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08月10日（週一）:

●溫和瑜伽

Gentle Yoga

08/10,11:30 a.m.–12:30 p.m.

Location: Queens Public Library - Bayside

https://www.nycgovparks.org/

08月11日（週二）:

●森林健身

Forest Fitness

08/11,7:30 a.m.–8:30 a.m.

Location: Margaret Corbin Circle in Fort Tryon Park

Manhattan

https://www.nycgovparks.org/

08月12日（週三）

●Breezy Point行動圖書館故事同樂會

Breezy Point Mobile Library: Book Buddies Storytime

08/12,  10:30am - 11:00am

Location: 17 West Market Street, Breezy Point

https://www.queenslibrary.org/

08月13日（週四）

●有氧塑身

Cardio Sculpt

08/13,11:00 a.m.–12:00 p.m.

Location: Queensbridge Park House

https://www.nycgovparks.org/

08月14日（週五）

●Highland Park 週五生態復育活動

Restoration Fridays at Highland Park

08/14, 10:00 a.m.–12:00 p.m.

Location: Vermont Place Parking Lot in Highland Park

https://www.nycgovparks.org/

08月15日（週六）

●Python 程式設計初學課程（中文／英文）

Getting Started with Python Programming (Chinese/English)

08/15,11:00am - 12:30pm

Location: 41-17 Main Street, Flushing

https://www.queenslibrary.org/

08月16日（週日）

●開學季：手作創意時光

Back-to-School: Crafternoon

08/16, 1:00pm - 2:30pm

Location:256-04 Union Turnpike, Glen Oaks

https://www.queenslibrary.org/

精華 FAQ

  • 清單內容相當多元，包含溫和瑜伽、森林健身、有氧塑身等運動課程，也有 Highland Park 生態復育活動、圖書館故事同樂會，以及 Python 程式設計與開學手作活動。

  • 所有活動都集中在 8月10日到8月16日這一週，從週一一路排到週日，每天都有一場不同主題的社區活動，方便民眾依照時間安排參加。

  • Breezy Point 行動圖書館故事同樂會、Python 程式設計初學課程，以及開學季：手作創意時光，都很適合親子、學生或想輕鬆學習新技能的民眾參加。

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