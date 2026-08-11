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「嘉和牙科中心」提供數位科技全方位齒科診療

紐約訊
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口腔健康是全身健康的鏡子。嘉和牙科中心二診所八位醫師，都將以最精湛的科技、最誠摯...
口腔健康是全身健康的鏡子。嘉和牙科中心二診所八位醫師，都將以最精湛的科技、最誠摯的態度，成為您全家最堅實的口腔健康後盾。

座落於艾姆赫斯特（Elmhurst）華人核心商圈的嘉和牙科中心(GP Dental)，多年來由資深牙醫博士陳賜董（Harold Chen, DDS）帶領八位專業的牙科醫生共同守護華人社區的微笑力量。該診所秉持著「以患者為中心」的醫療理念，將國際前端的數位化醫療設備、頂尖的臨床技術與溫暖細緻的人文關懷相結合，為成人及兒童提供高品質、全方位的現代化口腔診療服務。

引進尖端數位設備，開啟「當日看診、當日修復」新時代

為了突破傳統牙科診療週期長、體驗差的局限，嘉和牙科中心不惜投入重金，全面引進自動立體影像設備，包含先進的 3D 數位化口腔掃描與 CBCT（錐狀束電腦斷層掃描）系統。

在過去，患者若需要製作牙套（牙冠），往往需要經歷痛苦的矽膠咬模，並等待兩到三週的時間讓外部技工所製作。而在嘉和牙科中心，這一切都被革命性地簡化。透過 3D 數位口內掃描儀，醫師幾分鐘內便能精準捕捉患者的口腔數據。

根據 世界新聞網 報導，嘉和牙科憑藉高效的數位一體化流程，提供「當日完成客製化牙冠」的尖端服務。醫師在臨床取得數據後，能直接利用診所內的自動切削設備，當天為患者量身打造出邊緣密合度極高、色澤自然的全瓷牙套，讓患者告別漫長的等待與臨時牙套脫落的尷尬，真正實現了當天就診、當天重獲自信笑容的極致體驗。

全方位診療項目，滿足一站式口腔健康需求

嘉和牙科中心專精於一體化的綜合治療，無論是常規保健還是高難度的口腔外科手術，都能在診所內得到專業解決：

1.微創人工植牙與全口重建：針對缺牙患者，陳賜董博士精準定位骨骼厚度與神經走向，採用微創技術植入高品質植體，傷口小、出血少、癒合快，有效恢復患者的咀嚼功能與面部美學。

2.隱形矯正（Invisalign）：提供現代化的隱形正畸療程。透過數位化美學設計，為追求美觀的成人與青少年量身客製透明牙套，在神不知鬼不覺中排齊牙齒、改善咬合。

3.無痛根管治療與牙周病治療：針對急性牙髓炎、深皮層牙齦發炎等頑疾，診所採用精細儀器進行清創與消炎，最大程度保留患者的天然牙根。

4.溫馨兒童牙科（Pediatric Dentistry）：專門設有適合兒童的診療流程，著重於預防性塗氟、窩溝封閉，並引導孩子建立正確的刷牙習慣，從小守護齒齦健康。

5.急性牙痛急診服務：診所深知牙痛發作時的痛苦，特別為遭遇急性創傷、劇烈牙痛或牙齒斷裂的患者保留綠色通道，提供即時的緊急止痛與修復處理。

深耕社區雙據點，提供便利、貼心的雙語服務。

為了擴大服務範疇並便利更多皇后區居民，嘉和牙科中心貼心地在艾姆赫斯特（Elmhurst）核心地帶開設了兩家交通便利的诊所：

•Whitney 總店：86-16 Whitney Ave, Elmhurst, NY 11373（電話：718-651-6581）

•Grand Ave 分店：82-02 Grand Ave, Elmhurst, NY 11373（電話：718-808-1095）

兩家診所均緊鄰地鐵站與公車站，周邊商業發達、停車便利。診所內部環境嚴格執行美國衛生安全標準，定期全面消毒。全體醫護及前台團隊均精通英語、國語、粵語等多種語言，能毫無障礙地與患者溝通醫療細節、解釋保險福利，徹底消除因語言不通產生的誤解。

口腔健康是全身健康的鏡子。嘉和牙科中心二診所八位醫師，都將以最精湛的科技、最誠摯...
口腔健康是全身健康的鏡子。嘉和牙科中心二診所八位醫師，都將以最精湛的科技、最誠摯的態度，成為您全家最堅實的口腔健康後盾。

精華 FAQ

  • 診所引進3D口內掃描與CBCT等尖端設備，結合院內自動切削流程，可在取得數據後當天製作客製化全瓷牙冠，縮短等待時間並提升修復精準度。

  • 服務涵蓋微創植牙與全口重建、Invisalign隱形矯正、無痛根管與牙周病治療、兒童牙科，以及急性牙痛急診處理，滿足不同年齡層的一站式需求。

  • 嘉和牙科在Elmhurst設有Whitney總店與Grand Ave分店，鄰近地鐵、公車與停車區，並提供英語、國語、粵語雙語服務，方便社區居民就醫與了解保險資訊。

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