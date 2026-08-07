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法拉盛珍珍男女理髮廳35周年慶 感恩酬賓回饋社區 四代家庭見證專業口碑

紐約訊
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35年來, 珍珍始終秉持「專業、誠信、用心服務」的經營理念，累積良好口碑，不少顧...
35年來, 珍珍始終秉持「專業、誠信、用心服務」的經營理念，累積良好口碑，不少顧客從年輕時開始光顧，如今形成一家四代都是忠實顧客的溫馨景象。

法拉盛經營35年的珍珍男女理髮廳，今年迎來35周年的重要里程碑。為感謝新老顧客多年來的支持與信任，特別推出「35周年慶大酬賓」活動，以多項超值優惠回饋社區，同時也以全新裝修、煥然一新的舒適環境迎接每一位顧客。

負責人珍珍表示，35年來始終秉持「專業、誠信、用心服務」的經營理念，不斷精進美髮技術，提供專業剪髮、染髮、燙髮、護髮及造型設計服務。多年來累積良好口碑，不少顧客從年輕時開始光顧，如今已帶著子女、孫子女，甚至曾孫一同前來整理頭髮，形成一家四代都是忠實顧客的溫馨景象，也成為珍珍男女理髮廳最珍貴的品牌資產。

在男士理髮方面，珍珍男女理髮廳多年來更以「平頭權威」深受顧客肯定，不論是美式平頭、軍人平頭、Buzz Cut、Crew Cut、漸層平頭等各式俐落短髮，都能依照頭型、髮流及個人特色精準修剪，吸引許多警消、軍警、學生及上班族慕名而來。

除了男士理髮，店內更提供各種流行盤頭，染髮、燙髮(陶瓷燙,離子燙)、護髮、挑染和，女士造型設計及宴會盤髮等服務，由經驗豐富的髮型師依照不同臉型、髮質及需求，量身打造最適合的造型。無論日常整理、婚宴喜慶、生日派對或重要聚會，都能展現個人最佳風采。

為迎接35周年，店內全面完成裝修，以明亮舒適、整潔清新的環境迎接新舊顧客。目前店內擁有多位經驗豐富的專業髮型師，技術成熟，服務親切，並能以福州話、溫州話、廣東話、上海話、台灣話及國語等多種語言與顧客溝通，讓不同族群都能自在交流，享受貼心服務。

珍珍表示，35年的經營，最大的成就是獲得顧客的信任與支持。未來仍將秉持初心，不斷提升技術與服務品質，陪伴更多家庭走過人生每一個重要時刻，繼續以專業與熱忱服務社區。

珍珍男女理髮廳35周年慶大酬賓

• 來店即送精美小禮物，送完為止。

• 各種陶瓷燙,離子燙特價;燙髮50元起，再送高級護髮。

• 男士單剪10元起，女士單剪12元起。

• 盤頭、派對髮型特價28元。

地址：133-45 41 Rd., Flushing（黃金大廈對面）

營業時間：每日上午8時至晚間9時，全年七天營業。

電話：718-799-0422。

35年來, 珍珍始終秉持「專業、誠信、用心服務」的經營理念，累積良好口碑，不少顧...
35年來, 珍珍始終秉持「專業、誠信、用心服務」的經營理念，累積良好口碑，不少顧客從年輕時開始光顧，如今形成一家四代都是忠實顧客的溫馨景象。

精華 FAQ

  • 店內推出35周年慶大酬賓，包括來店送精美小禮物、燙髮50元起再送高級護髮，男士單剪10元起、女士單剪12元起，盤頭與派對髮型也有特價。

  • 負責人珍珍強調多年來堅持專業、誠信、用心服務，並持續精進技術，讓許多顧客從年輕時就一路支持到如今，甚至帶著子女、孫子女與曾孫前來。

  • 理髮廳已全面完成裝修，環境明亮整潔，並有經驗豐富的髮型師提供剪、染、燙、護與造型設計服務，還能以多種方言和國語溝通，全年無休營業。

法拉盛

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