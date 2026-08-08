紐約靜安寺8月29日舉辦盂蘭法會 祈願先人蒙佛接引登極樂庇佑子孫

法拉盛靜安寺訂於8月29日(星期六)舉行盂蘭法會，由佛教高僧引領，為大佛及祖先敬香頌經，祈願先人消除業障、早登極樂，庇佑家宅子孫平安。

盂蘭節（又稱盂蘭盆節或中元節）是華人地區與漢字文化圈的重要傳統節日，時間為農曆七月十四或十五日。該節日融合了佛教的「目連救母」報恩孝親傳說、道教的「地官赦罪」信仰，以及民間的祭祖與普渡孤魂習俗。法拉盛 靜安寺訂於8月29日(星期六)舉行盂蘭法會，由佛教高僧引領，為大佛及祖先敬香頌經，祈願先人消除業障、早登極樂，庇佑家宅子孫平安。

盂蘭節的起源與漢譯《佛說盂蘭盆經》中的“目連救母”故事有關，故事所傳遞以報答親恩的孝道精神，與中國傳統的倫理綱常所主張的“孝悌為本”觀念契合，得以在民間流傳至今。

盂蘭節其祭祀活動的核心是通過向祖先或亡魂祭拜、施食，使幽魂得到安撫，藉以庇佑家宅平安。

樓高五層的靜安寺位處法拉盛王子街上，於繁華的紐約市區鬧中取靜，寺內裝潢莊嚴肅穆，環境清幽宜人，佛像慈悲端莊；傾聽悠揚佛號，敬奉一柱清香，在莊嚴的寺內修身理性以到達新的境界。

靜安寺盂蘭法會定於8月29日（星期六）下午一點三十分舉行，屆時將恭頌《佛說盂蘭盆經》及佛前普施，供養三寶布施十方，可謂功德無量！當天除了高僧誦經，法會敬設消災超度牌位，含一份附薦金銀蓮花盤及男士/女士衣包，法會後將統一由高僧於靜安寺內化寶爐焚燒化度，祈願先人蒙佛接引、早登極樂。每個超度牌位$60，接受現金、支票及Zelle轉賬，名額有限，敬請各位善男信女及有意願的僑胞朋友儘早致電靜安寺(917)813-0388諮詢預訂，或傳電郵:[email protected]，額滿為止。Zelle:(646)797-1822（zelle memom需附上先人英文名，僅名字即可）。

靜安寺每天上午九時至下午六時，地址：35-22 Prince Street, Flushing, NY 11354(靠近北方大道)，欲了解靈灰龕位、先人牌位等服務詳情請至電洽詢預約，歡迎瀏覽網頁：jingan-temple.org/ny/。