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史摩仁律師樓二十年專精複雜離婚與家庭法

紐約訊
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二十年專精複雜離婚與家庭法，紐約市皇后區小頸地段執業的史摩仁律師事務所（Davi...
二十年專精複雜離婚與家庭法，紐約市皇后區小頸地段執業的史摩仁律師事務所（David Smoren）史摩仁律師。

位於紐約皇后區小頸的史摩仁律師事務所（David Smoren） 多年來致力於為紐約市及周邊地區的居民提供高質量的家庭法律服務，在離婚、配偶贍養、子女撫養與探視、保護令、監護、財產分配等領域積累了豐富經驗。事務所創辦人史摩仁律師自 2005 年執業以來，已擁有二十年的法律從業經驗，專精處理各類疑難複雜離婚案件，以縝密的法律分析、務實的策略和高度的責任感，成功幫助眾多客戶度過婚姻和家庭危機。

提供中英文服務 可視頻會談 即時協助處理各類家庭糾紛

史摩仁律師指出，近年來隨著家庭結構和經濟環境的不斷變化，紐約州的離婚案件呈現出日益複雜的趨勢。收入差距擴大、財務不透明以及房產與企業資產糾紛，往往使離婚訴訟不僅是一場情感分離，更成為一場涉及財產與未來生活的重大博弈。許多當事人由於對法律規定的權利和義務瞭解不足，常在財產分割、贍養與子女安排上陷入被動甚至造成長期損失。

根據紐約州法律，法院在處理離婚與配偶贍養案件時，會綜合考量雙方的收入、婚姻年限、健康狀況、生活水準及撫養責任等因素，以確保贍養及財產分配的公平合理。史摩仁律師特別提醒，經濟上處於弱勢的一方可以在案件審理期間申請臨時贍養令，以保障基本生活支出，避免因訴訟拖延造成生活困境。

除了離婚和贍養案件外，史摩仁律師事務所在家庭暴力與保護令案件方面也擁有豐富的實務經驗。事務所為受害當事人提供全面的法律援助，包括申請臨時及長期保護令以及制定安全應對方案，幫助客戶在遭受威脅或暴力後迅速恢復安全與秩序。

事務所還長期代理涉及未成年人及無證件子女的監護與移民相關案件，為複雜的跨領域家庭提供法律支持，包括身份調整、監護權申請及相關家庭法庭程式。史摩仁律師團隊始終以關懷和尊重為出發點，幫助弱勢群體獲得應有的法律保護。

為了讓更多客戶能夠便捷獲得專業服務，史摩仁律師事務所提供電話與視頻諮詢，讓外州及海外客戶無需親臨辦公室也能得到及時的法律指導。事務所同時提供中英文雙語服務，協助不同文化背景的客戶無障礙地瞭解法律流程、清楚表達自身立場。

自創立以來，史摩仁律師始終秉持「專業、誠信與奉獻」的執業理念，以清晰務實的法律思維和豐富的庭審經驗，為不同背景的客戶提供高質量法律服務。他強調，家庭與婚姻案件不僅關乎法律，更關乎人生的重建。「律師不僅是法庭上的辯護人，更是客戶在困境中重新站起來的夥伴。」

Law Office of David Smoren, PLLC.

電話： (718) 225-6700

地址： 254-10 Northern Blvd, Suite 204, Little Neck, NY 11362

網站： www.smorenlaw.com （中英文服務）。

精華 FAQ

  • 事務所長期處理離婚、配偶贍養、子女撫養與探視、保護令、監護及財產分配等案件，尤其擅長應對涉及房產、企業資產與財務爭議的複雜家庭糾紛。

  • 法院通常會綜合評估雙方收入、婚姻年限、健康狀況、生活水準及撫養責任等因素，以決定贍養與財產分配是否公平合理，並兼顧雙方的實際生活需求。

  • 事務所提供電話與視頻諮詢，方便外州及海外客戶即時獲得法律指導，同時提供中英文雙語服務，幫助不同文化背景的客戶清楚理解流程並表達立場。

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