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舞蹈詩劇「只此青綠」今秋重返紐約 林肯中心大衛‧寇克劇院9月連演三場

紐約訊
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舞蹈詩劇「只此青綠」，用詩意舞姿描繪傳世名畫「千里江山圖」，用東方美學帶領觀眾走...
舞蹈詩劇「只此青綠」，用詩意舞姿描繪傳世名畫「千里江山圖」，用東方美學帶領觀眾走進青綠山水的千年畫境。

由中國東方演藝集團出品、以北宋名畫「千里江山圖」為創作靈感的舞蹈詩劇「只此青綠」將於今年秋季9月4日至6日重返紐約，在林肯中心大衛‧寇克劇院（David H. Koch Theater）連續演出三場。

「只此青綠」自首演以來廣受觀眾關注，並於2022年榮獲第十七屆文華大獎。作品以故宮博物院珍藏、被譽為中國十大傳世名畫之一的「千里江山圖」為創作源泉，透過舞蹈、音樂、服裝、舞台設計等多種藝術形式，將中國傳統青綠山水美學搬上舞台，成為近年來最具代表性的中國原創舞蹈作品之一。

被譽為中國古代青綠山水畫巔峰之作的「千里江山圖」珍藏於北京故宮博物院，這幅長近12公尺的傳世長卷，由北宋青年畫家王希孟十八歲時完成，畫中歷經千年依舊鮮豔的青綠色彩，來自孔雀石、藍銅礦等天然礦物顏料。由於乃稀世文物保護原因，「千里江山圖」極少公開展出，而「只此青綠」則讓這幅沉睡千年的畫卷，以另一種形式在舞台上重新鮮活呈現。

該詩劇作品採用中國傳統美學中「留白」「寫意」的表達方式，依靠舞者細膩的肢體語言、富有東方意境的舞台設計，以及層層展開的畫卷意象，引領觀眾走入「千里江山圖」的藝術世界。舞劇中標誌性的「青綠腰」等舞蹈段落，以極具辨識度的身體造型和視覺美感，成為近年來廣受關注的中國舞蹈經典畫面。

去年，「只此青綠」首次亮相紐約，在林肯中心演出期間吸引了來自不同文化背景的觀眾前往欣賞，也讓更多海外觀眾透過舞台藝術認識中國傳統繪畫與東方美學。今年作品再次來到紐約，為當地觀眾及海外華人提供再度欣賞這部經典作品的機會。

舞蹈詩劇「只此青綠」將於9月4日至6日一連三天期間在林肯中心大衛‧寇克劇院（David H. Koch Theater, Lincoln Center）舉行，演出時間分為9月4日(星期五）晚上7:30；9月5日(星期六）下午1:30和9月6日（星期日）下午1:30。門票現已正式開售，觀眾可登入劇院官方網站www.davidhkochtheater.com購票，或前往劇院售票處購票，可以免除網路服務手續費，為免向隅購票從速。

舞蹈詩劇「只此青綠」，用詩意舞姿描繪傳世名畫「千里江山圖」，用東方美學帶領觀眾走...
舞蹈詩劇「只此青綠」，用詩意舞姿描繪傳世名畫「千里江山圖」，用東方美學帶領觀眾走進青綠山水的千年畫境。

精華 FAQ

  • 該劇將於今年9月4日至6日，在林肯中心的大衛‧寇克劇院連演3場，場次分別為9月4日晚上7:30，以及9月5日、6日下午1:30。

  • 作品以故宮博物院珍藏的北宋名畫《千里江山圖》為創作源泉，透過舞蹈、音樂、服裝與舞台設計，重現中國傳統青綠山水的藝術意境。

  • 它以「留白」「寫意」等傳統美學手法結合舞蹈語言與畫卷意象，並以標誌性的「青綠腰」等段落形成鮮明視覺記憶，曾獲文華大獎肯定。

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