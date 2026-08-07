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腸胃肝膽專科醫師卓思庭醫者仁心 名校畢業臨床經驗豐富

紐約訊
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卓思庭醫師畢業名校有著豐富的學經歷，對腸胃方面的疑難雜症有著獨到的見解。
卓思庭醫師畢業名校有著豐富的學經歷，對腸胃方面的疑難雜症有著獨到的見解。

畢業於名校的腸胃專科醫師卓思庭，日前於紐約法拉盛診所正式駐診，服務廣大華人社群。卓醫師擁有美國頂尖學府的扎實醫學訓練，以及豐富的臨床經驗，致力為患者解決各類腸胃與肝膽疑難雜症。卓思庭醫師畢業於全球頂尖的約翰霍普金斯大學，取得分子與細胞生物學及神經科學雙專業學士學位，隨後於杜克大學醫學院獲得醫學博士。他曾任史丹福大學醫學院內科住院醫師，以及羅格斯大學羅伯特·伍德·約翰遜醫學院胃腸病學和肝病學專科醫師。卓醫師學經歷豐富，曾先後於哈佛醫學院霍華德·休斯醫學研究所、杜克大學及羅格斯大學從事臨床與神經科學研究，並常年於美國各大權威醫學期刊發表學術報告。此外，卓醫師也是美國歷史最悠久、最具盛名的「斐陶斐榮譽學會」（Phi Beta Kappa）傑出成員，該會僅邀請成績名列前茅（GPA常高於3.85）的優秀學生加入，足證其卓越的學術水準與專業追求。在臨床實務上，卓醫師專精於各類肝膽腸胃疾病的診斷與治療，包括胃食道逆流、消化性潰瘍、肝臟疾病、胰臟疾病及大腸直腸疾患等。他始終秉持「視病猶親」的理念，以耐心、細心的專業問診著稱，致力將頂尖學術標準轉化為臨床上的精準照護。卓醫師認為，醫學不僅是科學，更是人與人之間的信任連結，他希望將嚴謹的醫學訓練，化為每一位患者都能感受到的溫暖與安心。卓思庭腸胃專科診所配備完善的先進醫療檢測設備，提供從精密檢查到完整治療的一條龍高效服務。團隊精通多種方言，服務親切，讓患者能在優質環境中恢復健康。診所地址：38-08 Union St, Suite 3N, Flushing, NY 11354（法拉盛廣場3樓3N），預約看診專線：718-886-6495。

精華 FAQ

  • 他畢業於約翰霍普金斯大學，取得分子與細胞生物學及神經科學雙專業學士，之後在杜克大學醫學院獲得醫學博士學位，學術基礎相當扎實。

  • 他曾在史丹福大學醫學院完成內科住院醫師訓練，也在羅格斯大學接受胃腸病學與肝病學專科訓練，並於多所名校與研究機構從事臨床及神經科學研究。

  • 診所位於紐約法拉盛38-08 Union St, Suite 3N，提供胃食道逆流、潰瘍、肝臟、胰臟及大腸直腸等疾病診治，並配備先進檢測設備與多方言服務。

法拉盛 史丹福大學 約翰霍普金斯大學

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