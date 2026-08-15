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紐約州府推出布魯克林廉租屋-皮特金大道宅邸2026年8月17日周一截止申請

紐約訊
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布魯克林廉租屋-皮特金大道宅邸的建成效果圖。
布魯克林廉租屋-皮特金大道宅邸的建成效果圖。

紐約州府推出紐約市布魯克林區廉租屋-皮特金大道宅邸，鄰近 Euclid Avenue 地鐵站（A、C線）。申請人有收入限制，但免申請費及仲介費，2026年8月17日周一截止申請。

位於2611 Pitkin Avenue, Bklyn, NY 11208的皮特金大道宅邸，共有17個單元可供出租。配套設施計有屋頂太陽能涼亭、屋頂露台、寬敞後院、洗衣房，以及設有共用廚房的社區活動室。

申請人不會僅因信用狀況或大部分背景調查資訊而被自動拒絕。本廉租屋優先錄取對象為肢體殘障者（2個名額）；聽力/視力殘障者 （1個名額），所有單元均可進行改造以實現輪椅無障礙通行，亦可申請合理的無障礙便利措施及改造。

有意申請人必須在2026年8月17日周一前寄出申請表（以郵戳為準）或線上提交。提交多份申請可能會令您失去資格。線上申請：https://housingsearch.hcr.ny.gov/housing/s/。電話或電子郵件索取申請表：631-910-6200，[email protected]。郵寄或親自遞交：Pitkin Avenue Residence, PO Box 440, Wading River, NY 11792。請務必附上您的通訊位址，以及您有意申請的樓宇名稱和地址。之後，主辦方會公開抽籤，以決定哪些申請有資格接受租住資格審查。抽籤日期與地點：2026年8月31日中午12點，通過Zoom進行：

https://us04web.zoom.us/j/85822600559?pwd=x9gO2UQyAsJb9VcE8KdJDYYH1m492E.1。

紐約州府提醒大眾，如果您曾遭遇住房歧視：https://dhr.ny.gov/journey-fair-housing 或致電 844-862-8703。如欲瞭解您的信用及背景調查將如何進行個別審查：https://on.ny.gov/3uLNLw4。

精華 FAQ

  • 申請必須在2026年8月17日周一前寄出，或於同日前線上提交，以郵戳為準。申請可線上辦理，也可電話或電郵索取表格後郵寄或親遞。

  • 該住宅位於2611 Pitkin Avenue，共有17個出租單元，鄰近Euclid Avenue地鐵站。配套包括屋頂太陽能涼亭、屋頂露台、後院、洗衣房與共用廚房社區活動室。

  • 優先對象為肢體殘障者2個名額，以及聽力或視力殘障者1個名額。所有單元可改造為輪椅無障礙，亦可申請合理便利；信用與多數背景資訊不會自動導致拒絕。

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