《2026潮玩中秋•好市集》攤位招商現正報名中，等你來參加

圖為去年世界日報中秋市集現場，王子街盛況。（世界日報資料庫）

由世界日報 主辦的「第二屆: 潮玩中秋 •好市集」將於9月19日（星期六）在法拉盛 Kissena Blvd.（Main St. 至 Sanford Ave.）熱鬧登場，活動時間為上午11時至下午5時。現場除有熱鬧舞台演出與多元街頭美食外，更有包含健康、保險、法律等與生活資源的「諮詢攤位」，為社區民眾提供即時、貼心的一站式服務。

此次市集吸引多家機構與品牌參與，現場諮詢範圍涵蓋醫療保健、保險諮詢、法律諮詢與社區服務等，如黎保利律師事務所、聯合健保、健信醫保、紐約人壽等值得信賴的品牌。現場將有專業人員提供現場解說與問題諮詢，協助居民快速掌握各類方案差異並獲得實用資訊。為工作繁忙、平日難以安排深入諮詢的居民提供了難得的面對面諮詢機會。

而在享受現場的多種各式美食之外，還有長期福利供大家領取。飯團外賣作為本次“潮玩中秋•好市集”媒體協辦方，攜手世界日報為紐約華人送上專屬中秋驚喜。平臺彙集本地海量華人特色美食，極速配送暖心送達。打開飯團外賣選購人氣中餐、地道小吃，每月使用兌換碼【HAPPYNY】領取$66紅包券包。線上點美味，線下逛市集，共用團圓好時光。

主辦單位誠摯邀請大家與家人朋友一同參與，享受中秋節的歡樂與豐富的社區資源。攤位正在招商中，若有意向的商家，歡迎聯絡世界日報活動組報名，聯繫電話為718-746-8889分機 213。