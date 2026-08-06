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第36屆紐約香港龍舟節 本周末在皇后區法拉盛可樂娜公園隆重舉行

紐約訊
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第36屆紐約香港龍舟節海報。
第36屆紐約香港龍舟節海報。

第36屆紐約香港龍舟節訂於本周末8至9日（周五、六）上午9-下午5時在皇后區法拉盛可樂娜公園的草原湖(Meadow Lake)隆重舉行。屆時預計有超過180支隊伍參賽，風雨無阻，歡迎民眾免費入場觀賽及參加各項活動。

紐約香港龍舟節組委會主席萬三權表示，主辦方將配合美國建國250周年，安排相關紀念活動及特別邀請賽。他指出，1986年，當時的香港旅遊協會向北美多座城市送出十多艘木製龍舟，對北美龍舟運動的發展具有啟發性重要意義。今年龍舟節現場也將設置專題展覽，回顧這段近40年的歷史。

萬三權主席說，今年賽事除常規競賽外，還包括贊助商邀請賽、企業邀請賽、慈善賽及新增組別；陸上活動則安排多場舞台演出，涵蓋開幕遊行、舞龍舞獅、中華傳統歌舞、現代及國際表演；美食區將再次設置香港街頭小吃專區，並有多輛餐車進駐；現場亦將設非營利組織及政府機構攤位，介紹社區項目與公共服務以及手工藝品販售。

本次活動主要贊助單位有香港駐紐約經濟貿易辦事處、匯豐銀行、冠洋銀行、雲頂世界、紐約長老會皇后醫院、上海商業銀行等。

民眾如欲觀賽，可搭乘地鐵7號線前往大都會球場-威利點(Mets-Willets Point)站，再轉接主辦方安排的接駁交通工具，即可抵達會場。詳情請上網:  www.hkdbf-ny.org。

精華 FAQ

  • 活動訂於本周末8至9日、周五及周六上午9時至下午5時，在皇后區法拉盛可樂娜公園草原湖舉行，民眾可免費入場觀賽與參加活動。

  • 主辦方預計有超過180支隊伍參賽，賽事除常規競賽外，還設贊助商邀請賽、企業邀請賽、慈善賽及新增組別，展現規模與多元性。

  • 現場有開幕遊行、舞龍舞獅、傳統與現代表演、香港街頭小吃區及攤位展售；觀眾可搭地鐵7號線至Mets-Willets Point站，再轉接駁車前往。

法拉盛 皇后區 香港

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