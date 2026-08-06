麥當勞紐約辦BT21開心樂園餐玩具交換會 粉絲齊聚交流收藏

民眾開心與BT21開心樂園餐展示海報合照。主辦方／提供

麥當勞 (McDonald's )日前在紐約曼哈頓 「韓國城」(Koreatown)舉辦BT21開心樂園餐(Happy Meal®)玩具交換活動，邀請社群創作者Sharm Sil主持，吸引廣大粉絲、麥當勞收藏愛好者及家庭到場，透過交換玩具、拍照及抽獎等活動，共同感受BT21所帶來的社群熱度。

不少參加者帶著自己的BT21開心樂園餐玩具到場，希望與其他粉絲交換角色、補齊收藏。現場可見粉絲互相比較收藏、尋找心儀角色，也有人主動協助其他收藏者尋找缺少的玩具。許多粉絲表示，除了交換收藏，能在線下認識有共同興趣的朋友，也是參加活動的一大樂趣。

活動現場另設BT21主題拍照區及抽獎活動，受到粉絲熱烈歡迎。有參加者表示，活動內容超出原先期待，也很高興能與其他BT21粉絲齊聚交流。其中一名粉絲更表示，活動「正是自己期待的樣子」，讓這一天變得格外特別。

BTS於本月初在新澤西州大都會人壽體育場(MetLife Stadium)登台，不少參加者表示，特地趁演出前來交換玩具，希望完成自己的BT21收藏，也藉此提前感受粉絲齊聚的熱烈氣氛。

隨著BT21開心樂園餐在全美推出，這場紐約活動也反映亞洲流行文化及亞裔文化在美國持續擴大的影響力，從音樂延伸至角色、收藏及線下社群。麥當勞透過相關活動，為不同背景的粉絲提供交流空間，也讓亞洲文化元素進一步融入主流生活與社區互動，促進不同社群之間的交流與連結。

麥當勞日前舉辦BT21開心樂園餐(Happy Meal®)玩具交換活動，粉絲開心參與。主辦方／提供