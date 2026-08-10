近期活動
08月10日（週一）:
●溫和瑜伽
Gentle Yoga
08/10,11:30 a.m.–12:30 p.m.
Location: Queens Public Library - Bayside
https://www.nycgovparks.org/
08月11日（週二）:
●森林健身
Forest Fitness
08/11,7:30 a.m.–8:30 a.m.
Location: Margaret Corbin Circle in Fort Tryon Park
Manhattan
https://www.nycgovparks.org/
08月12日（週三）
●Breezy Point行動圖書館故事同樂會
Breezy Point Mobile Library: Book Buddies Storytime
08/12, 10:30am - 11:00am
Location: 17 West Market Street, Breezy Point
https://www.queenslibrary.org/
08月13日（週四）
●有氧塑身
Cardio Sculpt
08/13,11:00 a.m.–12:00 p.m.
Location: Queensbridge Park House
https://www.nycgovparks.org/
08月14日（週五）
●Highland Park 週五生態復育活動
Restoration Fridays at Highland Park
08/14, 10:00 a.m.–12:00 p.m.
Location: Vermont Place Parking Lot in Highland Park
https://www.nycgovparks.org/
08月15日（週六）
●Python 程式設計初學課程（中文／英文）
Getting Started with Python Programming (Chinese/English)
08/15,11:00am - 12:30pm
Location: 41-17 Main Street, Flushing
https://www.queenslibrary.org/
08月16日（週日）
●開學季：手作創意時光
Back-to-School: Crafternoon
08/16, 1:00pm - 2:30pm
Location:256-04 Union Turnpike, Glen Oaks
https://www.queenslibrary.org/
清單內容相當多元，包含溫和瑜伽、森林健身、有氧塑身等運動課程，也有 Highland Park 生態復育活動、圖書館故事同樂會，以及 Python 程式設計與開學手作活動。 所有活動都集中在 8月10日到8月16日這一週，從週一一路排到週日，每天都有一場不同主題的社區活動，方便民眾依照時間安排參加。 Breezy Point 行動圖書館故事同樂會、Python 程式設計初學課程，以及開學季：手作創意時光，都很適合親子、學生或想輕鬆學習新技能的民眾參加。
精華 FAQ
清單內容相當多元，包含溫和瑜伽、森林健身、有氧塑身等運動課程，也有 Highland Park 生態復育活動、圖書館故事同樂會，以及 Python 程式設計與開學手作活動。
所有活動都集中在 8月10日到8月16日這一週，從週一一路排到週日，每天都有一場不同主題的社區活動，方便民眾依照時間安排參加。
Breezy Point 行動圖書館故事同樂會、Python 程式設計初學課程，以及開學季：手作創意時光，都很適合親子、學生或想輕鬆學習新技能的民眾參加。
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