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慈濟長島人文教育中心 暨 慈濟長島大愛幼兒園 8/5/2026聯合啟用典禮

紐約訊
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慈濟長島人文教育中心暨慈濟長島大愛幼兒園啟用典禮到場嘉賓，依排序: 慈濟紐約分會...
慈濟長島人文教育中心暨慈濟長島大愛幼兒園啟用典禮到場嘉賓，依排序: 慈濟紐約分會執行長蘇濟義(右一)、慈濟美國總會執行長李瓊薰(右五)、慈濟全球總督導黃思賢(右六)、李志強大使(右七)；OYSTER BAY 鎮長JOSEPH SALADINO(右八)、長島議員劉巧怡CHRISTINE LIU(左四)、州眾議員TOM SUOZZI蘇奧齊(左三)等。

年適逢慈濟基金會成立六十周年，佛教慈濟基金會紐約分會與慈濟美國教育基金會攜手，於紐約長島賽奧西特（Syosset）成立慈濟長島人文教育中心暨慈濟長島大愛幼兒園。這個年籌備多年，地點巧跨二郡的社區服務大項目，不僅是慈濟在美國的第五所幼兒園，更是全美東岸的第一所大愛幼兒園前去道賀中外嘉賓、政界知名人仕雲集，為長島雙語教學和親子學習，新增一股社區服務力量。

慈濟 60周年在地深耕，在世界各地開花結果，此慈濟長島人文教育中心暨慈濟長島大愛幼兒園，是慈濟大愛教育事業的長期努力再一次的成果，並展現慈濟走過一甲子後，持續深耕紐約當地社區、推動悲智相承的教育承諾。這座東岸首座大愛幼兒園，填補美東地區將「品格教育、環保理念與人文素養」注入幼兒啟蒙教育的空白。而啟用之後，佳賓對園區設施讓優質學習環境表現無餘。該幼兒園為了配合忙碌的家長作息，時間以7AM~6PM的長時間教育和護兒(家長可自5PM後就自行接孩童回家)，這便利的時表，也是慈濟貼心的考量。及高格廚房，符合最高標準設置，為幼兒園及該大樓中的人文書院(包括茶藝坊及花坊)提供最新鮮安全的食材、點心和料理。讓全家人都有一個學習安頓心靈及休憩之處。該地點也會不定期舉辦對外公開的社區適合親子的閣家活動，真正成為社區散播大愛的中心。

啟用式中外佳賓雲集，包括了如台灣駐紐約李志強大使，吳佩綺副領事、紐約華僑文教服務中心王怡如主任、OYSTER BAY 鎮長JOSEPH SALADINO、長島議員劉巧怡CHRISTINE LIU、州眾議員TOM SUOZZI蘇奧齊、慈濟全球總督導黃思賢、慈濟美國總會執行長李瓊薰、慈濟紐約分會執行長蘇濟義及慈濟多地分會會長，執行董事等共近二百位佳賓到場致賀並見證這里程碑。

該中心 兩層樓校舍空間規劃一樓（大愛幼兒園）：專為 2 至 5 歲幼兒設計，配備經過特殊設計的遊戲空間。環境安全且充滿童趣，旨在刺激幼兒的感覺統合發展。二樓（成人與社區教育）：提供成人進修與社區文化課程，如台灣華語文學習中心（TCML）課程，採用《學華語向前走》等教材，將語言學習與當代文化主題相結合。大愛幼兒園（全美第 5 所）教學亮點50/50 中英雙語沉浸：每班皆配置中文與英文兩位雙導師，提供全美領先的 50/50 雙語沉浸式教育，幫助孩子自然流利地使用兩種語言。品格與文化節慶體驗：除了學術與核心素養，課程融入「靜思語教學」，培養誠實、正直與尊重。同時，學校會舉辦如端午節划手作龍舟、父親節卡片製作等文化節慶體驗，讓孩子在遊戲中學習中華文化。資深教育背景：慈濟在美國已有超過 20 年的早期幼兒教育經驗，該校園也正式取得紐約州相關單位的執照認證。慈濟長島人文教育中心暨慈濟長島大愛幼兒園地址：50 Underhill Blvd, Syosset, NY 11791 。洽詢專線: 大愛幼兒園（詢問招生與參觀）：電話：516-321-0681；長島教育中心（成人與社區課程）：電話：516-321-0697。

精華 FAQ

  • 這項聯合啟用典禮於8/5/2026舉行，地點位在紐約長島Syosset，標誌慈濟在當地長期籌備的教育與社區服務計畫正式落地。

  • 它不僅是慈濟在美國的第5所幼兒園，也是全美東岸首座大愛幼兒園，象徵慈濟將人文、環保與品格教育擴展到美東社區。

  • 一樓為2至5歲幼兒的雙語沉浸式教學，二樓則提供成人進修與社區文化課程，如TCML華語課程，並設有親子活動與人文空間。

長島 慈濟

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