護理機構未能達到上述標準時，相關風險可能迅速發展為危及生命的嚴重後果。

與非正常死亡相關的常見疏忽情形包括：

• 未能預防或及時治療褥瘡

• 用藥錯誤或藥物間的不良相互作用

• 脫水或營養不良

• 因監護不足導致的跌倒

• 在病情變化後未及時提供醫療處理

• 感染未能及時治療

• 因監護不足導致的窒息事件

• 住戶走失或擅自離開療養機構

• 身體虐待或不當粗暴對待

• 未遵循醫師醫囑或護理計畫

這些問題尤其令人擔憂，因為療養院住戶往往在行動、用藥、個人衛生及溝通方面高度依賴護理人員。對於健康成年人而言或許可以承受的回應延遲，對於存在基礎疾病的年長住戶而言，卻可能迅速演變為致命後果。

張向榮、勞特伯聯合律師樓專業熱誠，律師樓有國、粵、福州及英語的專業服務。該律所免費提供受虐案件諮詢，對所接案件，不成功訴訟，不收任何費。如需法律協助，可聯絡中文諮詢專線：212-347-0628。辦公室地址（請先預約）：法拉盛：136-20 38 Ave., Ste. 10B, Flushing, NY 11354；長島：200 Garden City Plaza, Ste. 224, Garden City, NY 11530，進行免費、保密的案件評估。

精華 FAQ

  • 當證據顯示住戶的死亡直接源於療養院未提供合理照護，且若採取適當措施本可避免時，就可能構成非正常死亡案件，重點在於疏忽與死亡之間的因果關係。

  • 常見情形包括褥瘡未及時治療、用藥錯誤、脫水或營養不良、監護不足導致跌倒、感染未處理、窒息、走失，以及未遵循醫囑或護理計畫。

  • 律所提供國、粵、福州及英語服務，並為受虐案件提供免費、保密諮詢與案件評估，且採不成功不收費模式，方便家屬尋求法律協助。

療養院

上一則

皇后區華男涉虐狗致死 家中搜出冰毒槍械…腐臭飄幾條街

下一則

州府砸3500萬 補助安裝二級電動車充電站
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

信託一站式設立 君信聯合律師樓為您完成

信託一站式設立 君信聯合律師樓為您完成
美國律師樓幫您最快速解決 房客不付房租需將其驅逐

美國律師樓幫您最快速解決 房客不付房租需將其驅逐
哈林區退伍軍人症疫情 逾50人告紐約市府 追究冷卻塔監管

哈林區退伍軍人症疫情 逾50人告紐約市府 追究冷卻塔監管
黎保利深耕華人社區 溝通無障礙

黎保利深耕華人社區 溝通無障礙

熱門新聞

Jack Shi買下位於皇后區森林小丘（Forest Hills）Ingram Street 20號的住宅，正是漫畫中彼得帕克（Peter Parker）與梅嬸的住址。（記者馬雯婷／攝影）

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

2026-08-07 16:00
32歲福州華女王楠紐約不幸病故，社區助其骨灰返回家鄉。(親子互助會提供)

華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里

2026-08-10 02:30
結婚綠卡是很多移民申請綠卡的途徑。(本報檔案照)

婚姻綠卡越查越細 睡哪邊也要問…20年舊案仍會翻出

2026-08-13 19:06
一個以華人為主的商業性婚姻詐騙集團在十年內為超過1000名外國人辦理與美國公民的虛假婚姻，以騙取美國合法移民身分，受益者中絕大多數為中國人。圖中露臉男子為詐騙集團成員之一Anthony Cheng。(取自起訴書，檢方提供)

10年非法仲介1000中國人假結婚 華人詐騙集團遭訴

2026-08-12 13:17
紐約港自由島(Liberty Island)附近8日晚間發生致命翻船事故，一艘載有14人的小型動力船，在自由女神像附近水域翻覆。圖為自由女神像。(記者高雲兒╱攝影)

自由女神像旁遊船翻覆 皇后區母女雙亡 船長被控13罪

2026-08-09 13:58
長島市豪華公寓示意圖；與新聞無關。（美聯社）

紐約亞裔夫妻度假驚見陌生女「進家門」竟是門衛給的鑰匙

2026-08-12 17:10

超人氣

更多 >
現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金

現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金
巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入

巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入
在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米
印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光

印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光
160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了

160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了